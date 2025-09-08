Suscríbete a
+Pasión

Utrera madruga para rezar cantándole a la Virgen de Consolación de forma extraordinaria

La patrona de la localidad recorrió las calles aledañas a su santuario en un rosario de la aurora extrordinario este 8 de septiembre acompañada de la música de su coro

La provincia de Sevilla se vuelca con las procesiones de la Virgen del 8 de septiembre

La Virgen de Consolación saliendo de su santuario
La Virgen de Consolación saliendo de su santuario P. T.
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Utrera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la constelación de celebraciones en torno a la imagen de la Virgen que hay en la provincia de Sevilla el 8 de septiembre, una de las que más brillan cada año es la de Utrera con la Virgen de Consolación. Dicho brillo se ... ha acentuado más si cabe este año, ya que la patrona de la ciudad salió a la calle con las primeras luces del día para presidir un rosario de la aurora extraordinario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app