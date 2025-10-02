Llegan a Costco de Sevilla los cargadores eléctricos para coches: esto es lo que cuesta

La cadena de almacenes Costco, conocida por ser uno de los lugares con la gasolina más económica de Sevilla, ha dado recientemente un paso importante hacia la movilidad sostenible con la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos. Durante 2022, muchos ... sevillanos se acercaron a sus instalaciones para llenar el depósito, especialmente en los momentos en que el precio de la gasolina alcanzó máximos históricos en España, llegando incluso a formarse largas colas. Ahora, además de ofrecer combustible a precios competitivos, Costco apuesta por facilitar la transición hacia los vehículos eléctricos.

Estos nuevos puntos de carga de Costco Sevilla se encuentran situados en el lateral de la tienda y están pensados para que la recarga de tu vehículo sea cómoda y rápida mientras los clientes realizan sus compras. La instalación incluye dos modalidades de carga, adaptadas a las necesidades de cada conductor: carga lenta y carga rápida.

Puntos de carga lenta

La carga lenta está disponible exclusivamente para socios de Costco y permite cargar el vehículo a 7,5 kW de manera gratuita durante las primeras dos horas. Para utilizar este servicio, basta con escanear la tarjeta de socio en el punto habilitado cerca de los cargadores y seleccionar el puesto de carga. Una vez conectado el coche, puedes aprovechar ese tiempo para recorrer la tienda, hacer la compra y regresar con tu vehículo cargado. Esta modalidad resulta especialmente útil para quienes suelen pasar tiempo dentro del establecimiento y quieren aprovechar los dos horas de carga gratis.

Puntos de carga rápida

La carga rápida, con una potencia de 150 kW, está disponible tanto para socios como para no socios, y se ofrece a un coste por kWh muy bajo. Esta opción está pensada para los socios necesitan recargar su vehículo en menor tiempo y quieran continuar su trayecto, además de para los no socios. Solo tienes que enchufar el vehículo eléctrico, iniciar la carga y, cuando acabes, podrás gestionar el pago desde tu propio coche o a través de la app de Costco. Finalmente, solo tendrás que ir al punto de cobro, seleccionar el puesto utilizado y obtener el ticket con el importe correspondiente.

Una apuesta por la sostenibilidad y la comodidad

Los nuevos puntos de recarga para coches eléctricos en Costco Sevilla llegan en un momento en el que la demanda de movilidad sostenible está creciendo. Ahora, mientras haces la compra en Costco, puedes aprovechar para cargar tu coche sin tener que perder tiempo en otro lugar. Igualmente, si aún conduces un coche de gasolina, Costco sigue siendo uno de los sitios más baratos para echar gasolina en Sevilla.

Con esta medida, Costco busca que cargar el coche eléctrico sea algo tan sencillo y práctico como hacer la compra, sin renunciar al ahorro que siempre ha caracterizado a la compañía.