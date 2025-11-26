Suscríbete a
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

Entrevista

Ignacio Soro, hermano mayor del Gran Poder: «Estaríamos dispuestos a ampliar la Madrugada por el principio»

El actual dirigente de la corporación de San Lorenzo será reelegido el viernes con el reto de dar cabida a un cortejo de nazarenos que ha crecido un 20% en sólo dos años

Ignacio Soro se presenta a la reelección en el Gran Poder
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Ignacio Soro tomó posesión como hermano mayor del Gran Poder el 1 de julio de 2021. Una misión evangelizadora y una participación en la Magna después, el máximo dirigente de la corporación de San Lorenzo será reelegido para los próximos cuatro años con el reto ... de dar cabida a una nómina de nazarenos que no deja de crecer proporcionalmente a la devoción del Señor de Sevilla. El hermano mayor conversa con ABC sobre las claves de la Madrugada en vísperas del cabildo de elecciones al que concurre en solitario este viernes 28 de noviembre.

