Cae la banda del timo del 'tocomocho' y la 'estampita' que estafaron más de 50.000 euros a ancianos en Sevilla, Huelva y Almería

Se servían de los métodos del «tocomocho» y la «estampita» y la investigación comenzó tras ser denunciados dos hechos delictivos cometidos en Lebrija

Materiales intervenidos por la Guardia Civil
Fernando Barroso Vargas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del «tocomocho» y la «estampita» en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña. Han sido detenidas seis personas e investigadas otras tres, por los delitos de pertenencia a ... organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas.

