Así secuestra tus células el coronavirus

Una explicación bajo el microscopio de cómo actúa el coronavirus después de un contagio. Así secuestra tus células el Covid-19.

El coronavirus SARS-CoV-2

El virus que causa Covid-19 se está extendiendo por todo el mundo. Se sabe que al menos hay otros seis tipos de coronavirus que infectan a humanos. Algunos causan el resfriado común; dos causan brotes: SARS y MERS

Cubierto de agujas

El coronavirus lleva ese nombre por las agujas en forma de corona que sobresalen de su superficie. El virus está cubierto por una burbuja de moléculas de lípidos aceitosos, que se deshacen al contacto con el jabón. De ahí la importancia de lavarse las manos para combatirlo.

Entrando en una célula vulnerable

El virus se introduce en el cuerpo a través de la nariz, la boca o los ojos. Después, se une a las células en las vías respiratorias, que producen una proteína llamada ACE2. Es a esta proteína a la que el nuevo coronavirus secuestra para entrar en las células humanas unida a una proteína de la membrana celular. Cuando el coronavirus infecta a una persona, el primer paso del proceso parte de una proteína del virus, la proteína de pico (S), que se vincula al receptor humano de una enzima conversora de la angiotensina 2 (ACE2).

Liberación de ARN viral

El virus infecta la célula al fusionar su membrana aceitosa con la membrana de la célula. Una vez dentro, el coronavirus libera un fragmento de material genético llamado ARN.

Secuestro de la celda

El genoma del virus tiene menos de 30.000 letras genéticas de largo frente a los 3.000 millones del genoma humano. La célula infectada lee el ARN y comienza a producir proteínas que mantendrán a raya al sistema inmunitario y ayudarán a reunir nuevas copias del virus.

Fabricando proteínas virales

A medida que avanza la infección, la maquinaria de la célula comienza a producir nuevas agujas y otras proteínas que formarán más copias del coronavirus.

Ensamblando nuevas copias

Se ensamblan nuevas copias del virus y son llevados a los bordes exteriores de la célula.

Expandiendo la infección

Cada célula infectada puede liberar millones de copias del virus antes de que la célula finalmente se descomponga y muera. Los virus pueden infectar las células cercanas o terminar en gotas que escapan de los pulmones, que podían infectar a otras personas.

Respuesta inmune

La mayoría de las infecciones por Covid-19 causan fiebre a medida que el sistema inmune lucha para eliminar el virus. En casos severos, el sistema inmune puede reaccionar exageradamente y comenzar a atacar las células pulmonares. Los pulmones se obstruyen con líquido y células moribundas, lo que dificulta la respiración. Un pequeño porcentaje de infecciones puede conducir al síndrome de dificultad respiratoria agua y posiblemente a la muerte.

Abandonando el cuerpo

Toser y estornudar puede expulsar gotas cargadas de virus en las personas y superficies cercanas, donde el virus puede permanecer infeccioso durante varias horas o días.

La mejor manera de evitar infectarse con el coronavirus y otros virus es lavarse las manos con jabón, evitar tocarse la cara, mantenerse alejado de las personas enfermas y limpiar regularmente las superficies de uso frecuente.

Una futura vacuna podría ayudar al cuerpo a producir anticuerpos que se dirijan al virus SARS-CoV-2 y eviten que infecte las células humanas. La vacuna contra la gripe funciona de manera similar, pero los anticuerpos generados por una vacuna contra la gripe no protegen contra el coronavirus.

Información elaborada a partir del artículo de The New York Times « How Coronavirus Hijacks Your Cells».