Vuelo de helicópteros y parada militar en el acto central del 50 aniversario del BHELMA IV celebrado en Dos Hermanas

Envuelta en banderas de España ha amanecido hoy la plaza de la Constitución y engalanada para acoger el acto principal del 50 aniversario del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV (BHELMA IV), que se encuentra en la Base Militar de El Copero, ... en Dos Hermanas.

Desde primera hora, el centro de la ciudad ha congregado a una multitud de personas, niños, jóvenes y mayores, que no han querido perderse esta celebración, presidida por el General de División, Mariano Arrazola Martínez, y el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez García, acompañados, entre otras autoridades civiles y militares, del Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero.

Con los sones de la Banda y Música del Cuartel General de las Fuerzas Terrestres (CGFUTER) comenzaba el acto tras la formación del Batallón, al que ha pasado revista el General de División. Seguidamente, tras la lectura del acuerdo por el que, el pasado mes de mayo, el Gobierno Municipal, en Junta de Gobierno Local, acordó la concesión y entrega de la Corbata conmemorativa del Ayuntamiento de Dos Hermanas el alcalde se la ha impuesto al guion del Batallón.

El Teniente Coronel del BHELMA IV, Manuel Pérez, ha sido el encargado de realizar un recorrido por la historia de este Batallón, resaltando su vinculación con Dos Hermanas: «lo ha visto crecer desde sus orígenes y nos une una relación de amistad y gratitud»; «aquí hemos encontrado mucho más que un lugar donde se asienta nuestra base; hemos encontrado cercanía, respeto y afecto. Así, la historia del BHELMA IV no puede entenderse sin Dos Hermanas», matizó. Además, ha explicado algunas de las misiones en las que ha trabajado este batallón como el «despliegue internacional en la antigua Yugoslavia» y a la que le sucedieron muchas otras como la del Islote de Perejil o Iraq. En este sentido, ha destacado la denominada Operación Balmis, desarrollada durante la pandemia y en la que se puso de manifiesto que «el vínculo con la sociedad trasciende de los muros del batallón» con la mayor misión de carácter civil y solidario, a la que le sucedió en 2024 la desplegada a causa de la DANA en Valencia.

En cuanto a los recursos con los que cuenta el batallón hizo hincapié en la apuesta por la tecnología y celebró la llegada de los nuevos helicópteros NH90, para estar bien preparados y seguir «cada día trabajando por ser mejores, más eficaces y seguir siendo fieles a nuestros valores, al Ejército de Tierra y a España». En este sentido, la plaza conocida como 'Los Jardines' ha vibrado con los potentes vivas al Rey y a España.

Homenaje a los caídos

El homenaje a los caídos ha sido muy emotivo y en él ha quedado patente la relación entre la sociedad y el ejército dado que la entrega de la corona de laurel ha venido de la mano de Carmen Romero, de la Asociación Española contra el Cáncer en la localidad, y de Francisco Alba, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías del municipio.

Sin duda lo más sorprendente y aplaudido ha sido el vuelo de tres helicópteros sobre la plaza y la parada militar, en la que han participado también veteranos, de paisano, que han formado parte del Batallón.

El General de División, Mariano Arrazola, ha manifestado declarado a ABC que esta celebración «es una muestra de la unidad que hay entre el ejército y los ciudadanos para los que trabajamos porque nosotros nos sentimos muy unidos a todos los españoles y nos gusta, de vez en cuando, hacer actos de este tipo en la vía pública, donde tenemos la oportunidad de compartir esos valores que son de todos: el amor a la bandera, el querer trabajar por el bien común y este batallón. Y esto es un ejemplo de eso, tanto en aspectos técnicos - mejorando helicópteros- como en aspectos operativos - en misiones en España y en el exterior - de cómo los militares queremos estar a disposición de todos los ciudadanos preparándonos para estar listos para lo que mande el gobierno de la nación». Además, apostilló que en días como este «recibir el cariño de la gente, para nosotros, también es importante».

La alegría se notaba en el ambiente. Muchos vecinos se habían acercado a contemplar el acto a pie de calle, tras las vallas; otros, se habían reunido en los balcones de viviendas colindantes. Los más pequeños estaban sorprendidos con el protocolo militar y con el desfile propiamente dicho.

Es el caso del teniente de Artillería Miguel Villalón, colocado en un sitio estratégico, en primera fila tras una valla, para no perderse nada y grabando con su móvil para revivirlo. «Yo estuve en el RACA 14 muchos años y para mí este tipo de actos son muy importantes y que se celebre en mi pueblo, más aún», dice.

Veteranos

Entre el grupo de militares en la reserva se encontraba el capitán especialista José Antonio Rodríguez Rodríguez, que ha formado parte de este Batallón casi 20 años, de los 50 que ha cumplido el mismo. Vino con su familia de su destino de Madrid a Dos Hermanas y aquí se estableció con su familia – su esposa Mari Carmen y sus pequeñas hijas Cristina e Irene-. Estuvo en misiones internacionales en Bosnia Herzegovina, Kirguistán, Afganistán e Iraq en épocas donde no había teléfonos móviles ni la tecnología estaba tan avanzada como ahora y donde su ausencia se acusaba de forma mayúscula en el hogar pero no pesaba por su indudable vocación de servicio. Hoy, de paisano, visiblemente emocionado, ha formado parte de este acto central, ha desfilado y ha estado junto a su familia, que ha crecido con sus nietos Elena, Luca y Gonzalo. Sin duda, para él ha sido una jornada entrañable en la que los recuerdos han aflorado pero, sobre todo, lo que ha quedado patente es que vestir el uniforme militar es más que una profesión, es entrega y compromiso por España.

A este acto central le siguen otros como la exposición histórica, eminentemente fotográfica, en el Centro Cultural La Almona, que ha sido inaugurada hoy y en la que han firmado en el Libro de honor del Batallón el General de División Arrazola y el alcalde de la localidad; una jornada de puertas abiertas, el próximo sábado 15 de noviembre en El Copero; y un Cross Popular, con salida desde la Dehesa de Doña María, el 16 de noviembre.