Liberan a 14 víctimas de una red de explotación laboral en Marchena: dos denuncian violaciones

Estas personas eran captadas mediante engaño, vivían en condiciones insalubres y eran coaccionadas en ser trasladadas al extranjero para ser prostituidas

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil llevándose a un detenido EFE

Sevilla

La Guardia Civil, con la colaboración de Inspección de Trabajo, ha desarticulado una organización delictiva asentada en Marchena dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Esta actuación del Instituto Armado ha permitido la liberación de catorce personas, dos de las ... cuales denunció ser víctimas de agresiones sexuales.

