La inacción de Illa deja a los consejeros de Sanidad solos ante la tercera ola

España hace frente estas semanas a las peores cifras de la pandemia. La incidencia del Covid-19 se sitúa en un riesgo más que extremo, por encima de 800 casos por cada 100.000 habitantes, en un momento en el que el principal responsable de ... la gestión, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, está ya a la «fuga». Ayer fue presentado como cabeza de cartel del PSC en las elecciones catalanas. Son varias las comunidades que quieren aplicar restricciones más duras para atajar el virus , como adelantar el toque de queda o imponer el confinamiento en casa, decisiones que dependen del Gobierno y no lo autoriza. Los consejeros de Sanidad valoran en ABC la dirección de la pandemia.

Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de Andalucía

¿Se sienten abandonados por el Gobierno central en la lucha contra la pandemia?

La falta de decisiones por parte del Gobierno central nos hace pensar que está viendo la pandemia «desde la barrera». A pesar de las reiteradas peticiones que le estamos haciendo desde las diferentes comunidades autónomas para que se adopten decisiones contundentes, echamos en falta medidas, si no ya por parte del Gobierno de la Nación, sí medidas que nos permitan a las comunidades poder aplicar medidas para frenar la tercera ola. El Gobierno está pasando de soslayo en esta tercera ola, demostrando una auténtica falta de liderazgo a la hora de afrontar los problemas y dar soluciones a los ciudadanos y a las comunidades autónomas.

¿Cree que pesan más las decisiones políticas que las sanitarias en las directrices del Gobierno?

Espero que las decisiones que toma el Gobierno, al igual que hacemos desde la Junta de Andalucía, estén absolutamente basadas en criterios de salud pública. Al Gobierno central le echo en falta voluntad política para revisar el decreto del estado de alarma, ya que es quien tiene las competencias. Desde Andalucía hemos exprimido las competencias derivadas de ese decreto, y ya no podemos hacer más. Yo solo le pido al Gobierno que sea valiente y consecuente, que ya que no lidera, que aplique una auténtica cogobernanza, y nos escuche a los que sí estamos aplicando medidas, y nos permita la ampliación del toque de queda así como la posibilidad de aplicar medidas de confinamiento domiciliario donde los especialistas en Salud Pública lo determinen. Es una necesidad desde el punto de vista de salud pública.

¿Debería haber dimitido Salvador Illa como ministro de Sanidad cuando anunció su candidatura a la Generalitat?

Considero que será incompatible cuando la campaña electoral en Cataluña esté en marcha.

Al existir un estado de alarma, ¿la vacunación debería estar centralizada por el Ministerio de Sanidad y no dejarla en manos de las comunidades?

Actualmente la compra de vacunas está centralizada a nivel europeo. Por tanto, la aplicación de la vacuna debe estar en manos de los sistemas sanitarios, competencia de las distintas comunidades autónomas. Lo que debe estar cohesionado es la toma de decisiones según los protocolos.

Sira Repollés, consejera de Sanidad de Aragón

¿Se sienten abandonados por el Gobierno central en la lucha contra la pandemia?

Todo lo contrario, siempre hemos tenido una interlocución constante con el Ministerio de Sanidad, tanto como con el ministro Illa como con Fernando Simón. Han apoyado a Aragón en momentos difíciles.

¿Cree que pesan más las decisiones políticas que las sanitarias en las directrices del Gobierno?

Todos los gobiernos, ya sea el central o los autonómicos, tenemos que conjugar la sostenibilidad económica con la implementación de las restricciones sociales que consideramos más adecuadas para gestionar la pandemia. En todo caso, creo que la directriz fundamental del Gobierno central y de todos los Ejecutivos autonómicos es proteger la salud de los ciudadanos.

¿Debería haber dimitido Salvador Illa como ministro de Sanidad cuando anunció su candidatura a la Generalitat?

Creo que el ministro Illa debe tomar sus propias decisiones. En todo caso, su dedicación a la gestión de la pandemia sigue siendo indudable.

Al existir un estado de alarma, ¿la vacunación debería estar centralizada por el Ministerio de Sanidad y no dejarla en manos de las comunidades?

Creo que las comunidades tenemos una amplia experiencia en vacunación, como demuestra la campaña anual de vacunación contra la gripe o incluso la vacunación en edad infantil. Por este motivo, considero que las comunidades somos las instituciones más adecuadas para gestionar también la vacunación contra el Covid-19.

Pablo Fernández Muñiz, consejero de Salud de Asturias

¿Se sienten abandonados por el Gobierno central en la lucha contra la pandemia?

Todo lo contrario, en Asturias siempre nos hemos sentido escuchados y apoyados, tanto coordinando políticas sanitarias, como con los fondos de recuperación, como en compras centralizadas en un difícil mercado internacional en ciertos momentos, como especialmente en la estrategia y operativa de la vacunación.

