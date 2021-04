A 13 días del fin del estado de alarma, 7 comunidades, Ceuta y Melilla tienen sus UCI en riesgo extremo Madrid y País Vasco son las dos únicas regiones que cumplen 4 de los 5 requisitos del nivel de alerta máximo (el 4) La incidencia acumulada a 7 días se encuentra en nivel 4 en 8 comunidades, y a 14 días en 6. En las ciudades autónomas siguen sin descender estos dos indicadores

Cuando quedan 13 días para que el 9 de mayo finalice el actual estado de alarma, las comunidades autónomas aún no tienen claro (o no lo han hecho público) qué pasará con los cierres perimetrales, el toque de queda y las medidas de contención de la pandemia. Sin embargo, los indicadores de la situación del coronavirus en España no dan tregua. Con fecha de este lunes, hasta siete comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla presentan un nivel de alerta extremo (el 4) en ocupación de camas de UCI. Pero además, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en seis de ellas (más Ceuta y Melilla) en este mismo nivel; y a 7 días es máxima también en ocho regiones.

Para considerar el nivel de alerta extremo según los documentos aprobados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, la incidencia acumulada a 14 días se situaría en más de 250 casos por cada cien mil habitantes, la de 7 días en más de 125 y la positividad sería superior al 15%. En cuanto a la ocupación de camas, el 15% o más de ellas estarían ocupadas por pacientes con Covid-19 en planta y en UCI estos superarían el 25%.

Aunque ninguna comunidad autónoma cumple los cinco requisitos mencionados anteriormente (porque la tasa de positividad de las pruebas no supera el 15%, la más alta es en Aragón y se sitúa en el 11,34%), tanto País Vasco como Madrid superan cuatro de ellos. Ambas regiones tienen la mayor incidencia acumulada (País Vasco 527,18 a 14 días y 268,00 a 7; Madrid 393,97 y 189,62, respectivamente). Además, las camas en hospitalización de País Vasco están ocupadas a un 16,61% con pacientes con coronavirus y sus UCI al 39,51%. En Madrid, estos mismos indicadores se sitúan al 16,46% y 45,31%.

En el resto de España la situación no es mucho mejor. Las UCI registran una ocupación superior al 25% también en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja además de Ceuta y Melilla. La incidencia acumulada a 14 días supera el umbral máximo (250 casos) en Aragón, Cataluña, Navarra y las ciudades autónomas. A 7 días (superior a 125 casos) se le suman Cantabria, por lo que el virus podría encontrarse allí en expansión estos días.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha dicho a este respecto este lunes en rueda de prensa que «la previsión es que a principios o mediados de la semana que viene tengamos el máximo de ocupación de UCI a nivel nacional». En este sentido, ha alertado de que la ocupación de estas unidades, tras la vacunación de los mayores, está sujeta ahora a personas algo más jóvenes. «Con los datos de hace una semana, la edad media de los ingresados en UCI se ha reducido unos tres años respecto al pico de la segunda y tercera ola», ha incidido.

Cinco regiones con UCI en nivel de alerta alto

Mientras, en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha las unidades de cuidados intensivos se encuentran en nivel de alerta alto, con una ocupación por Covid-19 entre el 15 y el 25%. En todos estos territorios, menos Canarias, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en nivel también alto de alerta, al que se suma también Castilla y León, con entre 150 y 250 casos por cada cien mil habitantes en las últimas dos semanas.

Ninguna comunidad registra una incidencia acumulada de nivel bajo, ni a 14 ni a 7 días: todas están por encima de los 25 0y 10 casos. Pero las UCI de Baleares, Valencia, Extremadura, Galicia y Murcia (entre el 5 y el 10% de ocupación Covid) sí que entrarían en el nivel más bajo de todos.

En cuanto al número de contagios, el Ministerio de Sanidad ha añadido este lunes a sus estadísticas oficiales 19.852 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana, 2.160 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 21.071 positivos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada cien habitantes se sitúa en 235,59, una cifra similar a los 235,51 casos del viernes. En cuanto al número de fallecidos, se han notificado 147 muertos más desde el viernes.