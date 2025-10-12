Suscríbete a
ABC Premium

arte

El Ayuntamiento expondrá el 'San Pedro' de Murillo desde el 21 de noviembre hasta el final de la Cuaresma

La muestra, que incluirá dos velázquez y la 'Vista de Sevilla', todos ellos de la Fundación Focus Loyola, se exhibirá en la Sala Capitular Baja del Consistorio hispalense

Del Pozo pide a Urtasun que el 'San Pedro' de Murillo ingrese en el Bellas Artes de Sevilla

San Pedro penitente' de Murillo, cuadro que la consejera de Cultura quiere para los fondos del Museo de Bellas Artes
San Pedro penitente' de Murillo, cuadro que la consejera de Cultura quiere para los fondos del Museo de Bellas Artes efe/ángel díaz
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Sevilla tiene ya fecha definitiva para la inauguración de la que será sin duda una de las grandes exposiciones del año. En concreto, la Sala Capitular Baja del Consistorio hispalense acogerá a partir del próximo 21 de noviembre y hasta justo ... el final de la Cuaresma de 2026 una muestra que ofrecerá cuatro cuadros que forman parte del Centro de Investigación Velázquez de la Fundación Focus Loyola. En concreto se trata del 'San Pedro penitente' de Murillo, 'Santa Rufina' e 'Imposición de la casulla a San Ildefonso' de Velázquez y la 'Vista de Sevilla', un lienzo anónimo flamenco del siglo XVII.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app