La agenda cofrade del cuarto fin de semana de noviembre

Cuarto fin de semana de noviembre en el que tendremos el inicio de los principales actos y cultos que está celebrando la hermandad de las Penas de San Vicente, con la procesión extraordinaria del Señor de las Penas desde el convento del Buen Suceso hasta ... su sede canónica.

Estarán en besamanos esta semana el Cristo Cautivo y Rescatado de San Ildefonso, la Virgen de la Amargura, el Sagrado Corazón de Jesús, el Señor de la Humildad de Sevilla Este y el Cristo Nazareno del Santo Ángel. En procesión saldrá la Virgen del Prado desde el Salvador y la Virgen del Mar, desde la Misericordia.

Este fin de semana se avanzan varias igualás de costaleros en las hermandades de la Milagrosa, la Sed y Bendición y Esperanza y en las agrupaciones parroquiales de la Humildad de Sevilla Este y las Maravillas.

Esta es la agenda cofrade para el cuarto fin de semana de noviembre, no obstante si quieren visualizar o tener más información de todos los actos y cultos pueden pinchar aquí: Agenda.

Viernes día 21

San Ildefonso: Besapiés al Señor Cautivo y Rescatado, en la iglesia de San Ildefonso, en horario de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas.

Gremio Arte Sacro: Exposición «Sevilla Fecit 2025» en el Ayuntamiento de Sevilla, sita en la Plaza Nueva nº 1, donde se pondrá en valor parte del sector profesional que se dedica a la creación de arte sacro y su conservación como valor patrimonial. El horario será de 10 a 13:30 horas y de 17:30 a 20 horas.

Consejo de Cofradías: Novena edición de la exposición «La Obra Invitada» en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla. En esta ocasión, el lienzo de «La salida de Ntro. Padre Jesús de la Pasión» un óleo sobre lienzo de Joaquín Turina y Areal (1847-1903). La pintura, de extraordinaria belleza, forma parte del patrimonio artístico custodiado por la Hermandad de Pasión. El horario será de 10:30 a 13 horas.

La Amargura: Besamanos a la Virgen de la Amargura Coronada, en la iglesia de San Juan de la Palma, en horario de 10:30 a 14 horas y de 17:30 a 21 horas. Jornada de donación de sangre en coordinación con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células de Sevilla, en la casa hermandad, en horario de 17 a 21 horas. A las 20 horas, misa solemne con motivo del 71º aniversario de su coronación canónica, presidida por Manuel Ávalos Fernández, pbro., párroco de San Sebastián y Santa María de Estepa y vicario episcopal de la zona sur.

Mar: A las 18:30 horas, salida procesional de la Virgen del Mar, desde la iglesia de la Misericordia, discurriendo por las calles de la feligresía. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música municipal de Coria del Río.

Cristo de Burgos: A las 20:30 horas, aproximadamente, traslado en andas de la imagen de Madre de Dios de la Palma, desde su capilla hasta el altar mayor de la parroquia de San Pedro, para la celebración de sus cultos anuales.

La Redención: A las 21 horas, ciclo de charlas bajo el título «Cruces de Camino», en la sede social de la formación musical, con una segunda sesión que versará sobre el tema «Si el hombre pudiera decir...», en la que participarán: Víctor García Rayo y Manuel Lamprea Ramírez. Moderará la mesa redonda el compositor David Hurtado Torres.

Sábado día 22

Sagrado Corazón: Besamanos al Sagrado Corazón de Jesús, en la parroquia de la Concepción Inmaculada, en horario parroquial.

Gremio Arte Sacro: Exposición «Sevilla Fecit 2025» en el Ayuntamiento de Sevilla, sita en la Plaza Nueva nº 1, donde se pondrá en valor parte del sector profesional que se dedica a la creación de arte sacro y su conservación como valor patrimonial. El horario será de 10 a 13:30 horas.

Humildad de Sevilla Este: Besamanos al Señor de la Humildad, en la parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas.

La Amargura: Besamanos a la Virgen de la Amargura Coronada, en la iglesia de San Juan de la Palma, en horario de 10:30 a 14 horas y de 17:30 a 21 horas.

Santo Ángel: Veneración al Señor Nazareno de la Humildad, en la iglesia conventual del Santo Ángel, en horario de 10:30 a 13:45 horas y de 18:30 a 20:45 horas.

Banda Esencia: Exposición en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, bajo el título «20 años de Esencia, más de 100 años de estilo». El comisario será Eusebio Carlos Álvarez-Ossorio Rojas-Marcos. El horario será de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. A las 20 horas, concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

Pura y Limpia: A las 11:20 horas, traslado en andas de la Inmaculada Pura y Limpia, su desde la capilla de Ntra. Sra. del Rosario hasta el convento de Santa María de la Encarnación, para la celebración de sus cultos anuales, discurriendo por el siguiente itinerario: Almirantazgo, Fray Ceferino González, plaza del Triunfo y plaza de la Virgen de los Reyes, entrando a las 12 horas.

Madre de Dios del Rosario: A partir de las 13 horas, primer homenaje a capataces y costaleros, en el colegio de San Jacinto, sito en la calle Pagés del Corro, contando con actuaciones, servicio de ambigú y tómbola.

La Milagrosa: A las 16 horas, igualá del paso de misterio del Señor de la Esperanza, en la parroquia de la Milagrosa. El capataz general es Ricardo M. López Ruiz «Almansa».

