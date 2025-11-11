Juvencio Maeztu (IKEA): «Tenemos muchos hogares que amueblar, la mayoría de la gente gana 1.200 euros»

Juvencio Maeztu (Cádiz, 1968) es el primer no sueco en dirigir el futuro de IKEA. Este directivo acaba de convertirse en el nuevo CEO y presidente de Ingka Group, el principal distribuidor de la multinacional del mueble, y toma el timón mirando el futuro ... con luces largas: la compañía apostará por una política de bajos precios para ganar cuota de mercado.

«No trabajamos para maximizar beneficios», argumenta Maeztu, mientras está sentado cerca de una mesa redonda en uno de los salones de Ikea en Sevilla. Tiene claro su propósito para esta nueva etapa. Su objetivo es «llegar a más hogares» y hacer Ikea «más accesible» porque «la mayoría de la gente gana entre 1.200 y 1.400 euros al mes».

Apasionado de la navegación, Maeztu capitaneará ahora el negocio poniendo a la tienda y los servicios en el centro. Ikea impulsará grandes centros en nuevas zonas y reforzará los formatos urbanos en ciudades como Londres, Manhattan o Shanghái.

Antes de ser el máximo responsable de Ingka Group, Maeztu ha orquestado el desembarco de la multinacional en India y ha sido director de Recursos Humanos, entre otras responsabilidades. Su aterrizaje en el grupo se dio en 2000, cuando empezó dirigiendo la tienda de Alcorcón y también fue el responsable del establecimiento de Sevilla.

—¿Cuál va a ser la estrategia de crecimiento del grupo en este nueva etapa?

—La dirección estratégica se mantiene. El primero es la visión de Ikea de crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. El segundo es la idea de negocio que consiste, básicamente, en el diseño democrático para ofrecer productos a precios asequibles. Y en tercer lugar, hacer Ikea más accesible y más sostenible. ¡Todavía tenemos que estar en muchísimos más hogares en el mundo, seguimos siendo pequeños!

—¿Qué geografías serán prioritarias para el futuro de Ikea?

—Vamos a crecer en mercados maduros y otros más nuevos. Creceremos en China, India, Estados Unidos y dentro de Europa. Todavía tenemos muchos hogares que amueblar, cada vez hay más desigualdad entre los que más y los que menos tienen. La mayoría de la gente gana entre 1.200 y.1400 euros al mes.

—Van a seguir bajando precios, ¿cómo es compatible hacerlo en un entorno de inflación?

—Ese es el reto. Vuelvo al producto, el diseño de Ikea tiene que ser bueno, con funcionalidad, calidad, sostenibilidad y a precios bajos. Conseguir dos de cinco es fácil, pero lograrlos todos es realmente difícil. Contamos con la ventaja de tener una visión a largo plazo. Es lo que a mí me motiva. El por qué queremos crecer no es solo una cuestión económica es para hacer más asequible Ikea para la mayoría de las personas, el dueño es una fundación, no trabajamos para maximizar beneficios.

—¿Apostarán por abrir tiendas de gran formato o puntos de menor tamaño?

—Actualmente, el 30% de las ventas son 'online' y el 70% 'offline'. Se complementan y nosotros seguiremos abriendo tiendas de gran tamaño en zonas en las que no estamos presentes. En los países más consolidados apostaremos por establecimientos de menos formato en el centro de las ciudades. Recientemente, hemos abierto en el centro de Londres, hemos comprado para hacerlo en Manhattan y también hemos inaugurado uno en Shanghái. La tienda siempre va a estar en la espina dorsal del negocio.

—Ikea ha logrado 41.500 millones en ingresos en el último año, un 0,9% menos que en el ejercicio anterior. ¿Qué balance hace?

—Es muy positivo. Hemos incrementado las visitas 'offline' en un 1,3% y las 'online', en un 4,6%. En total, se han vendido un 1,6% más de muebles. Estamos haciendo que venga más gente a Ikea. Debido a que bajamos los precios, la cifra de negocio es un poco inferior, pero las visitas de clientes y ventas de muebles es mayor. ¡Estamos cumpliendo la estrategia! Fue consciente, dijimos vamos a bajar los precios para que más clientes puedan acceder. En general, estamos contentos con el resultado, este es un tema a largo plazo. Nuestro plan es que Ikea sea más accesible para el futuro.

—¿Qué objetivos tiene para 2026?

—Más eficiencia, agilidad y simpleza. Queremos crecer para que más gente tenga una vida en el hogar. Al final, es un buen negocio ser un buen negocio. Hay que encontrar una comunión entre los bajos precios y la sostenibilidad, propósito y beneficio... Hay que responder a esta pregunta: ¿si Ikea desaparece del mundo, este será mejor o peor?

—¿Cuál es su producto preferido?

—Es como si a un padre le preguntan quién es su hijo favorito. (Piensa un largo rato). Tal vez diría mi colchón porque me hace dormir mejor y cada vez tenemos que preocuparnos más de la salud física para tener salud mental. Me referiré al concepto de estar en casa alrededor de una mesa. Vamos a impulsar el 'cooking and eating' porque queremos conseguir que por menos dinero puedas tener una comida más saludable y socializar más.

—¿Saldrá Ikea de compras?

—Nos gusta crecer con orgánico. También con servicios que ayudan a crecer a Ikea, como es la empresa Task Rabbit. Es una plataforma de servicios para contribuir a mejorar la experiencia del cliente. En España estamos lanzando la plataforma de segunda mano y la de servicios para el hogar. Compramos un banco para que las personas puedan acceder a mejor financiación. Estamos adquiriendo compañías para dar más servicios a los clientes.

—Siempre se han sentido cómodos siendo inversores minoritarios en pequeñas firmas. ¿Tienen alguna sobre la mesa?

—Depende siempre del encaje en valores, es el determinante. Hemos invertido en una empresa de reciclaje de colchones en Europa o en otra de reciclaje de plásticos.