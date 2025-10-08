Suscríbete a
ABC Premium

'El señor del gran poder' o el túnel entre cárceles, las historias del edificio de la Audiencia que desvela la exposición de la Fundación Cajasol

La muestra recuerda figuras como la de Francisco de Bruna y refleja hitos de la vida civil y religiosa de la que el palacio ha sido testigo privilegiado

La Fundación Cajasol narra 500 años de la historia de Sevilla con una exposición sobre su edificio

'Una cofradía pasando por la calle Génova, Sevilla', de Alfred Dehodencq (1851)
'Una cofradía pasando por la calle Génova, Sevilla', de Alfred Dehodencq (1851) Juan flores
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'500 años en el corazón de la ciudad: De Audiencia Real a Fundación Cajasol', la exposición que la Fundación Cajasol ha organizado en el marco de la celebración del 500 aniversario de su edificio, cuenta con varios documentos fotográficos y pinturas, algunos inéditos, que ... corroboran su lugar privilegiado y su posición como testigo de algunos de los acontecimientos más señalados de la segunda mitad del segundo milenio. Hechos que también se escriben con personajes ilustres, como Miguel de Cervantes, acusado de apropiarse de dinero público en su época de recaudador de impuestos en Sevilla, proceso por el que acabó preso en la Cárcel Real. U otro más desconocido pese a que su nombre rotula la calle que ocupa el lateral del palacio renacentista: Francisco de Bruna. También llamado el 'Señor del Gran Poder'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app