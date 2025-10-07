Suscríbete a
Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

La Fundación Cajasol narra 500 años de la historia de Sevilla con una exposición sobre su edificio

La muestra sobre este palacio renacentista en la plaza de San Francisco se titula 'De Audiencia Real a Fundación Cajasol. 500 años en el corazón de la ciudad'

La muestra supone una de las actividades principales de un programa diseñado para conmemorar esta efemérides

Las exposiciones que no te puedes perder en este mes de octubre en Sevilla

El presidente de la Fundación, Antonio Pulido, presenta la exposición junto a uno de sus comisarios, Fernando Olmedo
El presidente de la Fundación, Antonio Pulido, presenta la exposición junto a uno de sus comisarios, Fernando Olmedo
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Sevilla tiene edificios con historia, numerosos, pero cuenta con algunos que son, directamente, la memoria de la ciudad. El palacio renacentista que hoy ocupa la Fundación Cajasol, en la plaza de San Francisco, es uno de esos inmuebles testigo de los hitos de la ... capital hispalense en la Edad Moderna que constituyen por sí mismos un tomo de enciclopedia. Arquitectura, patrimonio, justicia, personajes ilustres, actividad financiera, hasta misterio, y semilla de la que ahora se llama manzana cultural de la ciudad se combinan en un emblemático rincón que este 2025 cumple 500 años.

