Coronavirus España directo: Una cuarta parte de los casos que se detectan en Cantabria corresponden a la cepa británica

El coronavirus sumó ayer 655.000 nuevos casos en todo el mundo, con lo que el total de contagios desde el inicio de la pandemia supera ya el umbral de los 98 millones de afectados , de los cuales 2,1 millones han fallecido, según los datos facilitados por la Universidad Johns Hopkins.

La organización ha señalado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 655.193 contagios y 15.772 fallecidos, con lo que los totales ascienden a 98.184.964 afectados y 2.107.532 decesos , respectivamente. Asimismo, más de 54 millones de personas se han recuperado del virus a nivel mundial.

Estados Unidos sigue como el país más afectado en cifras totales, con 24,8 millones de casos y 414.107 muertos. Por detrás están India, con 10,6 millones de contagios y 153.184 fallecidos, y Brasil, con 8,7 millones y 215.243, respectivamente.

El estado brasileño de Amazonas anunció ayer que impondrá un toque de queda de 24 horas diarias por una semana a partir del lunes para intentar reducir la transmisión del coronavirus y hacer frente a la grave crisis sanitaria que Manaos, su capital, enfrenta desde hace dos semanas. Los dos millones de habitantes de Manaos y los de los demás municipios de Amazonas acatan desde hace poco más de una semana un toque de queda de once horas diarias, entre las 19.00 horas y las 6.00 del día siguiente, que será ampliado a las 24 horas a partir del próximo lunes y por un período de siete días.

Una bebé de cuatro meses falleció ayer en Venezuela por Covid-19 y se convierte en el tercero que no supera el medio año de vida debido al virus en menos de una semana, después de que se conocieran otros casos el lunes y miércoles pasado. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, informó a través de Twitter de que en las últimas 24 horas se contabilizaron seis decesos por coronavirus, entre ellos esta niña de cuatro meses que vivía en el estado occidental Yaracuy (oeste). El informe gubernamental no agrega detalles sobre la forma en que se contagió la bebé ni las circunstancias de la muerte, al igual que sucedió el lunes y el miércoles pasado cuando se conoció que una niña de cuatro meses y otro niño de seis meses perdieron la vida a causa de esta enfermedad.

Cataluña ha registrado hasta este domingo 481.973 casos confirmados acumulados de coronavirus -446.114 con una prueba PCR o test de antígenos-, 2.778 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 18.557, que son 3 más que los registrados el sábado: 11.535 en hospital o centro sociosanitario, 4.446 en residencia, 1.053 en domicilio y 1.523 que no son clasificables por falta de información.

Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, el fallecido es un hombre de edad avanzada y con factores de riesgo. No residía en un centro de mayores. De este modo, desde el inicio de la pandemia han fallecido un total de 622 personas en La Rioja con COVID-19. De esta cifra, 286 pertenecían a centros de mayores.

El ministro de Sanidad israelí, Yuli Edelstein, ha defendido este domingo que se dé prioridad a los ciudadanos israelíes en la vacunación a pesar de que la ONU haya recordado que Israel, como potencia ocupante de los territorios palestinos, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la vacuna a los palestinos. "En lo que respecta a la vacuna, la obligación principal y prioritaria de Israel es para con sus ciudadanos. Pagan impuestos, ¿no? Una vez dicho esto, somos los primeros que tenemos interés, no obligación legal, en que los palestinos consigan la vacuna, que no propaguen la COVID-19", ha afirmado en declaraciones a la BBC.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de cinco personas como presuntos autores de los delitos de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad y a denunciar a otras ocho por incumplimiento de las normas covid-19 al encontrarse celebrando una fiesta privada en una vivienda situada en El Cotillo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), con un aforo superior a veinte personas. La actuación tuvo lugar tras recibirse el aviso de un particular que alertaba de la celebración de una fiesta con un número importante de asistentes en una villa situada en la localidad de El Cotillo, por lo que se desplazó hasta el lugar una patrulla de la Guardia Civil de Corralejo que observó luces de colores y música que procedían de una vivienda.

Nuevas restricciones en Valencia: la Generalitat confina las principales ciudades y prohíbe las reuniones de no convivientes

La Generalitat Valenciana ha vuelto a endurecer las restricciones del coronavirus , ante el incremento de contagios y de la presión asistencial en las últimas semanas. Con las nuevas medidas, se prohíben las reuniones de no convivientes en domicilios y se confinan perimetralmente las grandes ciudades durante los fines de semana y festivos.

El Partido Popular (PP) ha llamado este domingo "calculadores irresponsables" al PSOE por no dejar, a su juicio, que las comunidades autónomas apliquen "medidas urgentes".