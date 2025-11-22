Suscríbete a
Las Penas sublima lo clásico para celebrar su 150 aniversario y cerrar un año extraordinario

Crónica

El Señor regresó a San Vicente tras una distinguida y parsimoniosa salida marcada por dos visitas inolvidables: a San Isidoro y al Señor de Sevilla

Sella así un curso cofrade repleto de numerosas extraordinarias, desde el Cachorro al Museo, pasando por la Misión de la Esperanza de Triana

Así te hemos contado en directo la procesión extraordinaria de Las Penas

La procesión extraordinaria del Señor de las Penas de San Vicente, en directo

Nuestro Padre Jesús de las Penas de San Vicente, en el corazón de la basílica de Jesús del Gran Poder ante el Señor de Sevilla este sábado
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

En la marcha 'Jesús de las Penas' cabe todo el oro de Andalucía, que son las más brillantes cofradías de la tierra de María Santísima. Porque va de lo divino a lo humano, ¿no lo ven? Del misterio más mundano al descubrimiento de la vida ... eterna. En ella andan condensados los tres ángulos de un triángulo equilátero: Dios Padre observa la caída de Dios Hijo en presencia del Espíritu Santo. El Señor que divide nuestras aceras salió porque se cumplen 150 años desde que la hermandad de las Penas se erige como uno de las más preclaros ejemplos de cómo ha de ser vivida aquí la Pasión en su justa medida: por más que el camino pese, por más que la piedra haga mella sobre mella, siempre habrá fe y verdad con la que seguir cargando. Con voluntad y sin dobleces. Porque este Nazareno si lo piensan siempre nos ha mirado de frente: somos nosotros quienes nos hemos ido poniendo de lado a lo largo de su hechura. A lo ancho de su historia.

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
