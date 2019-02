Las agencias de gestación subrogada en España: una asesoría para guiar a las familias Justicia insiste en perseguir a «agencias y establecimientos que ofrecen estos servicios y se lucran»

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, insistió ayer en una entrevista en RNE que el Gobierno perseguirá a las agencias que se dedican a la gestación subrogada en España. Ya en el comunicado que su Ministerio emitió el sábado, se hacía hincapié en que el Ejecutivo «se compromete a perseguir a las agencias y establecimientos que ofrecen estos servicios y que se lucran conduciendo a cientos de parejas a procrear en terceros países mediante esta actividad ilegal». Sin embargo, todavía no se han concretado las medidas que se tomarán para ello, al tratarse de «una decisión reciente», tal como explicaron desde el Ministerio a ABC.

Las agencias, sin embargo, se muestran «totalmente tranquilas», pues su trabajo en España es exclusivamente de asesoría. Así lo cuenta a ABC el representante de una de las principales agencias que operan en nuestro país. «En realidad somos una asesoría, es decir, familias que han decidido tener hijos por gestación subrogada en el extranjero pueden buscar aquí que les asesoren sobre el proceso, y les explicamos las normas de cada país y también les ayudamos a asegurarse de que llevan a cabo el proceso con garantías», explica.

El dinero que reciben, explica, es exclusivamente por estos servicios de asesoramiento. «Todo lo que es tratamiento, gastos legales en el país de destino o compensación a la gestante lo pagan directamente a las entidades de destino, pues no es nuestro trabajo, nosotros solo asesoramos», insiste. Para ello, se encargan de visitar las clínicas en las que se lleva a cabo el proceso y conocer a algunas de las mujeres que participan en él y así saber si pueden recomendarla o no. «Sobre las que no nos inspiran confianza advertimos también a las familias», explica. Precisamente una de las clínicas ucranianas, BiotexCom, está siendo investigada desde hace un tiempo por las autoridades del país por posibles casos de «mala praxis» lo que, a juicio de este representante, es un indicativo de que la Ley en ese país funciona.

Sobre las amenazas de Justicia, reitera su tranquilidad: «Nuestros servicios están muy claros, y no son por el tratamiento. Son por asesorar y ya. En España hay empresas que asesoran, pero no hay empresas que proporcionen el tratamiento porque no se permite, no es legal. Esa es la clave», concluye.

Estados Unidos y Ucrania son los países a los que más acuden los españoles que deciden ser padres por gestación subrogada. Otros como Canadá, Georgia o Portugal —este último acepta la gestación por sustitución de manera altruista— también destacan por las garantías que se ofrecen en los procesos.