Así aplicará cada comunidad autónoma el estado de alarma y el toque de queda

1. Navarra

Mujer caminando por Pamplona - Reuters

Navarra es uno de los focos más importantes de la expansión del coronavirus y que acaba de batir récord de positivos en SARS-CoV-2 registrados en un solo día en la región. Es por ello, que la propia presidenta del Gobierno, María Chiviteadelantaba al Gobierno central en su petición del estado de alarma: trasladó la necesidad de disponer de cobertura legal para poder adoptar otras medidas que vayan más allá de las actuales en vigor (cierre perimetral de la comunidad, cierre de las hostelería durante 15 días, cierre de espacios y actividades a partir de las 21.00, reducción de aforos al mínimo), de manera que el objetivo de las siguientes medidas a adoptar son la posibilidad de aplicar el toque de queda, reducir más la movilidad interna al mínimo imprescindible, y poder aplicar la obligatoriedad de ciertas medidas como las reuniones de solo 6 personas, que legalmente no podían aplicar si no existía una legislación superior como la declaración del estado de alarma.

2. Aragón

Fabián Simón

Aragón va a aplicar el estado de alarma con las medidas que ya había diseñado en la última semana. Desde hace días, es la segunda región con más tasa de infecciones, solo por detrás de Navarra, y con serios apuros ya en su red hospitalaria. Además del toque de queda que establezca a nivel nacional, en Aragón seguirán confinadas las tres capitales de provincia -Zaragoza, Huesca y Teruel- y se reducirá al máximo la actividad en todos los establecimientos comerciales e instalaciones públicas. Aunque se va a permitir que la hostelería siga funcionando, las restricciones van a forzar al cierre a la mayor parte de negocios, porque queda prohibido el consumo en el interior de los locales y las terrazas solo pueden funcionar al 50% de su aforo.

Entre personas que no conviven entre sí, las reuniones sociales no pueden ser de más de seis personas, tanto en domicilios particulares como en lugares públicos. Además, está totalmente prohibido el botellón. En los comercios el aforo máximo pasa a ser del 25%, salvo en los de alimentación, que puede llegar hasta un 50%. En las iglesias, gimnasios, centros de enseñanza o cualquier otra actividad colectiva, el aforo máximo queda limitado al 25%. Lo mismo en cines, teatros, auditorios y similares.

Además, en los lugares de culto se prohíbe cantar durante las ceremonias. En entierros y velatorios no podrá haber más de 10 personas en espacios cerrados, y 15 como máximo en las comitivas funerarias. En banquetes y fiestas de bodas, bautizos, comuniones y cualquier otra celebración familiar o de amigos en establecimientos de hostelería, el máximo permitido pasa a ser de 10 personas en lugares cerrados y de 15 en recintos descubiertos, igual que en entierros y velatorios.

3. Comunidad de Madrid

EFE

Madrid ha centrado sus medidas en la prohibición de las reuniones sociales -salvo entre personas que vivan en el mismo domicilio- desde la medianoche: todo tiene que cerrar a esa hora, incluidos restaurantes, cines y teatros, actividades culturales y de ocio o cualquier otra -excepto las consideradas esenciales-. Tampoco se permiten reuniones en ámbitos públicos o privados de personas que no sean convivientes.

Además, en toda la región se recortan los aforos al 50 por ciento con carácter general, aunque las terrazas de establecimientos de restauración podrán contar con un 75 por ciento de aforo. En los establecimientos comerciales, así como los mercadillos al aire libre, no se podrá iniciar la actividad antes de las 6:00 horas y deberán cerrar a las 22.00. Las únicas excepciones son farmacias, centros médicos, veterinarios, gasolineras y establecimientos que presten servicios imprescindibles e inaplazables.

Cines, teatros y demás espacios culturales contarán con aforos del 75 por ciento y cerrarán a las 00.00 horas. Y en los espacios multiusos y polivalentes, se reducirá al 40 por ciento. Los centros comerciales en los que haya cines, restauración u ocio podrán cerrar a las 0.00 horas. Los parques y jardines en el conjunto de la región deberán permanecer también cerrados en la franja del «toque de queda»: de 00:00 horas a 6.00 horas. Y tanto los colegios mayores como las residencias universitarias deberán cumplir también con la limitación horaria. En el conjunto de la región, el aforo en los templos y lugares de culto se reduce al 50 por ciento.

