Dos Hermanas acoge un desfile militar con vuelo de helicópteros por el medio siglo del Batallón de Maniobras de El Copero

Dos Hermanas acogerá la mañana del domingo 9 de noviembre un desfile militar terrestre y aéreo por el 50 aniversario del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV, que opera desde la base nazarena de El Copero.

El acto central de la jornada, presidido por ... el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, y el general de División, Mariano Arrazola Martínez, dará comienzo a las 11 de la mañana en la plaza de la Constitución con el desfile de dos compañías del batallón compuestas por un total de 140 militares del ejército de Tierra y, a vista de pájaro, desde el aire, la exhibición de un vistoso spectáculo con la formación en cuña de tres helicópteros Cougar en vuelo.

Antes del desfile, desde las 10 de la mañana, la Banda y Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre animará la jornada de domingo con un concierto de música militar en la plaza de Los Jardines, en la zona de la parada de taxis. El teniente de alcalde delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Antonio Morán, ha resaltado especialmente la estrecha vinculación que une a la ciudad de Dos Hermanas con la base militar El Copero, localizada en el término municipal nazareno. Unas relaciones que, según ha explicado, cuentan con una larga trayectoria y vinculación con la ciudad, motivo por el que el Gobierno Municipal, en Junta de Gobierno Local de fecha del pasado mes de mayo, acordó la concesión y entrega de la Corbata conmemorativa del Ayuntamiento de Dos Hermanas al BHELMA IV, que será impuesta en el guion de la unidad el próximo domingo. Por su parte, el teniente coronel jefe del Bhelma IV, Manuel Pérez Venegas, ha agradecido al Ayuntamiento de Dos Hermanas «la acogida desde el primer día» y ha mostrado «con orgullo y gran satisfacción» la celebración de los 50 años de la unidad de helicópteros situada en la base de El Copero, y ha destacado su implicación e integración con el pueblo de Dos Hermanas, «fundamentalmente porque nos sentimos ciudadanos de Dos Hermanas. 50 años no son pocos, son muchos años dedicados a nuestras misiones, pero no solamente militares, sino también a toda esa relación con la ciudadanía que nos hace estar integrados totalmente con el pueblo de Dos Hermanas«.

