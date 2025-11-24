El Martes Santo aprueba para 2026 su quinto cambio de orden en menos de una década

Las hermandades del Martes Santo han acordado un nuevo orden para la Semana Santa de 2026 que rescata el del año 2023 introduciendo una importante variación: la permuta entre la Bofetá y los Javieres. La configuración de la jornada, por tanto, es muy diferente ... a la que frustró la lluvia en la pasada Semana Santa.

El Consejo de Cofradías, poco partidario de repetir otra vez el plan aprobado para 2024, propuso en una reunión con los ocho hermanos mayores de la jornada dejarlo a un lado y establecer uno nuevo que partiera de aquel que dio buen resultado en 2023.

De esta forma, y ya con el respaldo de la mayoría de los máximos representantes de las hermandades en la noche de este lunes 24 de noviembre, se ha fijado un orden distinto para el Martes Santo de 2026. El plan, con validez sólo para este año, pues se ha acordado que para 2027 se estudiarán otras alternativas, es el siguiente: el Cerro del Águila, San Esteban, la Candelaria, San Benito, los Javieres, la Bofetá, los Estudiantes y Santa Cruz.

La principal novedad es el cambio de sede canónica de los Javieres, que se trasladará a los Jesuitas en enero y realizará estación de penitencia desde su nuevo templo. Por tanto, el recorrido es completamente novedoso. Pese al adelanto de una posición respecto a la que había tenido en los últimos planes, la cofradía podrá mantener e incluso retrasar ligeramente su hora de salida al encontrarse a escasos metros del inicio de la carrera oficial, a la que podría acceder por Santa Bárbara, Trajano y la plaza del Duque con objeto de no coincidir con la hermandad del Dulce Nombre, que saldrá pocos minutos antes de un entorno cercano y recorrería su itinerario habitual por Cardenal Spínola, la plaza de la Gavidia, Las Cortes y Jesús del Gran Poder.

El nuevo orden del Martes Santo será el Cerro, San Esteban, la Candelaria, San Benito, los Javieres, la Bofetá, los Estudiantes y Santa Cruz

El regreso de estas dos cofradías de la feligresía de San Lorenzo se realizará por enclaves totalmente distintos para evitar que ambas vayan seguidas durante buena parte del recorrido. Aunque cada cofradía deberá fijar las calles y horas exactas para sus cortejos, los Javieres dará un rodeo por el Arenal, asegurando así una alternancia perfecta a la salida de la Catedral. El Postigo, Arfe, Castelar, la Plaza Nueva, Tetuán y la Campana se perfila como el itinerario de vuelta de los cofrades del Cristo de las Almas a la iglesia del Sagrado Corazón, que mantendrían un hueco para no ir inmediatamente detrás de Santa Cruz en su entrada en la carrera oficial.

Respecto a la Bofetá, podría mantener sin mayores problemas el recorrido de regreso de los últimos años, por la cuesta del Bacalao, la plaza del Salvador y Cuna. En esta ocasión tendrá que buscar desde San Andrés las calles Amor de Dios y Trajano para evitar coincidir con la entrada de los Javieres a su paso por Jesús del Gran Poder. Con el adelanto de esta cofradía en la nómina de la jornada y el retraso del Dulce Nombre, esta última volverá a ser la que cierre el Martes Santo con la entrada de su juanmanuelino paso de palio en torno a las tres de la madrugada, algo de lo que la hermandad no era muy partidaria.

Sin adelantos ni nuevo reparto de tiempo

Por lo demás, se retoman las novedades materializadas en 2023, con el Cerro volviendo por las serpenteantes calles del Centro de Sevilla buscando el barrio de San Bernardo a través de Santa María la Blanca y el puente de los bomberos abandonando su itinerario habitual de San Fernando y Ramón y Cajal. También adelantarán puestos y horarios San Esteban y la Candelaria, mientras San Benito, que estos dos últimos años había sido la segunda cofradía del día, regresa a su horquilla temporal tradicional, saliendo en torno a las 16.00 horas y poniendo fin a su estación de penitencia pasadas las 2.30 horas.

El próximo Martes Santo no habrá nuevo reparto de minutos en carrera oficial debido a que este último año no salieron todas las cofradías de la jornada. Tampoco se ha aprobado ningún tipo de adelanto ni de retraso en la hora de llegada de las cofradías a la carrera oficial. Los horarios, por tanto, experimentarán pocos cambios al respecto, con la venia del Cerro prevista a las 16.40 horas, mientras que el palio de Santa Cruz se detendrá ante el palquillo de la Campana a las 23.25 horas.

Se trata de la segunda jornada de la Semana Santa que aprueba una nueva configuración para el año que viene. Las ocho hermandades del Domingo de Ramos ya acordaron el mes pasado un cambio de orden que coloca a la Cena como la segunda del día mientras la Estrella y la Amargura recuperan sus posiciones tradicionales, todo ello unido a un adelanto general de 30 minutos.

A vueltas con el Martes Santo

Este es el quinto plan aprobado para el Martes Santo en ocho años —con una pandemia y varias incidencias de la lluvia por medio—. Esto lo convierte en la jornada de la Semana Santa que más ha experimentado para tratar de encontrar la solución a los problemas de retrasos, trenecitos y entradas tardías que lleva años arrastrando.

En 2018, y a iniciativa de las propias hermandades, las cofradías recorrieron la carrera oficial a la inversa, esto es, desde la Catedral hasta la Campana, con el correspondiente cambio respecto al orden tradicional del día. El año siguiente, el Consejo dio marcha atrás al cambio de sentido e impuso un nuevo orden. Este orden fue el que sirvió como base para la configuración que se acordó para 2022, que por la lluvia no pudo probarse hasta el año siguiente. De cara a 2024, Consejo y hermandades aprobaron un nuevo ensayo, dejándose la decisión sobre qué plan establecer de forma definitiva hasta después de haber probado los dos últimos. Sin embargo, la meteorología desfavorable de 2024 y 2025 y los problemas que ya mostró dicho plan en su estreno, unido todo ello al cambio de templo de los Javieres, han llevado a la aprobación de este quinto plan, el último de la actual junta del Consejo de Cofradías.