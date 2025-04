Coronavirus España hoy: la IA cae casi tres puntos y Sanidad notifica 117 fallecidos y 7.665 contagios en las últimas 24 horas

Las comunidades autónomas notificaron ayer al Ministerio de Sanidad 19.852 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana, 2.160 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 21.071 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.488.469 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 235,59, frente a 235,51 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 111.789 positivos .

«Esto no significa que cualquiera pueda ser vacunado de inmediato, pero cualuier puede solicitar una cita para la vacunación y se la concederán en función de la disponibilidad», explicó Merkel en rueda de prensa tras la cita.

No obstante, las cifras diarias reportadas el domingo y ayer pueden ser mayores debido a que los fines de semana, por falta de personal en algunos municipios alejados de los principales centros urbanos, no son computadas y aparecen solo en el consolidado de los martes.

Erdogan precisó que todos los lugares de trabajo suspenderán sus actividades mientras duren estas restricciones, excepto algunos que determine el Ministerio de Interior, y aclaró que los sectores alimentario y de manufactura no se verán afectados por las restricciones, informa el diario turco 'Hurriyet Daily News'.

En concreto, estas comunas pasarán a la denominada Fase 2 de la desescalada, que, no obstante, contempla restricciones, ya que se mantiene el confinamiento para el fin de semana, se prohíbe el funcionamiento de gimnasios y otras actividades deportivas en espacios cerrados, siguen prohibidos los casinos y se reduce el aforo en centros comerciales, entre otros, como ha explicado este lunes la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

El Ministerio de Salud de China ha informado este lunes de otros 25 casos que se suman al balance de contagios detectados hasta el momento desde que estalló la pandemia. De los once nuevos casos de la última jornada, cinco han sido notificados en Sichuan, dos en Guangdong, mientras que Mongolia Interior, Shanghái, Zhejiang y Chongqing han informado un caso cada una.

Cuando quedan 12 días para que el 9 de mayo finalice el actual estado de alarma, las comunidades autónomas aún no tienen claro (o no lo han hecho público) qué pasará con los cierres perimetrales, el toque de queda y las medidas de contención de la pandemia. Sin embargo, los indicadores de la situación del coronavirus en España no dan tregua. Con fecha de este lunes, hasta siete comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla presentan un nivel de alerta extremo (el 4) en ocupación de camas de UCI. Pero además, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en seis de ellas (más Ceuta y Melilla) en este mismo nivel; y a 7 días es máxima también en ocho regiones. Para considerar el nivel de alerta extremo según los documentos aprobados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, la incidencia acumulada a 14 días se situaría en más de 250 casos por cada cien mil habitantes, la de 7 días en más de 125 y la positividad sería superior al 15%. En cuanto a la ocupación de camas, el 15% o más de ellas estarían ocupadas por pacientes con Covid-19 en planta y en UCI estos superarían el 25%. Léelo aquí .

Salamanca vacunará, este martes 27 de abril, a las personas nacidas en 1951 y de julio a diciembre de 1950, mientras que el miércoles 28 se repescará a las personas nacidas de 1942 a 1948 y años anteriores que no pudieron acudir en la anterior convocatoria y el sábado 1 de mayo será el turno de los nacidos entre 1928 y años anteriores y 1941.

Erdogan ha precisado que todos los lugares de trabajo suspenderán sus actividades mientras duren estas restricciones, excepto algunos que determine el Ministerio de Interior, y ha aclarado que los sectores alimentario y de manufactura no se verán afectados por las restricciones, informa el diario turco 'Hurriyet Daily News'.

Y es que, tal y como ha señalado el organismo en un artículo publicado en la revista 'Lancet', en las prisiones las personas viven muy cerca unas de otras y tienen acceso limitado a pruebas y equipo de protección personal. Además, en comparación con la comunidad en general, tienen una carga "desproporcionadamente mayor" de comorbilidades, incluidas las enfermedades no transmisibles (ENT), lo que aumenta sus posibilidades de padecer de forma grave el Covid-19.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno, el presidente de Satse, Manuel Cascos, le trasladó la necesidad de que España se sume a la demanda realizada por expertos, políticos, organismos internacionales y otros países de que las normas sobre la propiedad intelectual de las vacunas y otras medicaciones contra la Covid-19 no constituyan un freno a su uso en cualquier parte del mundo y se apruebe, por ello, una exención de emergencia con carácter temporal.

'ANTICOV' lo lleva a cabo un consorcio de 26 socios, entre los que se encuentran destacadas instituciones de investigación africanas y organizaciones sanitarias internacionales, coordinado por la organización de investigación y desarrollo (I+D) sin ánimo de lucro Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi, por sus siglas en inglés). Se trata del mayor ensayo realizado en África para identificar tratamientos tempranos contra el Covid-19 que puedan evitar la progresión a la enfermedad grave y limitar potencialmente la transmisión.

Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma baja por octava jornada consecutiva hasta 237,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 2,8 puntos menos que el lunes y 21,5 menos que el martes pasado (259,2). La tasa no estaba tan baja desde el 16 de abril.

Lo han explicado en rueda de prensa los investigadores del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) --conocido como Can Ruti-- Boris Revollo y Josep Maria Llibre junto a la consellera de Cultura en funciones, Àngels Ponsa, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas de Can Ruti, Bonaventura Clotet.

El concierto del grupo Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona del marzo pasado, que fue la primera prueba piloto masiva y sin distancia de seguridad con cerca de 5.000 asistentes durante la pandemia de coronavirus, "no fue un evento de súper transmisión".

País Vasco ha registrado este pasado lunes 774 nuevos contagios de coronavirus, lo que supone 12 más el día anterior, pero se ha reducido en más de dos puntos la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas, hasta el 6,2%, con más pruebas realizadas, pero no se está ante un cambio de tendencia

La Residencia Can Comelles de Esparreguera (Barcelona) ha identificado un brote de Covid-19 entre sus usuarios con 20 casos positivos: ocho con síntomas leves y 12 asintomáticos, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat. Desde el departamento han concretado que todos los residentes ya estaban vacunados con las dos dosis de la vacuna y han destacado que la atención primaria ha hecho la valoración del brote, la sectorización del centro y el seguimiento médico de los casos.

Los estadounidenses completamente vacunados ya no necesitarán usar mascarillas al aire libre a menos que estén entre una gran multitud, según han anunciado este martes las autoridades