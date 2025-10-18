Investigan un ajuste de cuentas en el crimen de Dos Hermanas, en el que la víctima tenía un tiro en la frente

Un tiro en la frente y un ajuste de cuentas. Éstos son los dos elementos que configuran el crimen ocurrido ayer en Dos Hermanas y que supone un nuevo registro para la provincia de Sevilla, que acumula nueve víctimas en ... asesinatos en cuarenta y cinco días.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del asesinato ocurrido a primera hora de la tarde de ayer en una vivienda de la céntrica calle Real de Utrera de la ciudad nazarena. A las dos y cuarto aproximadamente una llamada alertaba al teléfono de emergencias 112 de Andalucía sobre una violenta agresión a un hombre. Hasta el bajo del número 37 de la citada calle se dirigieron sanitarios, Policía Local y Policía Nacional.

Pronto se organizó un dispositivo para acordonar todo el entorno de la escena del crimen, a escasos metros de la capilla del Gran Poder y a unos 500 metros de la plaza de la Constitución, desde donde sale hoy la Virgen de Valme para su tradicional romería.

Según detallaron fuentes de la investigación a ABC, un hombre habría entrado en esta vivienda, habitada por okupas; y habría matado a la víctima, otro varón, para después darse a la fuga, dejando un reguero de sangre.

El fallecido Alejandro G.M., de unos 30 años y cuyo cadáver presentaba un disparo en plena frente, según fuentes del caso. Sobre las cuatro de la tarde hacían acto de presencia en la calle Real de Utrera la comisión judicial y el coche del tanatorio, que posteriormente trasladaría el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital para la autopsia.

El cordón policial llegaba hasta la cercana plaza de abastos del centro de Dos Hermanas con el doble propósito de localizar el arma de fuego usada y al presunto homicida, que al cierre de esta edición sigue fugado.

Los agentes investigaban el reguero de sangre dejado por el presunto autor del crimen tras abandonar el piso donde residía la víctima y tomar las calles Real de Utrera, Purísima Concepción y Echegaray, hasta el aparcamiento del mercado. La sangre fruto de una herida en el presunto homicida evidenciaba que antes de acabar con la víctima hubo de producirse una trifulca entre ambos, en el que el fugado resultase herido de gravedad.

A la misma hora que la comitiva judicial, miembros de la Policía Científica ya estaban desplegados por la calle y la vivienda en la búsqueda de indicios y pruebas que permitieran esclarecer lo ocurrido en la calle Real de Utrera. Homicidios trabaja con la principal hipótesis del ajuste de cuentas como posible móvil del asunto. La víctima era conocida por la Policía, que hace unas semanas ya tuvo que acudir a este inmueble por una trifulca.

Concatenación de crímenes

Este nuevo crimen agrava aún más la ya preocupante racha de muertes violentas que arrastra la provincia de Sevilla en los últimos tiempos, con toda una serie de sucesos mortales.

Un rápido recuento de los crímenes acontecidos desde que comenzase septiembre, o sea en poco más de un mes y medio, lleva al triple crimen cometido en la urbanización Los Nietos de Carmona, donde un tiroteo en un bar se saldó con la muerte del propietario del local, de 54 años, y de un cliente de 65 años, mientras el pasado 4 de octubre fallecía finalmente en el hospital la tercera víctima de los disparos, de 44 años. Por la autoría de este crimen fueron detenidos un varón de 39 años cuyo padre cuenta con una vivienda en dicha urbanización y un familiar de este hombre, pero de 27 años.

Tan sólo el día siguiente, el 7 de septiembre, un vecino del barrio de Valdezorras de 46 años de edad mataba a puñaladas a su pareja, una mujer de 47 años de edad, en el domicilio del primero, en el número 3 de la calle José María Sánchez Estévez. Se trató del primer crimen machista en la ciudad y la provincia de Sevilla este año 2025, siendo detenido y encarcelado el presunto autor del mismo.

El siguiente crimen aconteció el 20 de septiembre en el barrio de Torreblanca, donde un joven falleció por el impacto de una loseta que le fue lanzada desde un edificio, en el marco de una trifulca entre varias personas en la calle Sándalo. Por tales hechos fueron arrestados tres jóvenes, uno de los cuales quedó en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Ya el pasado domingo 28 de septiembre, un joven de 21 años de edad mataba a su pareja de 28 años en el tramo de soportal correspondiente al número 2 de la calle Tigris de Sevilla Este. Se trataba del segundo asesinato de violencia de género en la ciudad y la provincia de Sevilla este año, pero en ambos casos en septiembre tras el crimen de la misma naturaleza en Valdezorras.

Más recientemente, el pasado 1 de octubre, la sociedad sevillana se estremecía de nuevo con la muerte violenta de Guillermo 'El Galleta' en su vivienda del número cuatro de la calle Las Cabezas de San Juan, en Palmete, presumiblemente por un ajuste relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes. La víctima presentaba un fuerte traumatismo craneoencefálico, entre otras lesiones, con lo que habría sido objeto de una fuerte paliza.

Y muy poco después, el día 3 de octubre, un joven de 26 años se personaba en el cuartel de la Guardia Civil de Brenes para confesar que había acabado con la vida de su madre, quien vivía en una piso del número 57 de la calle José Fernández Vega, en concreto, en el edificio Gomi de dicho municipio, siendo arrestado y siendo además ordenado su ingreso en prisión. La mujer, natural de Brasil, presentaba un fuerte impacto en la cabeza.

A ello se suma este nuevo crimen en Dos Hermanas. Es decir que en apenas un mes y medio, Sevilla y su provincia han sufrido una concatenación de siete crímenes, con el resultado de nueve víctimas mortales, con lo que ello implica en términos de sociedad.