El mal tiempo no agua las ganas de preferia en un sábado sin 'pescaíto'

Este sábado que podría ser de trajes de gala y tacón para la noche del pescaíto, ha sido más de pantalones y botas. Hoy se han organizado las primeras reuniones con la excusa de ultimar los detalles de unas casetas que serán las casas de miles de sevillanos durante esta semana de mayo. El tiempo, sobre todo el desapacible de la mañana y primera hora de la tarde, se convirtió en aliado de quienes desean guardarse las ganas de Feria y su liturgia hasta cuando marca el calendario. Este año, más tardío y con la vuelta al formato corto, con el alumbrado en la noche del lunes.

A los que llevan muchos años sucumbiendo a la tentación de los días previos no hubo agua ni viento que les arredrarse y empezaron a festejar en el interior de sus respectivas casetas. Se notó sobre todo en el trajín de vehículos en el entorno de Los Remedios conformaba avanzaba el día.

Las recepciones no comienzan hasta hoy, pero lo que sí hubo ya fue olor a guiso y arroz. Y no de almejas, porque ya se ha informado de la primera de las incautaciones de comida con destino a la Feria por no contar con los pertinentes papeles en regla. Otro clásico. Este sábado fueron 850 kilos de almejas japonesas interceptadas en la localidad de Pilas.

La lluvia deslució el viario y, junto a los deshechos de la preparación de los farolillos -que aún no se han puesto ante la previsión de más precipitaciones-, llenó las calles de basura. La del Infierno, en cambio, estuvo buena parte del día vacía. Pero la Feria de Abril en mayo, a 48 horas de su inicio oficial, ya gira, da vueltas, suena y brilla.