Pero además de las medidas de la orden de Sanidad, desde la medianoche de hoy se aplican otras restricciones a zonas básicas de salud situada en doce municipios de la región. Son Madrid –áreas determinadas de los distritos de Chamartín, Chamberí, Villaverde, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Moratalaz, Latina, Fuencarral y Tetuán–, y zonas de los municipios de Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja. En ellas, no se puede entrar ni salir sin causa justificada y documentada, el comercio cierra a las 22 y la hostelería a las 23 –aunque luego puede haber servicio a domicilio– y se aconseja limita a lo imprescindible los desplazamientos. Los parques infantiles no podrán utilizarse durante todo el día en estas zonas.

Respecto a la posibilidad de restringir la salida de madrileños de la región, o la entrada de ciudadanos de otras comunidades a Madrid, Díaz Ayuso no tiene clara la competencia jurídica que tendría para hacerlo. Es un asunto que aún tiene que estudiar, y una decisión que se tomará «a lo largo de la semana», pero ha querido destacar que «Madrid no es esa bomba vírica de la que se hablaba».

4. Cataluña

EFE/Marta Pérez

Con el número de contagios creciendo sin freno aparente en la última semana y un índice de rebrote que se sitúa ya en los 788 puntos, Cataluña llevaba días pidiendo un mecanismo que le permitiese aplicar un «confinamiento nocturno» que ayudase a aplanar la curva. Aprobado por el Gobierno el decreto de estado de alarma, la Generalitat instauró ayer mismo un toque de queda algo más madrugador que el del resto de comunidades (de 22.00 a 6.00 horas) y el cierre de todos los establecimientos abiertos al público a las 21.00 horas.

Una medida que se suma al cierre de bares y restaurantes que se viene arrastrando desde el 15 de octubre y que debería revertirse esta misma semana, aunque el ejecutivo catalán ya ha advertido que no dudará en alargar el cierre si los datos no permiten una reapertura segura. Para el toque de queda, el ejecutivo catalán ha previsto excepciones por razones médicas, laborables cuando no sea posible el teletrabajo y cuidado de dependientes y mayores, mientras que las actividades culturales tendrán un margen de una hora, entre las 22.00 y las 23.00 horas, para poder regresar a casa. Un millar de efectivos los Mossos d'Esquadra velarán por el cumplimiento del toque de queda a la que muy probablemente se sumarán nuevas medidas más restrictivas en las próximas horas.

5. Castilla y León

EFE

«Motivos muy graves de salud pública» llevaron ya el viernes a la Junta de Castilla y León a aprobar su propio toque de queda, adelantándose al Gobierno. Con más de 589 casos por cada 100.000 habitantes, una de las comunidades más castigadas en la primera ola ve posible y próximo el nuevo colapso de los hospitales, donde los pacientes con Covid-19 son ya el 56 por ciento de los críticos en las UCI, que están en total al 97% de su capacidad. A las 22 horas del sábado entró en vigor el primer toque de queda, con restricción de movilidad salvo motivos «debidamente justificados» (trabajo y asistencia a centros sanitarios, sobre todo) hasta las 6 de la mañana. Y seguirá en esa franja.

Más de 300 denuncias se han impuesto en la primera noche en la que ha dominado el cumplimiento «mayoritarios» del toque de queda en Castilla y León, donde desde hace una semana también están prohibidas las reuniones de más de seis personas tanto en espacios públicos como privados, fumar en las terrazas y consumir en las barras de bares y cafeterías, que siguen abiertos con su aforo limitado interior y exterior al 50%, lo mismo que otros establecimientos. Para los de culto, al 30 por ciento.Lo que no hay ya son confinamientos perimetrales al haber alcanzado el virus la transmisión comunitaria.

6. Comunidad Valenciana

EP

El aumento de la transmisión del coronavirus y la presión hospitalaria en la Comunidad Valenciana en las últimas dos semanas han llevado a la Generalitat a establecer el toque de queda en toda la región, desde medianoche a las seis de la mañana, hasta el 9 de diciembre. En esa franja horaria solo pueden circular personas por motivos de trabajo, urgencias o atención a dependientes.

