Coronavirus España directo: Pedro Sánchez pide «regalar seguridad para seguir todos juntos mañana»

El Ministerio de Sanidad contabilizó ayer 10.853 nuevos positivos de coronavirus , que elevan la cifra total a 1.628.208, y el número de fallecidos suma 44.668, 294 en las últimas 24 horas, mientras la incidencia acumulada se sitúa en 307 casos por cada 100.000 habitantes. Según los datos notificados a Sanidad por las comunidades autónomas, la presión hospitalaria en toda España por Covid es del 11,95 %, mientras que los ingresos en UCI alcanzan el 28,44 %.

Por autonomías, Madrid es la que más nuevos positivos ha diagnosticado en las últimas 24 horas, con 1.022; seguida de Cataluña, con 598 casos; País Vasco, con 554; Andalucía, con 514; Galicia, con 433; Aragón, con 336; Asturias, con 286 y Comunidad Valenciana, con 242.

El Ministerio de Salud calcula que entre el 20 y el 25% de la población andorrana ha pasado el Covid-19, según manifestó ayer el titular de la cartera, Joan Martínez Benazet, durante una comparecencia pública para informar de la situación de la pandemia en el Principado. Este dato, junto a la futura llegada de las vacunas, permitirá cambiar la gestión de la pandemia, ha explicado Martínez Benazet, que ha hecho un nuevo llamamiento «a la responsabilidad individual para la contención de los brotes» mientras no llega el momento. «Las medidas que se adoptan y los esfuerzos de gran parte de la población no son suficientemente efectivos si hay personas que no siguen los protocolos», ha añadido Martínez Benazet.

La aerolínea estadounidense United Airlines inició ayer vuelos charter con vacunas contra la covid-19 desarrolladas por la farmacéutica Pfizer, con el fin de acelerar su distribución si el producto recibe la aprobación de las autoridades sanitarias, según informó The Wall Street Journal. El periódico, que cita a fuentes anónimas conocedoras del programa, señala que United ha obtenido el visto bueno de los reguladores aéreos para transportar a bordo de sus aviones más hielo seco del permitido habitualmente, un producto que se utiliza para mantener las vacunas a las bajas temperaturas que requieren. El plan de United es hacer vuelos charter entre los aeropuertos de Bruselas y Chicago (EE.UU.) para apoyar la distribución de la vacuna de Pfizer, que tiene sus principales centros de preparación de la vacuna en Kalamazoo (Michigan, EE.UU.) y en Puurs (Bélgica).

Estados Unidos superó ayer los 13 millones de casos de coronavirus, según la última actualización del balance de la Universidad Johns Hopkins. El país norteamericano ha registrado un total de al menos 13.062.364 contagios en lo que va de pandemia, según los datos que recopila esta institución. En la última actualización completa de casos de este jueves, cuando se celebró Acción de Gracias, el país registró alrededor de 110.611 contagios. Los expertos y el Gobierno llamaron a no viajar para celebrar las fiestas y mantener las celebraciones con invitados limitados.

Perú reducirá el horario de inmovilización de la población o toque de queda, desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, debido a que la incidencia del Covid-19 ha ido disminuyendo en los últimos meses. En rueda de prensa, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, informó de que «la muy baja incidencia de la enfermedad que tenemos en este momento nos permite ir reduciendo las medidas más estrictas como, por ejemplo, el toque de queda, que se va a cambiar el horario para iniciar a las cero horas y hasta las 4 de la mañana» del día siguiente. Aunque no precisó la fecha en que empezará el cambio de horario de la inmovilización, se estima que será a partir de diciembre, tal como la prórroga del estado de emergencia sanitaria por 90 días, a partir del 7 de diciembre, anunciada este viernes.

Las autoridades de Irlanda anunciaron ayer una flexibilización de las medidas contra el coronavirus en el país de cara a las festividades navideñas, por lo que las tiendas y algunos establecimientos de hostelería podrán comenzar a abrir a partir de la semana que viene. El primer ministro irlandés, Michael Martin, explicó en una rueda de prensa nacional televisada que la relajación de las medidas permitirá disfrutar a los ciudadanos del país de «un respiro», después de hacer «sacrificios» durante la cuarentena y las restricciones impuestas desde el pasado 21 de octubre. Hasta ahora, todas las tiendas y los lugares de ocio no esenciales estaban cerrados, mientras que los ciudadanos tenían prohibido viajar más allá de cinco kilómetros de su casa. Además, se había solicitado a nivel nacional implantar el teletrabajo, siempre que fuera posible.

