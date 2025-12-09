Ya hay fecha para el besamanos de la Macarena de Sevilla

Mientras que la Virgen de la Esperanza Macarena sigue recibiendo fieles y devotos tras la vuelta al culto después de su restauración por parte de Pedro Manzano, la hermandad ya anuncia en su web que el tradicional besamanos se celebrará entre los días 18 y ... 21 de este mismo mes. Apenas una semana estará la dolorosa en el camarín ya que volverá a estar junto a sus hermanos y sus fieles en un culto que lleva años siendo multitudinario.

Sin embargo, habrá que estar pendientes de las noticias que llegan desde la basílica y el Arco porque la junta de gobierno que preside José Antonio Fernández Cabrero se despide y entra una nueva que va a dirigir Fernando Fernández Cabezuelo. Se prevé que sea a finales de esta semana de la Inmaculada cuando los cargos tomen posesión e inmediatamente, habrá que preparar el besamanos de la Virgen de la Esperanza.

Además, hay que comentar como singularidad, que este 2025 se cumple un siglo de la creación de este culto en la parroquia de San Gil en la época en la que Juan Manuel Rodríguez Ojeda era el personaje más popular de la cofradía de la Madrugada. Por ello, el próximo hermano mayor ha asegurado que «en cuanto entre la junta de gobierno, van a trabajar para organizar el besamanos en el templo».

Por tanto, estas fechas podrían tener alguna variación aunque la tradición marca que la Virgen de la Esperanza tiene que estar el día de su festividad de besamanos. En años anteriores, la junta de gobierno ha intentado que coincida este culto con los fines de semana anterior o posterior al Día de la Expectación de la Virgen para que pudieran venir más fieles a la basílica.

De cara al de este año y si finalmente se celebra en la parroquia de San Gil, habrá que tener en cuenta también las características de este templo y cómo va a montar el altar la priostía ya que hay un baldaquino con la imagen del Santo y dos capillas en la cabecera del templo como son la de la Virgen del Carmen y la Sacramental (antigua de la Virgen de la Esperanza).