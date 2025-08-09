José Javier Pastor, experto en ciberseguridad, sobre la posibilidad de que los hackers accedan a la cámara de tu móvil: «IPhone es mucho más seguro que Android»

La posibilidad de que un hacker acceda a la cámara de tu móvil es real, según el experto en ciberseguridad José Javier Pastor

El teléfono móvil es uno de los dispositivos más vulnerables a ataques cibernéticos. Se usa absolutamente para todo, desde enviar mensajes hasta hacer videollamadas, pasando por otras muchas acciones como acceder a la aplicación del banco o guardar fotos. Por toda esa cantidad de información personal, el móvil es un objetivo claro para los hackers. Y es que, a través de aplicaciones maliciosas, enlaces falsos o redes Wi-Fi públicas, los ciberdelincuentes pueden robar datos, bloquear el dispositivo o incluso controlarlo a distancia.

Uno de los riesgos más serios es que los hackers puedan acceder a la cámara del móvil sin que el usuario lo sepa. José Javier Pastor, experto en ciberseguridad, explica que este tipo de intrusión es técnicamente posible y, aunque no es lo más común, ocurre.﻿

Así pueden los hackers acceder a la cámara de tu móvil

Durante una entrevista en 'Herrera en COPE', José Javier Pastor respondió a la pregunta de si un hacker puede activar la cámara de un móvil o iPad: «Si llevan un procedimiento por el que al final pueden acceder a tu móvil, lo más normal es que lo hagan, sobre todo para ciberchantajes«, comienza diciendo.

Al hilo de lo anterior, se habló del asunto de que muchas muchas mujeres reciben mails de hackers diciendo que tienen fotografías suyas comprometidas. Una forma de sextorsión sobre la que también habla este experto en ciberseguridad: «Esto puede ser verdad o puede ser mentira. Porque, claro, ahí es donde entra la mayoría de criminales. La ingeniería social que te comentaba. La posibilidad de activar la cámara existe, pero es remota, también te digo. Y dependiendo de los dispositivos; por ejemplo, si tenemos iPhone, es mucho más remota que Android«, explica José Javier Pastor, detallando seguidamente que »hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Yo tengo argumentos a nivel técnico, lo puedo explicar y he hecho muchos vídeos. A mí, iPhone me parece mucho más seguro que Android genérico«.