The Exvotos: el arte de mirar al pasado con ojos del presente

Quien llama a la puerta de su taller no sabe que una vez que estas se abran y cruce su umbral comienza una aventura única por el mundo del arte y de la Historia guiados por Daniel Maldonado y Luciano Galán, ... The Exvotos.

Desde Arahal y desde Utrera, respectivamente, esta pareja de artistas multidisciplinares emprendió un apasionante viaje profesional creando esta original firma en la que vuelcan toda su creatividad y buen hacer en las Artes Aplicadas. Se formaron en esta rama artística, Luciano especializado en madera y piedra y Daniel en cerámica y, en unos meses hará 25 años que se unieron y fusionaron sus destrezas para convertirse en abanderados del arte útil y religioso con una singular originalidad.

Así, sus obras cuentan con la maestría de cuatro ojos, cuatro manos, dos cerebros y, lo más importante, dos corazones ya que todo lo que tallan, moldean o pintan desprenden sentimiento y generan emoción algo directamente proporcional a la misma pasión que ellos ponen en cada detalle de sus obras.

The Exvotos comenzó a darse a conocer de una forma mayoritaria en círculos artísticos por sus afamadas cabezas recipientes, término que han registrado y con los que sus creaciones están dando la vuelta al mundo. Como cuenta Daniel, «la inspiración nació tras una visita al Museo Vaticano donde contemplamos unas pinturas y de ahí nació la idea. Además, siempre hemos apostado y defendido el arte útil y era una pieza que lo reflejaba». Así, empezaron a trabajar algo tan típico hispalense como la cerámica y son los únicos en Sevilla que trabajan la cerámica de bulto redondo. Con este tipo de obras, además, han dado un punto de evolución a este material tan característico de aquí y con este tipo de producción nueva «hemos vuelto a ponerla cerámica en el mapa artístico», matiza Luciano.

Cabeza recipiente con flores de The Exvotos V.J.

Su sello

Las obras de The Exvotos cuentan con multitud de detalles particulares que las hacen ser únicas. Sus responsables afirman que lo más novedoso es que ellos tienen la idea, la diseñan y la producen, es decir, todo el proceso artístico nace y desarrolla en su taller. «Sabemos lo que queremos y cómo lo queremos y hasta que no está en este punto no lo damos por terminado pero siempre naciendo y creciendo aquí», matizan.

No tienen dos piezas idénticas ya que trabajan de forma manual y artesanal y su arte es vivo, evoluciona con el paso del tiempo. «No son las mismas nuestras cabezas de hace 20 años que las de ahora», explican. Cabezas que se encuentran en todos los continentes y que han viajado a Australia, Grecia, Italia, EEUU, Francia, Taiwán, y un larguísimo etcétera. La mayoría se encuentran en manos de coleccionistas particulares o personas con cierta sensibilidad hacia el arte al igual que sus otras muchas creaciones.

El límite artístico en ellos no existe ni tampoco encasillarse en un estilo: «bebemos de distintas corrientes y del pasado, de la Historia, del Arte antiguo, … somos eclécticos». Además, son amantes de los retos «¿por qué se va a pintar un lienzo y no un plato, por ejemplo? ¿o una pared?, hay muchas superficies».

Esta visión tan global los ha llevado a trabajar materiales muy diversos como la madera o el papel cartón – cartapesta-, aman el Arte Povero, hacen pintura mural, pintan en tela, restauran … y no sólo para su clientela sino para sí mismos ya que tanto su taller como su casa han sido fotografiadas por grandes revistas de lujo y de decoración nacionales e internacionales: Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Spend In, Financial Times – el día que la portada se dedicó al nuevo Primer Ministro-, Nuevo Estilo, Hola, The world of interiors, …

Plato de cerámica con la Virgen V.J.

Arte religioso

Además del arte útil, Daniel y Luciano, son muy cofrades y trabajan el arte sacro. De hecho, obras suyas a tamaño natural procesionan en la Semana Santa de Arahal, Utrera, Almendralejo, Martín de la Jara,… Apóstoles, ángeles, Nacimientos, Reyes Magos y tallas pequeñas de las grandes devociones marianas andaluzas – Valme, Consolación, Valle, Cabeza, Gracia, Rocío,…- han salido de su taller con un elegante y bello estilo; y eso sí, con unción.

Y aunque la singularidad es lo suyo, todas las piezas de The Exvotos tienen un denominador común: el color. La luz de nuestra tierra, los colores vivos y la alegría que transmite el sol en Andalucía queda perfectamente representada en sus obras. Tal es así que muchos extranjeros, al contemplar sus obras, así se lo expresan y les comentan que ese resplandor que domina el Sur se aprecia en cada trabajo.

En sus obras todo está medido y cuidado; cada parte no es pequeña ni grande sino única y todas las piezas tienen tras de sí una gran historia que ellos, con arte y maestría, viven y transmiten. Su pasión por el arte y por su profesión, su complicidad única, su entendimiento, su intensidad en todo lo que hacen, su vitalidad, su energía, su tesón, su vigor y su fascinación mutua son algunos de los elementos que componen sus creaciones y los que le imprimen una exclusiva e irrepetible huella. Así, su peculiar estilo los ha llevado a ser los creadores de distinguidos premios como, por ejemplo, los de la revista Woman en Andalucía.

La consolidación de The Exvotos en el mundo del arte es una realidad y aunque aún les queda travesía en su apasionante viaje ya están preparando la forma de celebrar sus Bodas de Plata para 2026 en las que, a buen seguro, crearán una obra ex profeso para esta efeméride con la que no dejarán indiferente a nadie de aquí, allá y acullá.