¿Cree que pesan más las decisiones políticas que las sanitarias en las directrices del Gobierno?

Afortunadamente, el Gobierno de España, al igual que el Gobierno de Asturias, se caracterizan en la gestión de esta pandemia por tomar importantes decisiones de política sanitaria, siempre guiados por los criterios técnicos. Si dejáramos la asistencia sanitaria en manos de criterios de mercado, o dejáramos la salud pública en manos de intereses de colectivos influyentes, la gestión de la pandemia hubiera creado desigualdades e inequidades que no nos podemos permitir.

¿Debería haber dimitido Salvador Illa como ministro de Sanidad cuando anunció su candidatura a la Generalitat?

Me alegro por Cataluña. Tienen la oportunidad de tener un buen gobierno y un gran presidente. Mientras tanto, sólo puedo decir que tenemos al timón del Ministerio de Sanidad a alguien que está coordinándonos con gran acierto, y con un equipo bien liderado que trabaja con gran intensidad.

Al existir un estado de alarma, ¿la vacunación debería estar centralizada por el Ministerio de Sanidad y no dejarla en manos de las comunidades?

Ha sido un acierto por parte del Ministerio la compra centralizada a nivel europeo, así como la coordinación para generar una estrategia tan compleja. La operativa está en manos de las comunidades, que somos quienes tenemos la demostrada experiencia en grandes campañas de vacunación, como la reciente y exitosa campaña de la gripe.

Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha

¿Se sienten abandonados por el Gobierno central en la lucha contra la pandemia?

Rotundamente no. Bien es cierto que frente a algunas decisiones sí se echa en falta un consenso y una puesta en común de medidas, situación que ayudaría y rompería el enfrentamiento y la contrariedad que eso pueda generar a la opinión pública.

¿Cree que pesan más las decisiones políticas que las sanitarias en las directrices del Gobierno?

Las decisiones nunca son sólo políticas, pasan por una comisión de vacunas, por un comité de Salud Pública y por el Centro de Alertas y Emergencias, después se discuten en el seno del Interterritorial y se aplican en los diferentes ámbitos.

¿Debería haber dimitido Salvador Illa como ministro de Sanidad cuando anunció su candidatura a la Generalitat?

No, es opinable, pero no. Hay ejemplos en todos los partidos. Además se ha comprometido a dejar el Ministerio cuando empiece la campaña el electoral.

Al existir un estado de alarma, ¿la vacunación debería estar centralizada por el Ministerio de Sanidad y no dejarla en manos de las comunidades?

La compra es centralizada. El Gobierno firma con Europa y distribuye las vacunas entre las comunidades. Son después las comunidades quienes ejecutan la vacunación con su propio plan basado en la estrategia nacional.

Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla y León

¿Se sienten abandonados por el Gobierno central en la lucha contra la pandemia?

Abandonados no, pero no suficientemente apoyados. La cogobernanza de la que se habla tiene que ser real, no solo sobre el papel. Si no toman las decisiones ellos y delegan en las comunidades, que nos den las herramientas para poder tomar todas las medidas que consideremos suficientes. No entendemos la cerrazón a negarse a modificar el estado de alarma, que sólo sirve para darnos las herramientas que cada comunidad decidirá si pone o no en marcha.

¿Cree que pesan más las decisiones políticas que las sanitarias en las directrices del Gobierno?

Me gustaría pensar que no, pero ante la negativa hasta el momento de no otorgar a las comunidades más herramientas para luchar en esta tercera ola... Vuelvo a insistir en lo mismo, si no quieren hacer, que nos dejen hacer a las comunidades. No deseamos la confrontación, queremos unidad de acción, pero sobre todo agilidad. El retraso en la toma de decisiones cada día supone mayor número de casos, más hospitalizaciones, más camas de críticos y al final más fallecidos.

¿Debería haber dimitido Salvador Illa como ministro de Sanidad cuando anunció su candidatura a la Generalitat?

Abandonar un departamento como el de Sanidad, en este momento, en el centro de la tercera ola, no creo que sea la mejor decisión para nuestro país. No voy a entrar a valorar si ya se tendría que haber ido o no.

Al existir un estado de alarma, ¿la vacunación debería estar centralizada por el Ministerio de Sanidad y no dejarla en manos de las comunidades?

No. El ejemplo de la compra centralizada demostró que el Ministerio no tiene músculo para ello. Las comunidades autónomas tienen músculo suficiente para abordar la campaña de vacunación y son las que mejor conocen su territorio y las necesidades en cada uno de sus rincones.

Julio García Comesaña, consejero de Sanidad de Galicia

¿Se sienten abandonados por el Gobierno central en la lucha contra la pandemia?

