El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El obispo Ramón Valdivia, sobre el cambio de fecha de la Semana Santa: «Es sólo una posibilidad»

Ha señalado que el comentario sobre la modificación «fue siguiendo el trabajo que había hecho el Papa Francisco y las disposiciones del Concilio Vaticano II»

La Iglesia, abierta a cambiar la fecha de la Semana Santa: «Plantearía cuestiones difíciles»

El obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia
Manuel Luna

El obispo Ramón Valdivia se ha pronunciado sobre el posible cambio de fecha de la Semana Santa y ha apuntado que «es sólo una posibilidad» después del comentario que levantó bastante polémica en un encuentro con los medios de comunicación este miércoles para presentar el ... rezo ecuménico que se va a hacer en la catedral de la Almudena de Madrid por los 1.700 años del Concilio de Nicea.