Al confinamiento nocturno se suman otras restricciones como la limitación de las reuniones a un máximo de seis personas, excepto convivientes, y la recomendación a la ciudadanía para que posponga cualquier encuentro que no sea imprescindible. Los jardines y otros espacios al aire libre cierran sus puertas a las diez de la noche y no abren hasta las ocho de la mañana, misma franja en la que está prohibida la venta de alcohol, excepto en la hostelería.

Precisamente, los bares y restaurantes de las tres provincias ya cierran a medianoche y se pueden hacer pedidos solo hasta una hora antes. La barra queda limitada a pedir y recoger las consumiciones, por lo que los clientes deben permanecer en sus mesas, tanto en los locales como en terrazas, y siempre en grupos con un máximo de seis personas.

7. Murcia

EFE

La Región de Murcia estudia implantar medidas «mucho más restrictivas» la próxima semana. Aunque no se han ofrecido más detalles sobre estas limitaciones, el Gobierno autonómico se ha mostrado favorable a decretar el toque de queda nocturno y ha descartado el confinamiento perimetral de las ciudades tras apuntar que el 75% de los contagios de coronavirus se dan en reuniones sociales. El territorio marcó su registro máximo de casos diarios este viernes con 924 nuevos positivos, superando los diez mil casos activos y con 427 enfermos ingresados en hospitales, 77 de ellos en cuidados intensivos. Murcia ya se ha visto obligada a tomar medidas en los últimos días en algunos municipios por la elevada incidencia del virus, motivo por el que se redujo la ocupación en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración al cuarenta por ciento y se decretó el cierre de las tiendas de alimentos y bebidas a las diez de la noche.

8. La Rioja

EP

La última actualización fue el pasado día 22, con el confinamiento perimetral de La Rioja y el cierre de la mayoría de locales y establecimientos a las 21.00. Se limita a 6 el número de personas que pueden estar reunidas tanto en espacios públicos como privados.

Igualmente en bares, cafeterías y restauración en general se deberá garantizar una distancia mínima de 1,5 metros con un máximo de 6 personas por mesa o agrupación de mesas.

En aquellos eventos que impliquen concurrencia de varias personas en un mismo espacio, tales como actividades educativas, conferencias, talleres, conciertos y, en general, programas públicos, se limitará la asistencia a grupos de 6 personas, incluido el monitor guía. Se deben establecer las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla.

No se puede ni entrar ni salir de La Rioja salvo en aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, pero sí viajar entre localidades riojanas, si bien no se recomienda.

De momento, el Gobierno de La Rioja no ha aclarado qué toque de queda se aplicará en la región, aunque está prohibida la venta de alcohol a partir de las 22:00 horas, excepto en hostelería, bares, cafeterías, restaurantes, casinos de juego y salas de bingo. En cuanto a los aforos en lugares cerrados, se sitúan en un máximo del 50% -y prohibido el consumo en barra- y un 60% en espacios exteriores

En los lugares d culto el aforo máximo será de un tercio y los velatorios recogerán como máximo una afluencia de 15 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados, tal y como explica LaRioja.com.

9. Extremadura

La Junta de Extremadura ha limitado la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 00.00 y las 06.00 horas con el fin de frenar la propagación del coronavirus.

Esta medida entrará en vigor a partir de la publicación de un decreto de resolución firmado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el Diario Oficial de Extremadura, lo que, según fuentes del Ejecutivo regional consultadas por Europa Press, tendrá lugar a lo largo de la noche de este domingo.

Esta limitación mantendrá sus efectos hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, que establece esta restricción en la movilidad entre las 23.00 y las 06.00 horas, y sus eventuales prórrogas.

Este retraso de una hora en la aplicación de limitación de la movilidad en la comunidad con respecto al horario establecido por el Gobierno ha sido decidido en la reunión del Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria celebrada este domingo.

En concreto, el decreto de la Junta establece la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 00.00 y las 06.00 horas para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y durante ese periodo solo será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso al domicilio.

