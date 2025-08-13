El gaditano Juvencio Maeztu, primer no sueco en ser el CEO de Ikea

El gaditano Juvencio Maeztu es el nuevo CEO y presidente mundial de Ingka Group, el principal distribuidor de Ikea con el 90% de las ventas de esta multinacional. Su nombramiento le convierte en el primer directivo no sueco en lograr esta posición.

Maeztu toma así los mandos después de 25 años en la firma. Comenzó su trayectoria a principios de los 2000 como director de tiendas en España y, desde entonces, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad.

En concreto, asumirá el nuevo cargo el 5 de noviembre de 2025 y sucederá a Jesper Brodin, quien permanecerá en la empresa hasta finales de febrero de 2026. Posteriormente, contribuirá como asesor senior de la Fundación IKEA, entre otras funciones.

Nacido en 1968 en Cádiz, Maeztu se licenció en Economía en la Universidad de su ciudad natal para posteriormente cursar un Máster en Dirección de Empresas y ser Corporate Director por Harvard. También logró la licencia de capitán de barco por el Ministerio de Transporte.

Empezó dirigiendo una tienda en Alrcorcón

Su trayectoria profesional se inició en los 2000 en Fronda Spain como director general y, un año más tarde, pasó a dirigir la tienda de Ikea en Alcorcón. Poco después, se trasladó con las mismas funciones al establecimiento de Ikea.

En 2006 asumió el puesto de director de Recursos Humanos en España y Portugal y en 2012 se trasladó a India para dirigir la implantación y operativa de la firma en este mercado.

Esta etapa marcó profundamente su forma de entender el negocio: allí conoció a Nu, una mujer que vendía bolsos de plástico por 100 rupias (menos de 1,20 euros). A partir de este momento, Maeztu se convierte en un abanderado de la política de bajos precios.

De esta forma, es un firme defensor de que el coste del producto sea el segundo aspecto que se tenga en consideración tras el diseño. Tras ello, se convierte en el CEO y CFO adjunto en el año 2018 para asumir en solitario las riendas del negocio en este 2025.

Crecimiento en EE.UUU., China e India

El objetivo de la compañía en esta nueva etapa pasa por el crecimiento en países en los que ya está presente como son Estados Unidos, China e India. En concreto, Ingka Group está presente en más de 30 países del mundo, con una facturación anual de 41.800 millones de euros.

Otra de sus apuestas es reforzar la presencia en el centro de las ciudades. Desde hace unos años, esta multinacional tiene en marcha una política para que exista una tienda «a menos de diez minutos» de cada hogar en España.

«Veremos cada vez tiendas más accesibles y de diferentes tamaños, también con más puntos de venta pequeños», aseguraba a Maeztu en una entrevista a ABC hace unos meses.

Además, el grupo quiere salir de compras y adquirir nuevas empresas para avanzar en sus objetivos de transformación digital y ambientales. Sus últimas adquisiciones han sido Made4net, un software para su cadena de suministros, y TaskRabbit, una plataforma que ofrece servicios para montar muebles.

Más temas:

Ikea

Cádiz

España