Airbus liderará un consorcio para 'españolizar' por 1.040 millones 45 cazas turcos

Se abrirá un nuevo centro industrial y participarán otras firmas como Aertec, Airtificial, Grabysur e Indra

El Gobierno encargará a Airbus 18 aviones C295 por más de 1.000 millones

Firma del memorando entre las autoridades españolas y las turcas
Noelia Ruiz

Airbus liderará un consorcio dotado con más de 1.040 millones para adaptar a las necesidades del Ejército del Aire los 45 cazas Hürjet que el Gobierno de España quiere adquirir a Turquía. En concreto, el gigante aeronáutico levantará dentro de nuestras fronteras ... un nuevo centro industrial para la transformación de la aeronave.