China detectó el viernes seis nuevos casos de Covid, todos ellos procedentes del exterior, respecto a los cinco que había contabilizado el día anterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Los contagios importados se registraron en las provincias de Fujian (2, sureste), Tianjin (1, noreste), Zhejiang (1, este), Sichuan (1, suroeste) y Yunnan (1, suroeste). El mismo día no se detectaron nuevos casos sospechosos y se dio de alta a 24 pacientes, mientras que 893 contactos cercanos a los contagiados dejaron de estar bajo observación médica. Los enfermos activos llegados del extranjero se elevan a 259, cuatro de ellos graves, del total de 3.832 casos confirmados procedentes del exterior desde el comienzo de la pandemia.

El número de casos de Covid-19 sigue subiendo en el estado de Nueva York y se sitúa ya en niveles no vistos desde el pasado mes de abril, según anunciaron ayer las autoridades. Nueva York, que fue inicialmente el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, había logrado mantener durante meses unos números de contagios muy bajos en comparación con el resto del país. Aunque las cifras siguen siendo reducidas frente a las de otras zonas, en las últimas semanas las infecciones han comenzado a acelerarse, disparando la preocupación de las autoridades, que han tomado medidas como el cierre de las escuelas públicas en la Gran Manzana. Ayer, el estado notificó 8.176 nuevos casos registrados el día anterior, sobre un total de 219.442 pruebas efectuadas, un nuevo récord, lo que sitúa la tasa de positividad en el 3,72 %.

El Gobierno no prevé eximir de PCR en origen a los emigrados que viajen a España en Navidad

Cataluña ha registrado hasta este sábado 339.177 casos confirmados acumulados de coronavirus -307.760 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.546 más que en el recuento del viernes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 15.797, 61 más que los registrados el viernes: 9.750 en hospital o centro sociosanitario, 4.322 en residencia, 943 en domicilio y 782 que no son clasificables por falta de información.

La Comunidad Valenciana ha registrado 1.201 nuevos casos de coronavirus, 16 brotes y tiene 68 personas ingresadas menos que en la actualización del viernes, según ha informado la Conselleria de Sanidad Universal, que no ha actualizado el número de personas fallecidas. La cifra total de positivos se sitúa en 102.654 personas. Por provincias, se han detectado 104 casos nuevos en Castellón (11.535 en total); 394 en Alicante (35.124 en total), y 704 en la provincia de Valencia (54.791 en total). Además, se han reasignado los dos casos que estaban sin asignar.

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICUC), Ricard Ferrer, avisa, en una entrevista con Efe, que las unidades de cuidados intensivos (UCI) aún están llenas y no están preparadas para hacer frente a una posible tercera ola de COVID-19. Ferrer, que es el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, advierte de que, "ahora mismo una cama UCI es un recurso muy disputado".

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, está seguro de que el Ministerio de Sanidad no pondrá "ninguna objeción" al plan regional para realizar test en farmacias si el protocolo presentado garantiza todas las medidas de seguridad. Desde Navacerrada, donde ha estado acompañado por el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, el delegado ha remarcado que "el gobierno de España no tiene nada en contra del gobierno de la Comunidad pero tiene que buscar unos mínimos de seguridad para que estos test se hagan en las farmacias en condiciones óptimas".

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha colgado este sábado un nuevo video en las redes sociales en el que analiza los datos y la incidencia del coronavirus en la región en la última semana y en el que destaca que si bien las medidas restrictivas están dando resultados, no se debe bajar la guardia porque "aun quedan semanas muy duras y nos queda mucho por delante". El Jefe del Ejecutivo asturiano ha indicado que los epidemiólogos y expertos coinciden en que las medidas empiezan a tener sentido a partir de los 14 o 21 días desde que se aplican pero luego hay que seguir siendo muy rigurosos para poder doblegar la curva, por lo que "hay que ser conscientes de que nos quedan muchas semanas por delante".

La farmacias vascas han hecho menos test de VIH por la pandemia de coronavirus ya que entre enero y septiembre se han contabilizado un total de 792 pruebas de este tipo cuando lo habitual es que se hagan más de 2.000 al año. Con motivo de la conmemoración el próximo 1 de diciembre del Día Mundial del Sida, el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco ha difundido una nota en la que ha explicado que el impacto en la atención presencial que el coronavirus ha provocado en todo el sistema sanitario también ha alcanzado a las farmacias que en este periodo han priorizado otros servicios que no implicaban contacto directo con el usuario.

Activistas contrarios al confinamiento provocaron este sábado algunas escenas caóticas en el centro de Londres, en una manifestación en la que la Policía Metropolitana (Met) confirmó la detención de unas 60 personas por "diversos delitos". Las fuerzas del orden tuvieron que intervenir entre los congregados, muchos de los cuales no llevaban mascarillas, convocados por el grupo "Save our Rights UK".

Italia registró 26.323 nuevos casos y 687 fallecidos en las últimas 24 horas, números inferiores a los del viernes, pero el Gobierno no relajará las medidas para impedir la difusión del virus durante la Navidad y mantendrá el toque de queda. Con estas cifras, los muertos desde el inicio de la pandemia en febrero son ya 54.362 y los casos totales de coronavirus 1.564.532.