ABC Ginebra Actualizado: 13/03/2020 18:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado hoy que Europa «se ha convertido en el epicentro de la pandemia» de Covid-19, cuando la cifra de fallecidos por el coronavirus en todo el mundo ha superado la barrera de los 5.000.

El médico etíope resaltó en rueda de prensa que el número de casos reportados diariamente en Europa supera a los del resto del mundo combinados, e incluso «es mayor que el que tenía China en su momento más álgido de la epidemia».

El total de casos de Covid-19 supera ya los 132.000 y los países afectados son ya 123, subrayó Tedros.

La tasa más alta de mortalidad se encuentra en Italia, con un 6,7% y más de mil muertos, cuando alrededor del mundo el coronavirus ha provocado la muerte de cerca de 5.000. En España han muerto 120 personas y la tasa de mortalidad es del 2,9%, afectando principalmente a personas mayores o con patologías severas previas.

«Cualquier país que mire la experiencia de otros con grandes epidemias y piense que eso no les va a pasar ellos está cometiendo un error mortal. Puede pasarle a cualquiera», aseguró el secretario general de la OMS. Por tanto, desde la organización sanitaria de Naciones Unidas «seguimos apoyando a las países para prepararse y responder».

En concreto, la OMS ha mandado equipos protectores a 56 países y prevé enviar a otros 28. Asimismo, se han preparado 1,5 millones de tests para 120 países afectados por el Covid-19. «Nuestro mensaje a los países sigue siendo que deben tener un enfoque integral. No sólo hacer pruebas, no sólo rastrear contagios, no sólo cuarentenas, no sólo aislamiento social; haced todo», trasladó el doctor Tedros.

En este sentido,el líder de la OMS pidió a los países que «reduzcan la propagación del virus» y «no dejen arder este incendio». En este sentido, urgió a aislar a los enfermos y a poner en cuarentena a los contactos de los infectados. «Incluso si no pueden acabar con la transmisión del coronavirus, pueden frenarla y salvar vidas», añadió.