10. Asturias

La situación más preocupante en estos momentos es la de Gijón con una tasa de 352,5 casos por 100.000 habitantes. Le seguiría Avilés, con 328,7. Y después, Oviedo, con 257,6. De ahí que el Principado de Asturias haya tomado las medidas más drásticas en estos tres concejos, ordenando sus cierres perimetrales. El foco está puesto en estos tres municipios y especialmente en Gijón, donde la presión hospitalaria es grave. Además se decreta el cierre de la hostelería a las 23 horas, y de los comercios a las 22. Sin embargo, el horario del toque de queda aún está en el aire, si bien se consideró de 0 a 6 horas. Informa Elcomercio.es

11. Castilla-La Mancha

EFE

El Gobierno de Page ideó un sistema de cinco niveles y sus correspondientes medidas sanitarias para los municipios en función de si el coronavirus está más o menos controlado. Sin embargo, esta semana se anunció que los cinco niveles se han simplificado en tres.

Asimismo se ha puesto el foco en las residencias de mayores, el gran drama de la primera ola: no se permiten las visitas a los ancianos ni las salidas de los residentes, una restricción más severa que en el resto del país. Pese a que Page tiene mayoría absoluta, el consenso político es la nota dominante de la legislatura. Gran parte de las leyes han sido apoyadas por los tres partidos con representación parlamentaria (PSOE, PP y Ciudadanos) y el sábado también estuvieron de acuerdo en pedir al Gobierno la declaración del estado de alarma. Este domingo la Junta acogió «con satisfacción» las nuevas medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez y este lunes se reunirá la comisión de seguimiento de la pandemia para «realizar una primera valoración de la nueva situación».

12. País Vasco

EP

El número de nuevos contagios no baja del millar desde hace varios días en el País Vasco, donde se espera que en próximas horas se anuncien medidas más drásticas de las que se han venido implementando para contener el coronavirus. No descartan toques de queda y confinamientos en los territorios o zonas en los que la situación epidemiológica sea más acuciante, aunque su primer paso será el de prohibir las reuniones de más de seis personas. De hecho, se creó cierta polémica con este punto, si bien el Gobierno de Iñigo Urkullu ha conseguido con la declaración del estado de alarma que ya sea posible restringir los encuentros sociales. Sin embargo, avanzó que las medidas serán «lo más ajustadas, proporcionadas y equilibradas».

Este mismo jueves, el Gobierno vasco ya «recomendó» el confinamiento en 25 municipios, 20 de Guipúzcoa y cinco de Vizcaya, donde también se estableció el cierre obligatorio de la hostelería a las 21.00 horas y la suspensión de las actividades deportivas grupales no federadas. Estas medidas quedaron reflejadas en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) junto a otras que afectan al conjunto de la autonomía como son la limitación del aforo al 50% en la mayoría de establecimientos.

13. Andalucía

EFE

El Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, no modificará «por ahora» el horario del toque de queda entre las 23 horas y las 6 horas del día siguiente, fijado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha declarado el estado de alarma de nuevo mediante un Real Decreto, que ya ha sido publicado en el BOE. Las comunidades autónomas tienen la potestad de adelantar o retrasar ese horario pero la Junta de Andalucía no quiere precipitarse, por lo que antes de tomar una decisión al respecto escuchará a los hosteleros, según fuentes consultadas por ABC. Los hosteleros han anunciado ya que pedirán al Gobierno andaluz que el toque de queda comience a medianoche.

Así pues, el toque de queda en Andalucía comienza este domingo a las 23 horas y se prorrogará durante quince días, salvo que el Congreso de los Diputados prorrogue el estado de alarma hasta el 9 de mayo, seis meses más, como desea Pedro Sánchez. Cada autonomía podrá decidir si anticipa el horario a las diez de la noche o lo retrasarlo a la medianoche. Del mismo modo, cada presidente autonómico podrá decidir si adelante a las cinco de la mañana o retrasa a las 7 de la mañana el levantamiento de las restricciones.

La publicación del BOJA extraordinario de este pasado viernes por la noche pretende adoptar medidas específicas para la contención de la Covid-19, tanto en localidades donde se ha acordado la restricción a la movilidad de la población o parte de la misma, como en aquellas en las que se han instaurado las medidas del BOJA del 14 de octubre de 2020.

