Suscríbete a
ABC Premium

entrevista

Juvencio Maeztu (IKEA): «Tenemos muchos hogares que amueblar, la mayoría de la gente gana 1.200 euros»

El primer no sueco en dirigir el futuro de la multinacional apostará por los bajos precios para llegar a más personas

El gaditano Juvencio Maeztu empezó dirigiendo una tienda y ahora es el CEO de Ingka Group

Juvencio Maeztu, el primer sueco en dirigir el futuro de Ikea
Juvencio Maeztu, el primer sueco en dirigir el futuro de Ikea abc
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juvencio Maeztu (Cádiz, 1968) es el primer no sueco en dirigir el futuro de IKEA. Este directivo acaba de convertirse en el nuevo CEO y presidente de Ingka Group, el principal distribuidor de la multinacional del mueble, y toma el timón mirando el futuro ... con luces largas: la compañía apostará por una política de bajos precios para ganar cuota de mercado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app