Las Penas: A las 17 horas, salida extraordinaria con la imagen de Jesús de las Penas, en paso, desde la iglesia conventual del Buen Suceso, hasta su sede canónica, la parroquia de San Vicente Mártir, celebra con motivo del 150º aniversario fundacional de la corporación del Lunes Santo, discurriendo por el siguiente itinerario: Plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zuñiga, plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferré, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, Cuesta del Rosario, Villegas, plaza del Divino Salvador, Cuna, Orfila, plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Vera+Cruz y Cardenal Cisneros, entrando a las 22 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «Maestro Tejera».

Cristo Rey: A las 17:30 horas, salida procesional de la imagen de Cristo Rey, desde la real parroquia de Señora Santa Ana, discurriendo por las calles del arrabal, por el siguiente recorrido: Plazuela de Santa Ana, Párroco don Eugenio, Pureza, Luis de Cuadra, Betis, Plaza del Altozano, San Jorge, Callao, Antillano Campos, Alfarería, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Flota, Rocío, Pureza, Párroco don Eugenio y plazuela de Santa Ana. El acompañamiento musical correrá a cargo de la agrupación musical «Ntro. Padre Jesús Nazareno» de La Algaba.

Banda Centuria: A las 18 horas, concierto de marchas procesionales, en la parroquia de San Gil Abad, a cargo de la banda de cornetas y tambores «Centuria Romana Macarena».

Prado: A las 19 horas, salida procesional de la Virgen del Prado, desde la iglesia colegial del Divino Salvador, discurriendo por el siguiente itinerario: Plaza del Divino Salvador, Sagasta, Sierpes, plaza de San Francisco, Chicarreros, Álvarez Quintero, Chapineros, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, San Juan, plaza de la Alfalfa, Alcaicería de la Loza, plaza de Ntro. Padre Jesús de la Pasión, Lineros, Córdoba y plaza del Divino Salvador, entrando a las 22 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la agrupación musical «Santa Cecilia».

El Baratillo: A las 20:30 horas, aproximadamente, traslado de la imagen de la Virgen de la Caridad Coronada, desde la capilla de la Piedad hasta la parroquia del Sagrario, discurriendo por el siguiente itinerario: Adriano, García de Vinuesa y avda. de la Constitución. El acompañamiento musical correrá a cargo de la escolanía de María Auxiliadora.

Banda Las Cigarreras: A las 21:30 horas, entrega del galardón «Madre Cigarrera» que la asociación musical María Santísima de la Victoria otorga a personas y entidades que, con su esfuerzo y su trayectoria, han aportado un legado imborrable en la música procesional sevillana, en esta ocasión quieren tener el justo reconocimiento con José Torrano Sigler. Durante el mismo intervendrán las dos bandas de cornetas y tambores de la hermandad: «Sagrada Columna y Azotes» y «Ntra. Sra. de la Victoria». La entrega tendrá lugar en la parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios.

Domingo día 23

Sagrado Corazón: Besamanos al Sagrado Corazón de Jesús, en la parroquia de la Concepción Inmaculada, en horario parroquial. A las 13 horas, función solemne en su honor con motivo de la festividad de Jesucristo Rey del Universo, presidida por Ángel Sánchez Solis, pbro., párroco y director espiritual de la hermandad.

La Sed: A las 9:30 horas, igualá de costaleros del paso del Cristo de la Sed, en el colegio «Cruz del Campo». El capataz es Fernando Adriaensens Lázaro.

Humildad de Sevilla Este: Besamanos al Señor de la Humildad, en la parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas. A las 16:30 horas, igualá del paso de la hermandad. El capataz es José Enrique Carrasco Roldán.

La Milagrosa: A las 10 horas, igualá del paso de palio de la Virgen del Rosario, en la parroquia de la Milagrosa. El capataz general es Ricardo M. López Ruiz «Almansa».

La Amargura: Besamanos a la Virgen de la Amargura Coronada, en la iglesia de San Juan de la Palma, en horario de 10:30 a 14 horas y de 17:30 a 21 horas.

Santo Ángel: Veneración al Señor Nazareno de la Humildad, en la iglesia conventual del Santo Ángel, en horario de 10:30 a 13:45 horas y de 18:30 a 20:45 horas.

Banda Esencia: Exposición en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, bajo el título «20 años de Esencia, más de 100 años de estilo». El comisario será Eusebio Carlos Álvarez-Ossorio Rojas-Marcos. El horario será de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

El Baratillo: A las 11:15 horas, traslado en andas de la Virgen de la Caridad Coronada, desde la parroquia del Sagrario hasta la capilla de la Piedad, discurriendo por el siguiente itinerario Avda. de la Constitución, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arfe y Adriano. Acompañará musicalmente la sociedad filarmónica «Ntra. Sra. del Carmen» de Salteras.

Bendición y Esperanza: A las 13 horas, igualá del paso de la hermandad, en la parroquia de Jesús Obrero. El capataz es Manuel Roldán Rojas.

Las Maravillas: A las 13 horas, igualá del paso del Señor de los Afligidos, en la parroquia de Santa María de la Cabeza. El capataz es Pablo Rodríguez Rodríguez.

Agrupación Santa Cecilia: A las 13 horas, concierto de marchas procesionales en la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores, a cargo de la agrupación musical «Santa Cecilia».

La Estrella: A las 13:45 horas, concierto de marchas procesionales en las puertas de la capilla de la Estrella, a cargo de la banda de cornetas y tambores «Stmo. Cristo de la Redención» de Benalmádena, Málaga. (Repertorio a interpretar).