14. Galicia

EFE

Galicia se asoma al estado de alarma anunciado oficialmente este domingo por Sánchez tras el rechazo explícito a esta herramienta, manifestado por activa y por pasiva, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza. A Feijóo nunca le ha gustado el estado de alarma. Se mostró abiertamente en contra durante la primera ola y se mantiene firme en su posicionamiento, que pasa por aprobar una reforma de la ley de salud pública. De hecho, remitió una propuesta de texto legal que fue ignorada por Pedro Sánchez bajo la premisa de que es la mejor fórmula para dar cobertura jurídica y permitir a los Gobiernos adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia.

La Xunta es partidaria de que se apliquen «restricciones de movilidad o de distintas actividades, siempre con criterios homogéneos», recordaban desde San Caetano en la víspera del Consejo de Ministros. «La Xunta siempre es partidaria de anticiparse y de tomar las medidas que sean necesarias y, de hecho, hemos acordado importantes restricciones y limitaciones con una incidencia de casos muy inferior a la de otros territorios», inciden, pero «siempre a través de medidas sanitarias y no de excepción», insistían.

Entre las medidas que ya estaban en vigor en Galicia, esta misma semana, tras reunirse el comité clínico de expertos sanitarios que asesora a la Xunta, se decidía restringir las reuniones en toda la Comunidad a grupos de un máximo de cinco personas (inferior a las seis anunciadas por Sánchez), salvo en el caso de convivientes y de excepciones, aún más severas, para zonas con especial incidencia del Covid. Es el caso de Santiago y la población próxima de Milladoiro, donde solo pueden juntarse los convivientes, al igual que en zonas de Orense como la capital provincial, Verín y Carballiño. Tampoco es de aplicación en el caso de activades laborales, empresariales, profesionales y administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación y ocupacionales.

La Comunidad (excepción siempre hecha de los territorios con disposiciones aún más férreas) se sitúa en nivel 2 de restricciones, lo que incide en los aforos y ocupación de espacios. En cines, teatros, auditorios, bibliotecas y salas de exposiciones es del 50%. Las actividades de grupo se realizan con un máixmo de cinco personas, incluyendo monitor o guía. En zoológicos y acuarios, 50% al aire libre y un tercio en espacios cerrados. 50% también en congresos y eventos, con un máximo de 60 personas en espacios cerrados y 15 al aire libre.

En hostelería y restauración, 50% en el interior, sin consumo en barra, y 75% en terrazas, con un máximo de cinco personas con mesa. El cierre es a la 1.00 horas, sin acceso a partir de las 00.00 horas. El ocio nocturno solo puede abrir terrazas al aire libre (50%), con un máximo de cinco personas por mesa y el mismo horario de cierre. En alojamientos turísticos, 50% de ocupación en zonas comunes. En cuanto a comercio, centros comerciales y mercados al aire libre, el aforo se limita al 50%. Fiestas, verbenas, otros eventos populares y atracciones de ferias están prohibidos.

En casos concretos las restricciones son más acusadas. Son varios los municipios sujetos a un cierre de movilidad perimetral, todos ellos en la provincia de Orense, que se hallan en nivel 3. Es el caso de la capital provincial y el cercano término de Barbadás, Carballiño, O Irixo y Boborás, a los que se sumaron esta semana Verín, Oímbra y Vilardevós. Asimismo, en Carballiño, O Irixo y Boborás se restringen todas las actividades consideradas no esenciales ante la evolución adversa de la pandemia. En Santiago y Milladoiro la hostelería presnta mayores limitaciones que en el conjunto de Galicia: bares y cafeterías solo pueden servir en el exterior, con una capacidad en las terrazas del 50%.

15. Baleares

La presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, ha anunciado este domingo que Baleares restringirá la movilidad nocturna desde las 23.00 hasta las 06.00 horas para reducir la incidencia acumulada de los contagios provocados por el Covid-19. Así lo ha explicado en rueda de prensa, después de que el Consejo de Ministros haya declarado el nuevo estado de alarma con restricciones específicas que incluyen la de la movilidad durante la noche. Asimismo, Armengol ha avanzado que volverá a plantear al Gobierno central la necesidad de hacer más controles en los puertos y aeropuertos de Baleares.

