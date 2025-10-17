Suscríbete a
Miguel Cuéllar abandona el despacho sevillano Zurbarán Abogados y recupera la firma familiar

El despacho sevillano, que nació a principios de 2019, pierde de esta manera a otro de sus socios fundadores

El abogado sevillano Miguel Cuéllar, en una imagen de archivo, en la sede de Zurbarán
Jesús Díaz

El abogado Miguel Cuéllar abandona el despacho Zurbarán y recuperará su firma familiar Cuéllar & Asociados. Fue en los primeros compases de 2019 cuando se lanzaba un nuevo bufete sevillano pero con proyección nacional como era Zurbarán, con oficinas en la ... capital andaluza, Madrid y Zaragoza. En concreto, en la foto de presentación aparecían los ocho socios fundadores: Miguel y Adolfo Cuéllar Portero, miembros de una saga jurídica con más de cien años de tradición; Javier Romero Martínez-Cañavate y Jerónimo Zamora López, de RZS Abogados y Economistas; Javier Romero Iribas y Ángel Zamora González de la Peña, de Zamora de Claver, y los letrados Ricardo Astorga y José Manuel García-Quílez, quienes un año antes habían dejado Montero Aramburu.

