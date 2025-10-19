Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El hermano del fallecido por un tiro en Dos Hermanas busca venganza armado con una catana

La Policía atribuye al detenido del crimen de Dos Hermanas la autoría del disparo en la frente a la víctima

Fue localizado por los agentes en el hospital Virgen del Rocío, donde estaba siendo atendido de una herida que presentaba

Investigan un ajuste de cuentas en el crimen de Dos Hermanas, en el que la víctima tenía un tiro en la frente

El hermano del muerto por un disparo en Dos Hermanas protagoniza un altercado en Los Montecillos al buscar venganza armado con una catana

despliegue policial en la calle Real de Utrera de Dos Hermanas
despliegue policial en la calle Real de Utrera de Dos Hermanas EFE
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional ha atribuido finalmente la autoría del crimen al único detenido hasta el momento por su relación con la muerte de Alejandro M.G., portero de discoteca de algo más de 30 años de edad y antecedentes policiales: cuyo cadáver era descubierto ... este pasado sábado con un disparo en la frente en una vivienda del bajo del número 37 de la calle Real de Utrera de Dos Hermanas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app