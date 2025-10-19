El hermano del muerto por un disparo en Dos Hermanas protagoniza un altercado en Los Montecillos al buscar venganza armado con una catana

La Policía Nacional, como informaba ya este periódico, ha detenido al hermano de Alejandro G.M., cuyo cadáver fue localizado este pasado sábado en una vivienda de la planta baja del número 37 de la calle Real de Utrera de Dos Hermanas con un tiro ... en la frente; después de que por la noche de esa jornada protagonizase un altercado al salir a la calle armado con una catana y reclamando «justicia» por la muerte de su hermano, por la cual hay un detenido.

Fuentes de la Policía Nacional han informado a este periódico que el hermano del fallecido fue detenido el sábado por la noche en la barriada de Los Montecillos a cuenta del citado incidente, saldado sin heridos pero que motivó la movilización de un nuevo dispositivo de agentes, posterior al desplegado en la calle Real de Utrera.

Las mismas fuentes han confirmado que el varón detenido la tarde de este pasado sábado por su relación con el crimen sería finalmente el autor material del mismo. Presuntamente, habría disparado en la frente a Alejandro G.M., portero de discoteca de profesión y antecedentes policiales, para después huir dejando un reguero de sangre tras de sí, una pista que siguieron los agentes del Grupo de homicidios.

Este varón fue detenido por su presunta implicación en estos hechos en el Hospital Virgen del Rocío de la capital, donde estaba siendo atendido de una herida. Se desconoce si en la escena del crimen hubo más disparos aparte del que acabó con la vida de la víctima o un forcejeo previo entre los presentes en aquel piso, lo que pudiera provocar la herida del detenido.

La Policía Nacional investiga un presunto ajuste de cuenta como principal hipóestis sobre el móvil del crimen. No sobra recordar al respecto, que la Policía ya tuvo que intervenir una semana antes en la vivienda escenario del crimen, frecuentemente habitada por okupas, por una trifulca acontecida entonces.

Tampoco se descartaría además que la mañana de este pasado sábado hubiese más personas en dicho piso bajo del número 37 de la calle Real de Utrera, donde Alejandro M.G. encontró la muerta víctima de un disparo efectuado presuntamente por el varón detenido.