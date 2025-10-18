Suscríbete a
Investigan un ajuste de cuentas en el crimen de Dos Hermanas, en el que la víctima tenía un tiro en la frente

La Policía Nacional sigue buscando al autor de los hechos, que estaría herido al haber dejado un reguero de sangre en su huida

Mata a un hombre en Dos Hermanas y se da a la fuga

Semana negra en Sevilla con tres asesinatos en apenas seis días

Agentes durante la salida del cuerpo de la víctima
Jesús Díaz y Fernando Barroso Vargas

Un tiro en la frente y un ajuste de cuentas. Éstos son los dos elementos que configuran el crimen ocurrido ayer en Dos Hermanas y que supone un nuevo registro para la provincia de Sevilla, que acumula nueve víctimas en ... asesinatos en cuarenta y cinco días.

