Suscríbete a
+Pasión

elecciones

La junta de gobierno de Pino Montano aprueba solo una candidatura para las elecciones

Manuel Bustillo, actual teniente hermano mayor, será el único candidato a hermano mayor

Salida de Jesús de Nazaret en la tarde del Viernes de Dolores
Salida de Jesús de Nazaret en la tarde del Viernes de Dolores abc
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La hermandad de Pino Montano, en un comunicado emitido por la propia corporación, ha indicado que la única candidatura válida para el cabildo general de elecciones, que se celebrará el 17 de diciembre, es la de Manuel Bustillo Ramírez, actual teniente ... de hermano mayor. Esta decisión se ha adoptado tras la reunión de la junta de gobierno y el correspondiente informe de la comisión electoral, siendo posteriormente elevada a la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app