La junta de gobierno de Pino Montano aprueba solo una candidatura para las elecciones

La hermandad de Pino Montano, en un comunicado emitido por la propia corporación, ha indicado que la única candidatura válida para el cabildo general de elecciones, que se celebrará el 17 de diciembre, es la de Manuel Bustillo Ramírez, actual teniente ... de hermano mayor. Esta decisión se ha adoptado tras la reunión de la junta de gobierno y el correspondiente informe de la comisión electoral, siendo posteriormente elevada a la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis de Sevilla.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 | Proclamación candidatura Cabildo General Elecciones pic.twitter.com/AL3SzfRTYO — Hdad. Pino Montano (@HdadPinoMontano) November 24, 2025

Esta corporación está viviendo en las últimas semanas una situación convulsa de cara a las próximas elecciones, ya que en un principio iban a concurrir dos candidaturas: la de Manuel Bustillo Ramírez y la de Juan Manuel Osuna. Sin embargo, Juan Antonio Paraíso, quien figuraba como candidato a prioste primero en la lista de Osuna, decidió finalmente tomar un camino distinto y formar una tercera candidatura debido a las desavenencias surgidas en el seno de la misma.

Finalmente, solo habrá una candidatura, una noticia destacable en el ámbito de las hermandades, donde hoy día resulta cada vez más difícil que aparezca un candidato dispuesto a asumir el cargo de hermano mayor de una corporación.