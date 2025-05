Una pasarela del color y la elegancia sobre el albero de la Maestranza

Sevilla lleva a gala ser un referente universal de la alegría, el colorido, la belleza y el arte en estos días sin tiempo en los que renace la ciudad efímera de lo intangible en el Real de Los Remedios. Así lo cree, así lo siente y así lo confiesa a quienes buscan en ella un espejo en el que mirarse. Es todo eso y muchas cosas más a la vez, también la capital del mundo de los enganches que en esta jornada festiva de miércoles desfilaron por la pasarela de la elegancia de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, en la celebración de la trigésimo novena edición de la exhibición que organiza cada año el Real Club de Enganches de Andalucía. Una oda a la hermosura y al buen gusto que inundó el albero del coso baratillero con la presencia de un total de 75 carruajes que serían dignos de cualquier museo que se precie pero que en la capital hispalense son capaces de cobrar vida cuando el calendario marca la llegada de las fiestas mayores de cada primavera.

Un evento llamado a ser el prólogo de la Feria de Sevilla pero que este año, como consecuencia de las malas previsiones meteorológicas del pasado domingo, ha tenido que ser aplazado durante tres días. Un retraso más que justificado que, no obstante, ha restado público con respecto a otros años en la Maestranza, cuyas gradas presentaban poco más de media entrada. También se vio reducido el número de carruajes presentes, pues según los organizadores hubo aproximadamente un 20% de los inscritos que al final no participaron en la exhibición, sobre todo los que venían de lugares más lejanos o de otros países. A pesar de todo ello, el acto brilló con la exquisitez de cada año, a lo que contribuyó el hecho de que el tiempo diera una tregua y no se registraran las temperaturas tan elevadas de anteriores ediciones. El día amaneció con más nubes que claros y hasta corría una ligera brisa que hizo más agradable la estancia en la plaza al mediodía de este miércoles.

A las doce en punto del mediodía comenzaba el desfile de la Exhibición de Enganches con la presencia en el albero de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional, que portaba las banderas de España, Andalucía, Sevilla y, como novedad, de Valencia. En esta edición, los organizadores querían dar un emotivo homenaje al pueblo valenciano que sufrió las consecuencias de la DANA que asoló la región el pasado mes de octubre. Sonó también por la megafonía el Himno de Valencia (algo inédito) y el segundo de los carruajes que apareció en la Maestranza se sumó a este reconocimiento. Era un Gran Break con un enganche a la cuarta en el que iban dos jóvenes con el traje típico valenciano que recibieron una sentida ovación por parte del público asistente. Eran Cristina Uña y Carolina Giner, falleras mayores de 2025 de las fallas Conde de Salvatierra y Grabador Esteve, dos de las más populares de esta fiesta. «La DANA sigue siendo actualidad porque hay muchos pueblos llenos de barro que no han recuperado la normalidad», declaraba Cristina Uña a ABC. De ahí su presencia y la acogida «tan especial» que le tributaron los sevillanos en este día festivo.

A su lado estaba el carruaje en el que apareció la Madrina de Honor 2025 de la Exhibición de Enganches de Sevilla, privilegio que este año recaía sobre la deportista Carolina Marín, una «onubense internacional» como la definió el speaker que dirigió el acto en la Maestranza. La jugadora de bádminton, una de las más laureadas del deporte español, llegó a la plaza de toros en una Carretela en sopanda con un enganche a la cuarta, vestida «por primera vez en mi vida» con una mantilla blanca y un colorido traje en tonos rosas y con detalles florales. «Estoy muy nerviosa y emocionada», aseguró minutos antes de que comenzara el evento en declaraciones a este periódico. «Tengo las expectativas muy altas porque me han hablado de la importancia de este día», insistía mientras muchos curiosos y algún que otro asistente al acto se acercaban a su carruaje a hacerse una foto con ella. Se notaba todo el cariño del pueblo de Sevilla a esta deportista, también cuando al pisar el albero se llevó una de las grandes ovaciones de la jornada.

Inglesas y caleseras

La XXXIX edición de la Exhibición de Enganches de Sevilla ha contado este año con un total de 75 carruajes participantes, alrededor de un 80% de los 94 que en un principio estaban previstos. Aunque la mayoría de ellos han llegado desde España, la universalidad de este certamen también ha hecho que algunos aterricen en Sevilla procedentes de otros puntos del mundo como Portugal, Italia y Estados Unidos. En cuanto a las guarniciones, gran parte de los que este mediodía se han podido ver en la Plaza de Toros de la Real Maestranza pertenecen a la inglesa (48), mientras que un total de 24 eran caleseras, «que es la nuestra», como ha señalado un representante del Real Club de Enganches de Andalucía durante el desarrollo del acto. Tal es así, que la propia institución tiene un premio dedicado a esta modalidad.

Todos los carruajes presentes en la exhibición de hoy han desfilado por el albero de la plaza de toros repartidos en un total de siete tandas, a las que acompañaba la música de sevillanas que sonaba por la megafonía de la Maestranza. Han participado, además, 279 caballos de los que 181 eran de Pura Raza Española, representados en cada una de las modalidades que han ido desde limoneras, troncos, tándem, tresillos, potencias, cuartas y cinco a la larga. Entre ellos destacó un Rally Car que llevaba un cochero muy especial llamada Mateo Fuentes, un niño de tan sólo siete años procedente de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera y que fue todo un ejemplo de que este universo de los enganches tiene el futuro más que garantizado.