Cuando pedimos mayor capacidad para tomar decisiones no es un capricho. Somos las comunidades las que conocemos mejor la situación epidemiológica de nuestro territorio. Nada tiene que ver el color político, ni detrás de esta petición está desgastar al Gobierno central, lo único que pedimos es que se nos deje actuar con todas las herramientas para hacer frente a esta pandemia de la mejor manera posible. Si desde la Xunta consideramos que sería bueno ampliar el toque de queda es porque lo necesitamos. El objetivo es sólo uno, salvar vidas.

¿Cree que pesan más las decisiones políticas que las sanitarias en las directrices del Gobierno?

Vuelvo a insistir: ¿por qué no nos dejan a las comunidades autónomas utilizar todas las herramientas para poder hacer frente a la pandemia? ¿Qué hay detrás? Si el Gobierno central ya no está gestionando la pandemia, porque se ha optado por la cogobernanza, no se entiende que no nos dejen dirigir la gestión de medidas que Galicia necesita.

¿Debería haber dimitido Salvador Illa como ministro de Sanidad cuando anunció su candidatura a la Generalitat?

Yo entiendo que es muy difícil estar en dos sitios al mismo tiempo, y por eso entiendo que se quiera dedicar ya, en exclusiva, a la campaña.

Al existir un estado de alarma, ¿la vacunación debería estar centralizada por el Ministerio de Sanidad y no dejarla en manos de las comunidades?

Las competencias en materia de Sanidad están transferidas. Las comunidades tenemos la capacidad y las herramientas para llevar a cabo la vacunación. En este sentido, quiero destacar el papel de nuestra Atención Primaria; pero sí es cierto que está bien que existan unos criterios homogéneos para ejecutar el plan. Y también necesitamos manejar datos reales sobre el número de vacunas que nos llegan, para que sea un plan eficaz. Nosotros hemos preparado de manera muy minuciosa un plan de vacunación con una logística muy complicada.

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

¿Se sienten abandonados por el Gobierno central en la lucha contra la pandemia?

Ni han gobernado ni han dejado gobernar a las comunidades autónomas. Sí, nos sentimos abandonados.

¿Cree que pesan más las decisiones políticas que las sanitarias en las directrices del Gobierno?

El Gobierno se ha dedicado a hacer política y cálculos políticos, en lugar de gestionar esta gravísima crisis sanitaria con criterios estrictamente técnicos y comunes. El ejemplo es que se aplicó un estado de alarma a la Comunidad de Madrid con una incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes, pero descendente, y hoy vemos a comunidades por encima de los 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 y no se actúa.

¿Debería haber dimitido Salvador Illa como ministro de Sanidad cuando anunció su candidatura a la Generalitat?

En el mismo momento en el que aceptó esa propuesta.

Al existir un estado de alarma, ¿la vacunación debería estar centralizada por el Ministerio de Sanidad y no dejarla en manos de las comunidades?

La Comunidad de Madrid insiste en la necesidad de que se haga un reparto justo y ordenado de vacunas. El Ministerio nos ha vuelto a penalizar por hacer las cosas bien, pues hemos ido al ritmo adecuado para guardar la segunda dosis. Sanidad ha fomentado un «grand prix» de la vacunación que va en contra de una administración justa y con criterios de igualdad.

Ana Barceló, consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana

¿Se sienten abandonados por el Gobierno central en la lucha contra la pandemia?

No, las comunidades y el Gobierno estamos analizando en todo momento la situación y acordando protocolos que mayoritariamente funcionan por unanimidad. Ello no implica que estemos de acuerdo en todo. Por ejemplo, ahora, somos partidarios de flexibilizar el toque de queda para tener más margen en las medidas, un tema que está sobre la mesa y confiamos en que saldrá adelante.

¿Cree que pesan más las decisiones políticas que las sanitarias en las directrices del Gobierno?

El virus y su comportamiento sigue siendo un gran desconocido, por lo que las formas de combatirlo adecuadamente también lo son. Puede haber diferencias en las medidas y los procedimientos, pero creemos que todas las comunidades y el Gobierno coincidimos en la aplicación de criterios científicos para atajar la pandemia.

¿Debería haber dimitido Salvador Illa como ministro de Sanidad cuando anunció su candidatura a la Generalitat?

Salvador Illa ha anunciado que dejará el Ministerio en cuanto comience la campaña electoral de Cataluña. Hasta el momento su dedicación a luchar contra la pandemia ha sido del 100%.

Al existir un estado de alarma, ¿la vacunación debería estar centralizada por el Ministerio de Sanidad y no dejarla en manos de las comunidades?

La sanidad está descentralizada y pensamos que también en la vacunación la cogobernanza es imprescindible para que cada región organice un proceso tan complejo y necesario.