El hermano del muerto por un disparo en Dos Hermanas protagoniza un altercado en Los Montecillos al buscar venganza armado con una catana

Clamaba «justicia» por el crimen y su actuación motivó el despliegue de un nuevo dispositivo policial

La Policía en la escena del crimen
Fernando Barroso Vargas

La Policía Nacional, como informaba ya este periódico, ha detenido al hermano de Alejandro G.M., cuyo cadáver fue localizado este pasado sábado en una vivienda de la planta baja del número 37 de la calle Real de Utrera de Dos Hermanas con un tiro ... en la frente; después de que por la noche de esa jornada protagonizase un altercado al salir a la calle armado con una catana y reclamando «justicia» por la muerte de su hermano, por la cual hay un detenido.

