Miguel Cuéllar abandona el despacho sevillano Zurbarán Abogados y recupera la firma familiar

El abogado Miguel Cuéllar abandona el despacho Zurbarán y recuperará su firma familiar Cuéllar & Asociados. Fue en los primeros compases de 2019 cuando se lanzaba un nuevo bufete sevillano pero con proyección nacional como era Zurbarán, con oficinas en la ... capital andaluza, Madrid y Zaragoza. En concreto, en la foto de presentación aparecían los ocho socios fundadores: Miguel y Adolfo Cuéllar Portero, miembros de una saga jurídica con más de cien años de tradición; Javier Romero Martínez-Cañavate y Jerónimo Zamora López, de RZS Abogados y Economistas; Javier Romero Iribas y Ángel Zamora González de la Peña, de Zamora de Claver, y los letrados Ricardo Astorga y José Manuel García-Quílez, quienes un año antes habían dejado Montero Aramburu.

Sin embargo, seis años después aquella foto de familia del despacho ha cambiado. Con la salida de Miguel Cuéllar, que se oficializará en los primeros días del mes de noviembre, ya sólo quedan tres de los socios fundadores: Adolfo Cuéllar, José Manuel García-Quílez y Ricardo Astorga. El primero, según la información de la web de la firma, ostenta el cargo de socio presidente y el último, el de socio director.

Los primeros en dejar el ambicioso proyecto de fusión, apenas a un año de la puesta de largo de Zurbarán, fueron Romero Martínez-Cañavate y Zamora López, quienes, junto a su equipo, volvían a recuperar la vida de RZS. En octubre del año pasado, Javier Romero Iribas y Ángel Zamora González de la Peña, de Zamora de Claver, decidieron abandonar el bufete sevillano.

Entonces, Ricardo Astorga calificaba estos dos últimos movimientos como «normales» dentro del sector de la Abogacía, al tiempo que explicaba a este periódico que que la dimensión de Zurbarán Abogados era la «óptima» en ese momento, con 35 profesionales y con la ampliación de la sede en el edificio Insur en la avenida Diego Martínez Barrios «mil metros cuadrado más».

«El despacho sigue su marcha con absoluta normalidad, dentro de su modelo de despacho, con la dimensión adecuada, sostenible a largo plazo con los ratios adecuados para ello, preservando nuestra independencia, interviniendo en asuntos y clientes 'premium' a nivel andaluz y nacional», añadía el socio director de Zurbarán, que en el Ranking de Bufetes Andaluces elaborado por ABC de Sevilla ocupaba el quinto lugar tras cerrar el ejercicio 2024 con una facturación de 5,1 millones de euros, después un año marcado por un plan estratégico sobre el modelo de despacho.

Ahora, Zurbarán tendrá que asumir una nueva remodelación, pues con Miguel Cuéllar, responsable del departamento de Derecho Laboral y Derecho Administrativo, se marchan otros dos abogados del equipo de Laboral, entre ellos José Antonio Picón. Ambos asumirán el reto de recuperar el sello Cuéllar & Asociados, la histórica firma familiar.

«En mi despacho de siempre»

«Después de siete años intensos de práctica profesional en Zurbarán Abogados, continúo mi carrera, junto con mi equipo, en mi despacho de siempre, Cuéllar & Asociados Abogados. Muchas gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de compartir esta etapa. Os deseo toda suerte de éxitos. Seguimos». Así rezaba el mensaje que Miguel Cuéllar dejaba en su perfil de LinkedIn, donde anunciaba este movimiento en la Abogacía sevillana.

Cuéllar ha expresado a ABC que se trata de una salida que se hará efectiva, tras una transición «ordenada y tranquila», en noviembre. «Mi etapa (en Zurbarán) había terminado. Tenía ganas de volver a la abogacía más clásica, de trinchera», reconoce este prestigioso abogado laboralista (aunque ha intervenido en todas las jurisdicciones menos en la Militar) y miembro de la cuarta generación de una familia vinculada a la Abogacía desde su bisabuelo.