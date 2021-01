Hablan los sanitarios con ABC: «Hay que confinar, nos enfrentamos a la peor ola»

4-El nuevo ministro tiene que tener un buen equipo de salud pública, no nos vale un cardiólogo o un cirujano. Sino alguien que sepa de salud pública y que cuente con un equipo que entienda de Atención Primaria, de monitorización de datos y que haga una mejor comunicación... Todo esto que ahora no se hace.

5-En algunos casos, la política ha sido más un problema que una solución. Por poner un ejemplo, con los datos que tenemos no debería haber elecciones, suspendemos otros acontecimientos de masas, pero ¿es factible abrir los colegios para votar? Desde el punto de vista sanitario no se sostiene, hay interferencia política.

1- Nos enfrentamos a la peor ola. En un estado de máxima alerta hay que plantear confinamientos , una palabra que da miedo pero que ya se está poniendo en boca de muchos profesionales. No debería ser igual al de marzo. No tendría sentido cerrar los colegios o los parques, tampoco impedir que los mayores salgan o que dure tres meses . Hay que plantear confinamientos parciales, temporales para que caiga la curva. No podemos estar más tiempo sin tomar estas decisiones.

2- Tenemos un mando único . Es la razón por la que no han permitido hacer un confinamiento o adelantar el toque de queda a las comunidades que querían hacerlo. Eso significa que hay alguien que manda más que ellas. Otra cosa es que ese mando único no esté bien coordinado con sus gestores autonómicos.

Javier García Fernández, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, UCI quirúrgica y Dolor

1- Y no sólo lo diría en pasado, cada día que pasa y que no tomamos medidas para aplanar la curva de ingresos hospitalarios hace que las medidas que se acaben tomando sean peores y duren más tiempo. No diría que habría que tomar medidas más «duras», sino más adecuadas y precoces. Propongo autoconfinamiento voluntario e inteligente. Es decir, que dejemos de estar pendientes de lo que hace una administración u otra, y apliquemos inteligencia y autodisciplina.

Por tanto, si no has pasado el Covid en los últimos 6 meses, limita tus movimientos de casa al trabajo y del trabajo a casa, no contactes ni te quites las mascarilla delante de gente que no sean tu familia o conviviente, evita los sitios cerrados y con mucha gente (trasporte público), pero si no queda otro remedio que usarlos, se debería usar las mascarillas FFP2 o KN95 durante esos momentos. Al llegar a casa sólo se puede prescindir de la mascarilla si con los que se convive siguen estas normas; si se dedican a salir y contactar con otras personas, se tendrá que seguir con la FFP2 hasta estar en un cuarto seguro al que no entren las personas que se están exponiendo. Hay que cumplir las cuarentas y vigilar que se cumplan. No es momento de cervecitas ni de tomarse cafés con personas que no sean convivientes. Por el contrario, las actividades al aire libre y sin gente alrededor son muy recomendables, ejercicio, campo, parques, etc..

2-Depende, porque un mando único y malo, sería igualmente perjudicial. Lo que haría falta es que hubiera una unanimidad de criterios y que estos criterios no estuvieran dirigidos por intereses políticos, sino que estuvieran dirigidos por los verdaderos expertos de las sociedades científicas.

3- Preferiría que lo hiciera la sanidad militar, la UME, nunca nos han fallado.

4-Más importante que su perfil, es su talante, necesitamos un ministro que quiera escuchar y hacer caso a los únicos verdaderos expertos que están en las sociedades científicas.

5-Lo que pasó en la primera ola se puede llegar a comprender por la falta total de información, lo que pasó en la segunda ola que arrancó en agosto y no se hizo nada hasta finales de septiembre ya fue más difícil de entender, pero lo que está pasando actualmente con la tercera ola que va camino de ser la peor de todas, deja en clara evidencia que sólo interesan las decisiones políticas.