El citado toque de queda entrará en vigor a partir de este domingo y tendrá una duración de 15 días. Pasado ese periodo de tiempo, se evaluará de nuevo la situación en que se encuentren las Islas. Armengol ha aclarado que por ahora nadie podrá salir a la calle entre las 23.00 y las 06.00 horas, exceptuando la movilidad por causas justificadas, así como la del personal esencial. Antes de su comparecencia ante los medios, la mandataria isleña se había reunido por la mañana con el comité para el seguimiento de la pandemia, los consells insulares, la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB) y el Ayuntamiento de Palma, para tratar sobre todas esas cuestiones.

Después de su publicación este sábado en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), entra en vigor una nueva resolución de la Conselleria de Salud y Consumo con un triple objetivo: prorrogar las medidas que rigen a nivel general en Baleares; establecer limitaciones específicas para Mallorca e Ibiza y flexibilizar algunas medidas en Formentera.

16. Cantabria

A mediados de mes hubo un punto de inflexión en la evolución del Covid en Cantabria, que llevaba cuatro semanas de descensos consecutivos de casos. Pero desde entonces el virus no ha dado tregua a la región, y el jueves se batió el récord diario de positivos en lo que va de pandemia: 213, a los que se han sumado 469 más a lo largo del fin de semana, hasta rebasar los 1.600 activos y alcanzar los 72 hospitalizados, doce de ellos en la unidad de cuidados intensivos.

Con un nivel «muy alto» de alerta en la incidencia acumulada de contagios en los últimos 14 días, al superarse los 250 por cada cien mil habitantes -igualmente elevado entre personas mayores de 65 años, con un índice en torno a 200-, la Comunidad estrenó en la medianoche del sábado al domingo las restricciones aprobadas por el Gobierno PRC-PSOE el viernes, en la que se limitó a diez el máximo de personas que pueden reunirse -salvo convivientes- y se fijó a las once de la noche el cierre de la hostelería.

El estado de alarma en toda España servirá al bipartito para dar cobertura legal a las nuevas limitaciones y, también, para preparar nuevas decisiones si las que acaban de entrar en vigor no surten efecto dentro de unas semanas, como espera el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, partidario del 'toque de queda' -o restricción de la movilidad nocturna, que en Cantabria se aplicará de 00.00 a 6.00 horas- para evitar fiestas y 'botellones'.

El paquete de medidas afecta fundamentalmente al ámbito de reuniones y del ocio, al anticipar dos horas el cierre de bares y restaurantes, donde se rebaja el aforo al 50% en el interior y al 75% en terrazas, con prohibición de fumar. Y tanto dentro como fuera de los locales, solo podrán sentarse en la misma mesa hasta seis personas. La idea es «disminuir la interacción social» para a su vez «disminuir la transmisión del virus entre la población».

El Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla pidió el sábado al de Pedro Sánchez la declaración del estado de alarma para, además de tener la citada cobertura legal, homologar medidas similares en todo el país. Por ahora, el presidente descarta nuevas restricciones pero llama a la «responsabilidad ciudadana» para evitarlas.

«Cantabria está comparativamente mejor que la media española, pero no podemos confiarnos y tenemos que permanecer alerta y actuar todos en consecuencia para que esta segunda ola de la enfermedad tenga la menor incidencia posible en nuestra tierra».

17. Canarias, la única sin toque de queda

La baja incidencia acumulada de las últimas semanas -la menor del país, con 43,51 casos por 100.000 habitantes- y la insularidad han permitido al archipiélago canario quedar fuera del toque de queda anunciado por Sánchez.

El Gobierno autonómico ha acordado con los hoteleros la realización de test PCR en las recepciones de los complejos turísticos ante la imposibilidad de encontrar espacios en los aeropuertos para ello por objeciones por parte de Europa. La medida, que se pondrá en marcha en breve, incluye la habilitación de hoteles en las distintas islas para acoger a aquellos visitantes que den positivo y deban hacer cuarentena.

En cuanto a las restricciones, las islas siguen fijando el llamado «semáforo rojo» cuando una isla supere los 50 casos o un municipio alcance los cien casos por cada cien mil habitantes. En estos momentos, solamente Tenerife supera este umbral con una incidencia acumulada de 62 casos en los últimos catorce días, por lo que las reuniones sociales quedan limitadas a diez personas y los bares y restaurantes deben cerrar sus locales a las 00:00 horas. El Hierro, pese a superar el umbral de incidencia acumulada, se mantiene en semáforo verde al no cumplir las condiciones para incluirla como una isla con alto nivel de transmisión.