Envían a la cárcel al detenido por el atropello que acabó con la vida de la bebé en Castilblanco

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha ordenado el ingreso en p risión provisional para José María V.V., apodado «Varita» , como presunto autor de un delito de homicidio después de que en la tarde del pasado lunes atropellara a una bebé de diez meses que cruzaba, en su carrito, junto a su madre por una paseo de peatones a la entrada del pueblo de Castilblanco de los Arroyos .

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , el detenido, un conocido delincuente de este pueblo sevillano y que tiene 25 años , ha prestado declaración ante el juez Eugenio Pradilla, cosa que, en cambio, no hizo ante la Policía Local de Castilblanco , cuerpo que ha llevado la investigación de los hechos al producirse éstos en una vía pública del municipio.

El «Varita» ha llegado a los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital sobre las cinco de la tarde de este miércoles desde los calabozos de la Guardia Civil de La Rinconada , donde ha permanecido desde que fuera detenido el pasado lunes por agentes del Instituto Armado y la Policía Local de Castilblanco.

Tras escuchar el testimonio del detenido, asistido por un letrado de oficio, el magistrado ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de José María V.V.

Igualmente, el juez también ha dictaminado la retirada del permiso de conducción y la intervención del vehículo implicado el trágico accidente, un coche modelo BMW.

Tres delitos

Además, desde el gabinete de comunicación del TSJA se ha indicado que el «Varita», indiciariamente, está investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad vial y de omisión del deber de socorro .

A partir de ahora la instrucción de estas diligencias será responsabilidad del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, que estaba de guardia de incidencias el día que ocurrieron los hechos, el pasado lunes a las cuatro y media de la tarde .

A esa hora, la madre de la pequeña Manuela, con ésta en su carrito, se disponía a cruzar por un paso de peatones la carretera que viene de Sevilla, justo a la entrada del pueblo. Mientras ellas cruzaban, un tractor y un coche esperaban parados. Detrás de éstos estaba José María con su coche, pero éste no esperó y los adelantó, sin ver a la mujer con el carrito, impactando con éste . El carrito fue desplazado varias decenas de metros.

El conductor, tras el impacto, huyó del lugar sin socorrer a su víctim a. Pero un testigo se quedó con la matrícula del coche implicado y así se lo hizo saber a los agentes que rápidamente se personaron en la zona.

Sabían que era el coche del «Varita», un delincuente habitual de Castilblanco que, como señalaron varios vecinos a este periódico, siempre estaba «en el ajo» de los robos y asuntos de drogas del pueblo. Lo localizaron en su casa. Allí le hicieron pruebas de alcoholemia y drogas. En la primera dio negativo, pero en la segunda dio positivo a tres tipos de sustancias . Iba drogado cuando conducía su coche. Entonces fue detenido.

«Me falló el pide del freno»

Mientras esto ocurría, la pequeña Manuela, de diez meses de edad y con una hermana de cinco años, fallecía en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, al que había sido trasladada de urgencias en helicóptero.

Manuela fue enterrada en la tarde de este pasado martes en el parroquia del pueblo , cuyas banderas ondean a media asta y donde el Ayuntamiento decretó tres días de luto por una pérdida que ha roto una familia y el pueblo entero. Incluso a la familia del detenido, como expresaba este martes su padre: «Lo único que me duele es esa criatura que se ha llevado por delante y su familia. A nosotros nos ha destrozado ».

Precisamente, horas antes del entierro, el «Varita», que cuenta con multitud de detenciones por agentes del Instituto Armado y la Policía Local pero que nunca había pisado la cárcel hasta ahora, era trasladado a comisaría local para ser interrogado.

No declaró, pero sí dirigió unas palabras a los medios que lo esperaban en la puerta de la Policía Local : « Pido disculpas a los familiares . No ha sido queriendo. Me falló el pie del freno y arrollé sin querer a esa criatura. Estoy muy arrepentido». Unas palabras que encierran un perdón pero también una confesión de los hechos.