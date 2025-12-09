Suscríbete a
Ya hay fecha para el besamanos de la Macarena de Sevilla

La hermandad anuncia en su web que se celebrará entre el 18 y el 21 de diciembre

También, hay que tener en cuenta que tiene que jurar una nueva junta de gobierno y que se cumple un siglo de la creación de este culto en San Gil

La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

M. L.

Mientras que la Virgen de la Esperanza Macarena sigue recibiendo fieles y devotos tras la vuelta al culto después de su restauración por parte de Pedro Manzano, la hermandad ya anuncia en su web que el tradicional besamanos se celebrará entre los días 18 y ... 21 de este mismo mes. Apenas una semana estará la dolorosa en el camarín ya que volverá a estar junto a sus hermanos y sus fieles en un culto que lleva años siendo multitudinario.

