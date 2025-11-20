Este es el pueblo de Sevilla en el que más frío ha hecho esta semana: rozó los 2 grados

Las temperaturas continúan experimentando un descenso en Sevilla, tras varias jornadas en las que poco a poco, los termómetros han ido cayendo hasta llegar a valores muy cercanos a los cero grados.

Según los registros recogidos por la red de estaciones de la ... Agencia Estatal de Meteorología, el municipio sevillano en el que ha hecho más frío en las últimas jornadas es Cazalla de la Sierra, ubicado en plena Sierra Norte de Sevilla.

En el día de ayer, miércoles 19 de noviembre los termómetros de este pueblo registraron los 2,9 grados de temperatura mínima a las 03.50 horas de la madrugada del pasado miércoles. A su vez, las máximas en dicho punto ese mismo día no superaron los 16,5 grados.

La Sierra Norte registra la temperatura más baja

De momento, todavía no se han registrado temperaturas bajo cero en la provincia de Sevilla, aunque es probable que estas lleguen en los próximos días a los pueblos de la sierra.

En estas jornadas, ya han llegado los valores negativos a Granada. Pradollano, ubicado en Sierra Nevada, se alzó con el récord de la temperatura mínima de la comunidad autónoma esta semana, ya que alcazó los -7.8 grados a las 8.10 horas de la mañana del pasado lunes 17 de noviembre.

Más frío este fin de semana

De cara al fin de semana, se espera que los valores sigan descendiendo hasta llegar a los 4 grados de mínima en Sevilla capital durante la madrugada del próximo domingo. Las máximas también continuarán bajando hasta los 17 grados en las horas centrales del sábado y del domingo.

Además, este mismo fin de semana algunos puntos de la provincia de Jaén como Alcalá la Real o Huelma, se sumarán a Granda y registrarán ya temperaturas bajo cero en sus termómetros.