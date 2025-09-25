Los Gitanos regarán de Esperanza las calles de Utrera

La Virgen de la Esperanza de la hermandad de Los Gitanos de Utrera va a protagonizar una jornada inolvidable

En un año 2025 que pasará a la historia cofrade de Utrera por la celebración del Santo Entierro Magno, que dejó imágenes inolvidables en la jornada del pasado Sábado Santo, las calles de la ciudad van a acoger otra cita destacada y muy esperada en el calendario. Se trata de la salida extraordinaria de Nuestra Señora de la Esperanza, de la hermandad de Los Gitanos de Utrera, que tendrá lugar en la jornada del viernes 26 de septiembre, como apertura de la segunda edición del Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos, que se celebra en esta ciudad sevillana del 26 al 28 de septiembre.

Todas las miradas se van a concentrar en la parroquia de Santiago el Mayor, templo en el que va a comenzar el traslado de la Virgen de la Esperanza a las 18.30 horas. En primera instancia realizará un recorrido que discurrirá por las calles Ruiz Gijón, Fuente Vieja, plaza de Santa Ana, avenida de Fernanda y Bernarda y llegada a la plaza de Ximénez de Sandoval, donde va a tener lugar una Misa Pontifical.

Tras la celebración eucarística, aproximadamente a partir de las 21.00 horas, comenzará el recorrido de regreso, por las calles Catalina de Perea, La Plaza, Plaza del Altozano, Plaza de la Constitución, Sevilla, Fajardo, Maestro Bernabé García, Corredera, Eduardo Dato, Lope Díaz, Nueva, Plaza de Santa Ana, La Fuente Vieja, Ruiz Gijón y recogida en la Parroquia de Santiago el Mayor. Un itinerario que tendrá un significado especial, principalmente por el paso de esta dolorosa por la calle Nueva, en la que tradicionalmente han residido muchos gitanos y durante muchos años, la hermandad de Los Gitanos dejó imágenes y estampas irrepetibles.

Para esta ocasión, la prestigiosa Asociación Filarmónica Cultural Nuestra Señora de las Nieves de Olivares acompañará musicalmente a la Virgen durante su Procesión Triunfal el 26 de septiembre.

Todo ello en un año en el que se están realizando numerosas actividades en Utrera para conmemorar el 600 aniversario de la llegada de los gitanos a España. Un congreso en el que se espera la participación de personalidades como Silvia Heredia, alcaldesa de Écija, José Chamizo, Pilar Távora o Elena Giménez, biznieta del Beato Ceferino. Toda la programación del Congreso se puede consultar en este enlace.