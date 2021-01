«La gente sale a los coches para calentarse en Villamuelas después de tres días sin luz ni teléfono» El teniente alcalde de este municipio toledano denuncia que «la situación es caótica y los vecinos están al límite»

Antonio Cebrián Toledo Actualizado: 12/01/2021 12:25h

El paso del temporal Filomena está causando estragos en Castilla-La Mancha y ha dejado incomunicado a muchos municipios. Y no tan solo porque las carreteras siguen acumulando una gran capa de nieve y ahora de hielo, sino también porque muchos de ellos siguen sin luz y sin teléfono.

Por provincias, la más afectada es la de Toledo, con más de 1.000 de esos abonados, mientras que más de un centenar son de Cuenca y hay alguno en Ciudad Real. Uno de los casos más paradigmáticos es el del municipio toledano de Villamuelas, donde llevan sin luz ni teléfono desde el viernes por la noche. Así se lo ha explicado a ABC Nelson Pérez, el teniente de alcalde de esta localidad de unos 600 habitantes de la comarca de la Mesa de Ocaña. «Nos recomiendan no salir a la calle, pero en las casas no tenemos luz ni calefacción y hasta el mediodía no ha venido una máquina quitanieves para limpiar la carretera. La situación es caótica y los vecinos están al límite», reconoce el concejal, que cuenta que tuvieron que llevar a un anciano enfermo de la localidad al hospital de Toledo en todoterreno porque ni siquiera podían llegar las ambulancias desde el centro de salud más cercano.

La compañía –Unión Fenosa Distribución S.A.– dice que tienen muchos incidentes y que están trabajando en ello. Por eso, la indignación crece en Villamuelas, desde donde hacen un llamamiento a las administraciones competentes para que hagan algo. «Nuestros vecinos no pueden aguantar más. Los niños lloran, los mayores están preocupados y sus familiares más. La gente sale a los coches para calentarse y para cargar sus teléfonos móviles para estar comunicados», se queja amargamente el teniente de alcalde de la localidad.

Un caso parecido es el que se ha vivido durante estos días en La Alcarria conquense, como por ejemplo en Villas de Ventosa, donde unos 200 vecinos estuvieron sin luz 48 horas también desde el viernes. Así lo confirma a ABC Mari Carmen Salmerón, la alcaldesa de la localidad, que destaca que «lo más preocupante es el estado de las personas mayores, sobre todo quienes necesitan oxígeno para respirar». El mal estado de las vías de comunicación abunda en esta comarca, donde hasta la tarde del domingo no llegó ninguna máquina quitanieves. Pero más llamativa fue una situación que vivieron también en la localidad de Víllora, donde su alcalde y diputado provincial, José Ramón Ubiedo, tuvo que llevar el sábado él mismo, en su propio coche todoterreno,al médico en Cardenete a un vecino mayor para que recibiera asistencia de urgencia.