Santa María de la Mesa de Utrera, la Virgen de las 'Tres Gracias'

La talla gótica sale la misma mañana del 15 de agosto rodeando la parroquia de la localidad

Manuel Luna

Manuel Luna

Sevilla

A pocas jornadas de un nuevo 15 de agosto, hay que acordarse de una devoción muy antigua en Utrera como es Santa María de la Mesa, la Virgen de 'las Tres Gracias' que también sale en la mañana de la festividad de la Asunción y ... a la que el pueblo utrerano le reza para que le conceda alguna petición justo cuando sale por al imponente portada de la parroquia que lleva su nombre.

