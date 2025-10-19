La Policía atribuye al detenido del crimen de Dos Hermanas la autoría del disparo en la frente a la víctima

La Policía Nacional ha atribuido finalmente la autoría del crimen al único detenido hasta el momento por su relación con la muerte de Alejandro M.G., portero de discoteca de algo más de 30 años de edad y antecedentes policiales: cuyo cadáver era descubierto ... este pasado sábado con un disparo en la frente en una vivienda del bajo del número 37 de la calle Real de Utrera de Dos Hermanas.

Este varón fue detenido por su presunta implicación en estos hechos en el Hospital Virgen del Rocío de la capital, donde estaba siendo atendido de una herida que presentaba.

Y es que una de las pistas seguidas por los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en su investigación ha sido el reguero de sangre detectado desde la vivienda escenario del crimen, frecuentemente habitada por okupas, unos restos sanguinolentos que concluían en el aparcamiento del mercado de abastos de la zona de la calle Real de Utrera, en el entorno del centro de Dos Hermanas, donde el Cuerpo Nacional de Policía acordonó todo el entorno del piso donde acontecieron los hechos.

Se desconoce si en la escena del crimen hubo más disparos aparte del que acabó con la vida de la víctima o un forcejeo previo entre los presentes en aquel piso, lo que pudiera provocar la herida del detenido.

La Policía Nacional investiga un presunto ajuste de cuenta como principal hipótesis sobre el móvil del crimen. No sobra recordar al respecto, que la Policía ya tuvo que intervenir una semana antes en la vivienda escenario del crimen, frecuentemente habitada por okupas, por una trifulca acontecida entonces.

Tampoco se descartaría además que la mañana de este pasado sábado hubiese más personas en dicho piso bajo del número 37 de la calle Real de Utrera, donde Alejandro M.G. encontró la muerta víctima de un disparo efectuado presuntamente por el varón detenido.

Además, la Policía Nacional ha detenido al hermano de la víctima, por protagonizar un notorio altercado en la barriada desfavorecidas de Los Montecillos, también en Dos Hermanas. Tras el crimen, este hombre habría salido a la calle armado con una catana y proclamando que iba a buscar «justicia», es decir venganza, a cuenta de la muerte violenta de su hermano.

El incidente habría motivado una nueva movilización de los agentes de la Policía Nacional, que consiguieron arrestar al hermano del fallecido sin que consten heridos por este segundo altercado. Con este nuevo crimen en Dos Hermanas, recordémoslo, Sevilla y su provincia acumulan siete crímenes con nueve víctimas mortales en apenas un mes y medio, toda una preocupante racha en materia de sucesos.