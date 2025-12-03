El congreso de industria NISE cierra con más de 3.500 participantes y 70 empresas expositoras

La primera edición del congreso NISE Sevilla 2025 (New Industry in Southern Europe, por sus siglas en inglés) ha recibido a unos 3.500 profesionales y más de 70 empresas expositoras en el espacio reservado para los stands que tiene una superficie de 7. ... 200 metros cuadrados, según los datos de los organizadores.

Con el respaldo de más de 50 socios estratégicos, el congreso ha confirmado la necesidad que tenía la industria de contar con un espacio de este calibre para debatir sobre competitividad, innovación y sostenibilidad. El evento se ha erigido como plataforma para impulsar sinergias y debatir sobre los retos y oportunidades del tejido industrial. Un encuentro que se celebrará con carácter bienal y que regresará en 2027 con una propuesta aún más ambiciosa.

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha sido el encargado de clausurar esta cita, acto en el que ha puesto de manifiesto que «nuestra vocación como Gobierno andaluz al poner en marcha este congreso era exponer el estimulante presente y el potencial de la industria andaluza, con la ambición de mostrar que tenemos en nuestras manos el convertirnos en protagonistas del cambio europeo vinculado a la doble transición energética y digital». Un objetivo que se ha sustentado «en un programa sólido y visionario que nos ha puesto nos ha servido de termómetro de este momento», ha añadido.

Premios Nuestra Industria, Energía y Minas de Andalucía

La clausura ha estado precedida por la entrega de la primera edición de los Premios 'Nuestra Industria, Energía y Minas de Andalucía', impulsados por la Consejería del ramo para poner en valor y reconocer en cinco modalidades la labor de personas, entidades o instituciones públicas o privadas que destaquen en el impulso y consolidación de una economía más fuerte dedicando su labor profesional y empresarial a los sectores industrial, energético y minero en la comunidad andaluza. Las distinciones han recaído en Cosentino Industrial en la modalidad de 'Nuestra Industria'; en Magtel Operaciones, en la categoría de 'Nuestra Energía'; en Sandfire Matsa, en el apartado de 'Nuestra Minería'; mientras que el Premio de honor a la Trayectoria Profesional ha recaído en Aurelio García Álvarez, de Keyter; y el reconocimiento a la institución ha sido para Movex, Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía.

El presidente de la patronal del metal Fedeme, Francisco Javier Moreno Muruve, ha valorado el impacto de esta primera edición de NISE Sevilla 2025: «Este congreso no solo ha superado todas las expectativas, sino que ha demostrado la necesidad real que tenía la industria de contar con un espacio de referencia para debatir sus retos y oportunidades. NISE Sevilla 2025 ha sentado las bases para una nueva etapa, en la que la innovación, la sostenibilidad y la cooperación público-privada serán claves para la competitividad. Desde Fedeme seguiremos trabajando para que esta iniciativa crezca y se consolide como un foro imprescindible para el sector», ha asegurado.

El programa se ha desarrollado en torno a tres bloques temáticos dedicados a nuevas oportunidades industriales, tecnologías de cero emisiones netas y soberanía estratégica europea, con mesas de debate sobre los nuevos escenarios productivos en defensa, la revolución del espacio como próxima frontera, la integración de inteligencia artificial en la robótica para la Smart Factory, el impulso del hidrógeno verde y los combustibles sostenibles, tecnologías esenciales para la competitividad en el marco de las cero emisiones netas, logística avanzada portuaria, la base industrial de la minería metálica, la transformación de la automoción y la agrointeligencia aplicada a una agricultura más productiva y de calidad. A ello se han sumado cinco foros especializados sobre innovación, defensa, ciudades industriales, buenas prácticas europeas y valles de aceleración NZIA.

El éxito de NISE Sevilla 2025 se ha visto respaldado por la participación de compañías líderes y clústeres industriales que han aportado su experiencia y visión estratégica. Entre ellas, destacan Indra, Lockheed Martin, Navantia, CATEC, Fossa Systems, Occam Space, Iceye, ABB Robotics España, Fanuc, Fundación Innova IRV, Schunk, Sisteplant, Iberdrola, el Grupo Español para el Crecimiento Verde, Claner, AFEC, la Asociación Española del Hidrógeno, el Centro Nacional del Hidrógeno, Moeve, Cox y SailH2. El sector de la minería y materias primas también ha estado presente gracias a Aminer, Atlantic Copper, Cobre Las Cruces, Cunext Copper y Lain Tech. Instituciones como AmChamSpain, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y las Autoridades Portuarias de Andalucía también han querido sumarse a esta primera edición de NISE Sevilla.

El encuentro también ha sido un referente en innovación, gracias a la Zona de Innovación de Startups, creado en colaboración con VESS, donde se han mostrado soluciones disruptivas y proyectos de vanguardia, de la mano de Scoobic, Luvi, Grupo Gibraldrone, icloudCompliance, Lain Tech y DemetrIA, los equipos universitarios de referencia ARUS Andalucía Racing —primer equipo andaluz en la Formula Student— y VANTUS, el proyecto de vehículo aéreo no tripulado de la Universidad de Sevilla.

La cita volverá en 2027

NISE Sevilla (New Industry in Southern Europe) es un evento bienal de carácter profesional e internacional. Concebido como un punto de encuentro estratégico para un industria competitiva y sostenible, apegada al territorio, pero con una vocación internacional. NISE reúne a empresas, administraciones públicas y entidades de las principales cadenas de valor industriales presentes en Andalucía con el objetivo de impulsar la innovación, la sostenibilidad y la competitividad del tejido industrial.