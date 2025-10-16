Airbus liderará un consorcio para 'españolizar' por 1.040 millones 45 cazas turcos

Airbus liderará un consorcio dotado con más de 1.040 millones para adaptar a las necesidades del Ejército del Aire los 45 cazas Hürjet que el Gobierno de España quiere adquirir a Turquía. En concreto, el gigante aeronáutico levantará dentro de nuestras fronteras ... un nuevo centro industrial para la transformación de la aeronave.

Aunque la compra aún no se ha materializado, el Ejecutivo ya ha aprobado las normas reguladoras para la concesión de los préstamos, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La previsión de la industria española es que la operación se concrete en los próximos meses, según explican fuentes del sector a ABC.

El consorcio tendrá como coordinadora a la división de defensa y espacio de Airbus en España y contará con otras firmas como Aciturri, Aernnova, Aertec, Airtificial, Amper, Centum, Cesa, Clue, GMV, Grabysur, Indra, Oesia, Orbital y Sener.

El Ministerio de Defensa estima que el programa tendrá un impacto de 2.887 millones de euros, con repercusión en Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura.

UTE con Turkish Aerospace

Por el momento, Airbus ha alcanzado un memorando de entendimiento con el fabricante Turkish Aerospace (TA) y la adaptación de este avión se hará mediante la fórmula de la Unión Temporal de Empresas (UTE).

Este programa tendrá como objetivo el reemplazo de los aviones F5 que el Gobierno compró en la década de los 70 para entrenar a los pilotos del Ejército del Aire. En aquel entonces, el modelo se fabricó bajo licencia norteamericana en instalaciones españolas de la antigua Construcciones Aeronáuticas (CASA).

Las nuevas unidades se desplegarán en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), donde está situada la Escuela de Caza y Ataque. El inicio de las entregas está previsto para 2028, con el objetivo de que los primeros aviones estén ajustados a las necesidades del Ejército en 2031. La vida operativa de este modelo será superior a los 30 años.

«Este programa representará un salto en el estado del arte a nivel de plataforma de entrenamiento para pilotos de combate», según se recoge en el BOE. El acuerdo incluye la incorporación de simuladores y subsistemas de entrenamiento, entre otros.

El A400M, el anfibio de Navantia o aviones CASA

El memorándum de entendimiento entre Airbus y Turkish Aerospace contempla además la transferencia tecnológica y la capacitación de empresas españolas en áreas como la aviación, la simulación y la propulsión.

Esta relación podría ir más allá porque Turquía se ha convertido en uno de los mercados más atractivos para los fabricantes españoles de defensa. Nuestro país autorizó exportaciones de equipamiento militar a este destino por valor de más de 6.110 millones de euros entre 2013 y 2023, según explica el profesor Guillem Colom-Piella en un capítulo publicado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Buena parte de estas exportaciones se corresponden con el avión A400M, que se ensambla en la capital andaluza, y del que Turquía es uno de los países lanzadores.

La relación de Airbus con este mercado viene de largo. Turquía es un importante operador de los aviones CASA (la firma que posteriormente se integró en el gigante aeronáutico). En la década de los 90, Turkish Aerospace compró un paquete relevante de aviones CN235, que se montaron en Ankara.

Otras compañías españolas del sector también han colaborado con firmas de origen otomano. Tal es caso de Navantia, que cooperó con la construcción de un buque de asalto anfibio.

No obstante, España y Turquía también han tenido desacuerdos en política exterior, como fueron las operaciones militares de Ankara en Siria y sus reivindicaciones marítimas en el Mediterráneo oriental. Unas discrepancias que han impactado en la cooperación entre ambos destinos, según indica el profesor Colom en su texto.

Comprará 18 C295 para entrenar a los pilotos

El caza turco no es el único avión que va a comprar el Gobierno para entrenar a los pilotos del Ejército del Aire. Recientemente, el Ejecutivo ha aprobado la adquisición de 18 C295 y buena parte de estas unidades tendrán como fin la cobertura de las necesidades formativas de las escuelas militares. Estas adquisiciones se enmarcan en un contexto generalizado de incremento del gasto en Defensa en Europa.