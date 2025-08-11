Santa María de la Mesa de Utrera, la Virgen de las 'Tres Gracias'

A pocas jornadas de un nuevo 15 de agosto, hay que acordarse de una devoción muy antigua en Utrera como es Santa María de la Mesa, la Virgen de 'las Tres Gracias' que también sale en la mañana de la festividad de la Asunción y ... a la que el pueblo utrerano le reza para que le conceda alguna petición justo cuando sale por al imponente portada de la parroquia que lleva su nombre.

Si se acude cualquier día del año al templo y se la venera en su altar, se podrá contemplar una talla con una representación muy similar a la de la Virgen del Rocío de Almonte pero Santa María de la Mesa no lleva un Niño Jesús en las manos, sino que lleva un ramo de flores. Se trata de una imagen gótica pero transformada durante el barroco para llevar bordados, algo que produjo un cambio en su estética antigua.

La procesión comienza cada mañana del 15 de agosto justo una hora después de la de la Virgen de los Reyes en Sevilla. Además, hay elementos parecidos porque Santa María de la Mesa también rodea el perímetro del templo y se recoge cuando el sol ya está en todo lo alto. Por otro lado, las diversas investigaciones realizadas a lo largo de los años apuntan a que es la talla mariana más antigua de Utrera, incluso anterior a la de Consolación.

Cabe recordar que la patrona llegó desde Sevilla en los primeros años del siglo XVI pero ya en ese momento, Santa María de la Mesa recibía culto en la localidad porque los estudios señalan que es de dos centurias antes, del XIV. En la procesión, participan las hermandades de la parroquia, así como la asociación de campaneros, realizando los diferentes toques que llaman la atención de mayores y pequeños.

La procesión de Santa María de la Mesa de Utrera j. m. brazo mena

Numerosas personas se concentran en torno al Porche de Santa María para hacer los rezos para que la Virgen de conceda una de las 'Tres Gracias' mientras que los costaleros llevan a esta singular imagen en torno al templo. Los días previos se celebra un triduo en honor a la advocación y también se suceden los toques de misa por parte de la asociación de campaneros de Utrera.

Con esta forma, celebran los utreranos el día de la Asunción, jornada muy especial en la capital hispalense y en el resto de la provincia ya que hay procesiones y funciones desde antes de amanecer como sucede con el rosario de la Aurora de Lebrija hasta la madrugada del día siguiente con la salida de la Asunción de Cantillana.