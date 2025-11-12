La Policía pide la dimisión de Marlaska tras los tiroteos en Isla Mayor

Varios sindicatos de la Policía Nacional han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y poner fin al «abandono institucional» mediante el reconocimiento como profesión de riesgo tras los últimos tiroteos en operativos contra el narcotráfico ocurridos en Isla Mayor (Sevilla), con ... un agente herido por un disparo, y en Casar de Escalona (Toledo), con un fallecidoabatido por el Grupo Especial de Operaciones.

Jupol ha exigido la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria del Consejo de Policía, órgano de interlocución con la administración, y ha reclamado «medidas contundentes ante la intolerable escalada de agresiones».

«Estos hechos demuestran que la Policía Nacional es una profesión de riesgo, por lo que necesitamos que el Gobierno de una vez por todas los asuma y preste el apoyo institucional y jurídico a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado firme, real y efectivo», ha añadido.

Informe tras la visita de los eurodiputados

El sindicato CEP es otro de los que ha pedido en las últimas horas la dimisión de Marlaska tras los tiroteos de Isla Mayor y Toledo, recordando el reciente informe tras la visita de eurodiputados que, según esta organización policial, «denuncia la falta de protección institucional».

«Bajo el mandato de Marlaska se han registrado las cifras más altas de agresiones a agentes en democracia y el informe de Bruselas avala la urgencia de medidas como reconocer la profesión policial como de alto riesgo y tipificar las agresiones, intimidaciones y resistencias como eurodelitos», ha sostenido el CEP en un comunicado.

Para la CEP, la situación es insostenible: «Marlaska ha perdido toda legitimidad y debe abandonar el cargo de inmediato para que el Ministerio del Interior recupere la credibilidad y se garantice la seguridad de quienes protegen a los ciudadanos».

Protesta de una docena de sindicatos

En este contexto, la plataforma que agrupa a una docena de sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil ha convocado una nueva protesta este jueves en Sevilla para reclamar el reconocimiento de profesión de riesgo, lo que relacionan con la posibilidad de tener una «jubilación digna».

Esta plataforma, impulsada por sindicatos como SUP y AUGC, ha elegido Sevilla para concentrarse para mostrar su apoyo al compañero de la Policía herido de gravedad en Isla Mayor en un operativo contra el narcotráfico y denunciar que se está perdiendo el principio de autoridad.