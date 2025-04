Leonardo Marcos, director general de Protección Civil: «En España nos falta mucha cultura de emergencias»

Aunque lleva en pasillos ministeriales de Interior, Economía o Educación desde 1989, Leonardo Marcos se sentó como director general de Protección Civil hace un año. La primera emergencia que asaltó a este leonés de 62 años fue el incendio «terrible» que devastó la ... isla de La Palma. Después, llegó el Covid y eso lo acaparó todo. O casi todo, porque la época de incendios tampoco fue un paseo militar, cuenta, aunque en el balance final del año «hubo un 30% menos». 2021 no ha empezado bien para esta dirección inscrita en el Ministerio que comanda Fernando Grande-Marlaska . A la salida de la reunión que mantuvo ayer el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod), Marcos atiende a ABC con un «dato nuevo» en el dosier: en cuatro días, el Estado ha arrojado 54.000 toneladas de fundentes , cuando en todo 2020 fueron 92.000. «Da idea de la magnitud de la borrasca, pero nos queda la última milla, los últimos cien metros. Esto aún no ha terminado».

Por eso, no quiere «perder un minuto previo en hablar de declarar zonas especialmente afectadas por una emergencia» (ya no existe lo de zona catastrófica), porque antes «hemos de evaluar los daños y no solo en Madrid, también en Castilla-La Mancha y Aragón, o Andalucía por las riadas» y entonces «sabremos qué hacer».

¿Cómo se ha vivido Filomena en la sala nacional de emergencias?

Con una intensidad que no se había vivido ni con las DANA ni con otros fenómenos adversos. Este episodio ha afectado a todo el país. El 7 de enero, la mitad sur peninsular estaba en alerta por lluvias y la mitad norte por nieve. El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología es del 5 de enero.

¿Y a qué cree que es debida esa virulencia?

Hay estudios que avalan los efectos adversos del cambio climático.

¿Sabían que iba a nevar 30 horas?

Sí, y eso evitó una incidencia mayor, o un colapso como el que ocurrió en la A-6 a La Coruña otro mes de enero.

¿Usted cree que la ciudadanía sabía que iba a nevar 30 horas?

No estoy de acuerdo con que la ciudadanía no haga caso a los avisos. No sorprendió a tantas personas, aunque no llegó a toda la gente. Ya sabe que movilizamos a la Unidad Militar de Emergencias (UME) fuera de sus bases de León hacia Segovia entre el 5 y el 7 de enero, así como desplazamos un batallón a Albacete, porque allí se preveía lo peor. Mayoritariamente la semana pasada sí se hizo caso del aviso, si no las consecuencias hubieran sido aún mucho más importantes. Como consecuencia del Covid, con una reducción de la movilidad por las restricciones impuestas, también es difícil valorar. Hay dos cosas a mejorar tras el paso de Filomena: una es que, con los medios de comunicación, hemos de llegar a más gente con nuestros avisos . Aprendemos de cada emergencia y nos vamos actualizando. Somos muy prudentes a la hora de emitir alertas y muy pocas veces nos quedamos cortos pon los avisos. Así que si la lanzamos, como hicimos la semana pasada, significa algo. Tenemos la ventaja además de que contamos con una información de Aemet fabulosa, cada vez mejor.

Con los medios de comunicación. ¿Y para cuándo las alertas a móviles como hacen otros países?

Estamos trabajando en implantar los avisos a los móviles. Serán en no mucho tiempo, pronto, podría decir que dentro de este año.

¿Y la segunda lección?

Hemos de mejorar la autoprotección. Es difícil para las administraciones llegar a rincones como las aceras, la limpieza de los accesos, por ejemplo. La gente lo hace espontáneamente y así todos podríamos caminar y circular de una manera más razonable, pero nos falta mucha cultura de emergencias. España es una sociedad muy solidaria, pero es necesario organizar esa solidaridad. Las medidas de autoprotección son necesarias. En países como Estados Unidos, un aviso de nevada de este tipo significa «todos a casa» o quedarse en casa, con total naturalidad, o el cierre de empresas con toda naturalidad. Aquí esto no lo hemos aprendido.

¿Impondría la obligación ciudadana de limpiar la acera, por ejemplo, como hace Estados Unidos?

Personalmente no soy partidario de imponer con obligaciones legales, sino más bien de convencer. Es una medida de autoprotección sencilla.

¿Y se debería haber suspendido toda actividad no esencial, como están reclamando algunos partidos?

No. El episodio iba a durar 2, 3 o 4 días. A toro pasado, todos somos toreros. Yo creo que había un volumen suficiente de información como para insistir en la necesidad de reducir la movilidad y obrar en consecuencia. Este episodio se ha saldado con cinco muertos, y un muerto son muchos muertos ya, pero para una emergencia de esta intensidad no ha habido un número elevado de incidentes. La paralización de camiones en el Brexit hacia Francia por ejemplo bloqueó a más camiones que los embolsados aquí durante la nevada. La DGT está muy acostumbrada a hacerlo y se ha podido atender, en la medida de lo posible, a todos los vehículos detenidos en esos embolsamientos.

Hoy (por ayer) hay 900 militares trabajando en Madrid. ¿Ha habido descoordinación entre la Comunidad y el Estado?

No. La Comunidad de Madrid ha respondido con todo lo que tenía y hemos estado en permanente comunicación. Yo hablo varias veces al día con el responsable de Emergencias autonómico, Carlos Novillo.

Entonces, ¿los medios para combatir el azote de Filomena no han sido suficientes?

Para una emergencia de este tipo nadie está preparado. Es imposible tener todos los recursos que requiere un acontecimiento que ocurre una vez cada cien años, pero el sistema está muy entrenado. No hay que poner el acento tanto en el número de recursos cuanto en si están listos para actuar. Hemos podido dar una respuesta inmediata y la recuperación ha sido muy rápida , aunque esto, repito, no ha acabado.

¿Habría que centralizar la Protección Civil?

Hay 1.800 planes de Protección Civil, está casi cualquier inclemencia planeada desde hace 30 años, comenzó antes de la Constitución. Todos los sistemas de emergencias funcionan de manera descentralizada, para acercar la respuesta a los lugares donde ocurren. Hasta Francia, que es muy centralista, lo organiza por regiones. El hecho de tener tantos planes tampoco significa que esté atomizado, hay un plan superior territorial y el plan nacional de emergencias, que integra a todos los planes de Protección Civil, integrados a su vez en el sistema de Seguridad Nacional.

¿Ha sentido en los últimos días en algún instante que la gestión estuviese descontrolada, que Filomena ganase la partida?

No, en ningún momento ha estado descontrolado.

Pero la opinión pública mira hacia las administraciones buscando explicaciones...

No me siento especialmente identificado con esa idea. No siento esa animadversión, porque todo el mundo entiende que hay emergencias que tienen una magnitud muy grande, y ésta lo ha sido. Con fortuna, aunque nos preocupa el hielo y el volumen de caídas que está provocando, así como el riesgo que conlleva, lo peor de este fenómeno de la Meteorología ha pasado.