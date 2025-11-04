Suscríbete a
Dos Hermanas acoge un desfile militar con vuelo de helicópteros por el medio siglo del Batallón de Maniobras de El Copero

La ceremonia militar contará con 140 efectivos y una exhibición aérea de tres aeronaves Cougar

«Importante revulsivo» en la base de Morón con nuevo jefe y previsión de más aviones

Dos Hermanas acogerá la mañana del domingo 9 de noviembre un desfile militar terrestre y aéreo por el 50 aniversario del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV, que opera desde la base nazarena de El Copero.

El acto central de la jornada, presidido por ... el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, y el general de División, Mariano Arrazola Martínez, dará comienzo a las 11 de la mañana en la plaza de la Constitución con el desfile de dos compañías del batallón compuestas por un total de 140 militares del ejército de Tierra y, a vista de pájaro, desde el aire, la exhibición de un vistoso spectáculo con la formación en cuña de tres helicópteros Cougar en vuelo.

