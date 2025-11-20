Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Este es el pueblo de Sevilla en el que más frío ha hecho esta semana: rozó los 2 grados

Las temperaturas seguirán descendiendo durante las proximas jornadas en toda la provincia

¿Una Semana Santa en mayo? Si la Iglesia cambia la fecha, el Domingo de Resurrección de 2027 sería el día 2 de ese mes

El frío en Sevilla
El frío en Sevilla ABC
Irene Cuenca

Irene Cuenca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las temperaturas continúan experimentando un descenso en Sevilla, tras varias jornadas en las que poco a poco, los termómetros han ido cayendo hasta llegar a valores muy cercanos a los cero grados.

Según los registros recogidos por la red de estaciones de la ... Agencia Estatal de Meteorología, el municipio sevillano en el que ha hecho más frío en las últimas jornadas es Cazalla de la Sierra, ubicado en plena Sierra Norte de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app