La caída fortuita de una lámpara, posible causa del incendio de Dos Hermanas saldado con la muerte de un anciano
Congreso del PP-A
Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

base el copero

Vuelo de helicópteros y parada militar en el acto central del 50 aniversario del BHELMA IV celebrado en Dos Hermanas

Miles de nazarenos han querido ser partícipes de esta conmemoración especial

Dos Hermanas acoge un desfile militar con vuelo de helicópteros por el medio siglo del Batallón de Maniobras de El Copero

Desfile militar en la plaza de la Cosntitución
Desfile militar en la plaza de la Cosntitución Juanma Rodríguez

Valme J. Caballero

Dos Hermanas

Envuelta en banderas de España ha amanecido hoy la plaza de la Constitución y engalanada para acoger el acto principal del 50 aniversario del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV (BHELMA IV), que se encuentra en la Base Militar de El Copero, ... en Dos Hermanas.

