Exteriores asegura que empezará hoy mismo a dar soluciones a las familias atrapadas en Kiev

La asociación Son Nuestros Hijos, que lucha por regular la gestación subrogada en España, se ha reunido esta mañana con la Dirección General de Asuntos Consulares, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, para pedir que se den soluciones a las familias que llevan meses atrapadas en Kiev esperando a que se inscriba a sus hijos nacidos por gestación por sustitución. El organismo les ha confirmado que van a empezar a dar soluciones hoy mismo a esas familias, tal como ha publicado la asociación en su cuenta de Twitter.

Hoy SNH se ha personado en la Dirección General de Asuntos Consulares para pedir soluciones para las familias actualmente atrapadas en Ucrania con sus hijos. Nos confirman que van a empezar a dar soluciones hoy mismo a esas familias.

El presidente de Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, asegura que las autoridades ya han comenzado a ponerse en contacto con las familias, aunque considera que se trata de «un parche» para evitar la «mala prensa» de que el Ministerio de Justicia deja a menores abandonados a su suerte en Ucrania. «Pero es hora de abordar con madurez las obligaciones que tiene España en materia de derechos humanos para la inscripción de los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero, que es lo que hizo la instrucción dejada sin efecto. Desde SNH queremos dar un agradecimiento muy especial al señor Garrido (director general de Registros y del Notariado) por imponer el criterio jurídico frente al político y los derechos de los menores frente a los prejuicios partidistas».

En Kiev, algunas de las familias siguen a la espera de noticias. Otras, en cambio, ya han empezado a recibirlas. Así lo confirma Vanessa Pintor, una de las afectadas: «Nos acaban de llamar hace apenas 10 minutos del consulado y nos han dado cita para el miércoles que viene para ir con la gestante. Con esto, entendemos que vuelve a abrirse para poder regresar a España. Solo esperamos que no vuelva a ser como antes y nos vuelven a echar para atrás todo». A Ana Reyes Rodríguez, que lleva desde diciembre esperando a poder registrar a su hija, todavía no la han llamado. Esta mañana, además, ha intentado reunirse con el cónsul, pero no ha sido recibida. «Sí que han recibido a gente para recoger documentación, pero no les han dicho nada más. Estamos en la puerta del consulado y no ha salido nadie», explica.

Varias familias llevan meses en Kiev esperando a que el consulado registre a sus hijos nacidos por gestación por sustitución y les dé un pasaporte. No es la primera vez que se les pone trabas para conseguirlo. A finales de verano, alrededor de treinta familias estuvieron atrapadas en la capital ucraniana durante meses por el retraso en las inscripciones de los niños. Finalmente, lo consiguieron, y pudieron volver a España con los menores. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado entonces recordando que desde 2016 desaconseja a los españoles que inicien procesos de este tipo en Ucrania.

Los últimos movimientos del Gobierno han hecho que la «desesperación» e «incertidumbre» de las familias que se encuentran en la capital ucraniana aumente. El viernes, las embajadas y consulados recibieron una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado por la que les instaba a inscribir a los menores nacidos por gestación subrogada a través de una prueba de ADN en los lugares donde el sistema no contemple hacerlo con una resolución judicial, como es el caso de Ucrania. El sábado, sin embargo, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado por el que dejaba sin validez esta instrucción y anunciaba que iba a perseguir a las agencias que se lucran con la maternidad subrogada. Ayer domingo, fue el Ministerio de Exteriores el que comunicó que l a embajada de España en Kiev estaba trabajando con las autoridades ucranianas para buscar alternativas que protejan al menor.

Una de estas alternativas sería, según sospechan los padres, la conocida como «vía ucraniana», es decir, registrar a los niños como ciudadanos ucranianos, algo que, además de tardar alrededor de tres o cuatro meses, no saben si es posible, pues para Ucrania los niños son hijos de españoles y, por tanto, son ciudadanos españoles también.