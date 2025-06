La aventura de ilustrar el Quijote con el color como gran protagonista

A lo largo de la historia se han hecho cientos de ediciones del Quijote que han sido ilustradas por grandes artistas. Como botón de muestra hay que recordar la que realizara Gustave Doré en 1853, que es considerada por muchos como la publicación canónica. ... También se han sumado en el siglo XX otros destacados maestros como Teodoro Miciano, Salvador Dalí, Antonio Saura o Antonio Mingote, entre otros. Con más de cincuenta años como editor, el sevillano Pedro Tabernero tenía una deuda pendiente con la obra maestra de Miguel de Cervantes. Deuda que se ha visto por fin subsanada con la reciente edición en dos volúmenes de 'Don Quijote de la Mancha' (Grupo Pandora) que han sido elaborados por el pintor Juan Torres, que ha realizado unas ciento ochenta ilustraciones. Ambos tomos son exclusivamente gráficos, ya que no incluye el texto cervantino, pero sí aparecen unos prólogos que han sido elaborados por destacados expertos, además del propio Tabernero.

Este último comenta a ABC que «el Quijote siempre es un proyecto importante para cualquier editor y yo quería hacerlo desde hace unos veinte años, pero no encontraba en qué colección hacerlo». Al final decidió crear la colección 'Mardito roedore', que incluirá no sólo clásicos de la literatura, sino también otras obras esenciales dentro de la historia de la psiquiatría, la filosofía y el pensamiento en general. El nombre de dicha colección remite a la famosa frase que pronunciaba el gato Jinks cuando perseguía a los ratones Pixie y Dixie, creados por la factoría de Hannah & Barbera. La voz que estaba detrás de aquel entrañable gato andaluz no era otra que la del actor sevillano Florencio Castelló. Este se exilió de España en 1936 al estallar la guerra civil, iniciándose su periplo primero por Argentina para luego llegar a México, país donde adquirió fama como doblador de dibujos animados. El cuervo andaluz de la película 'Dumbo' es otro gran ejemplo de su talento. «Siempre quise hacer obras como el 'Así habló Zaratustra' de Nietzsche o 'Fenomenología del espíritu' de Hegel o 'La interpretación de los sueños' de Freud y Jung, que aparecerán en esta colección. En cuanto al Quijote, era como una obligación moral y un homenaje a Cervantes», dice Tabernero.

Todas estas obras de la nueva colección, como ha ocurrido con los dos volúmenes del Quijote aparecerán en un formato de gran tamaño. Además, el editor facilitará a los artistas unos papeles vegetales especiales hechos a mano en la India. «Lo que pretendo es que el ilustrador interprete lo que lee. Se trata, pues, de composiciones únicamente visuales, ya que incluir los textos encarecería muchísimo la edición. En el caso del Quijote se hubieran necesitado más 600 páginas de textos, además de las 180 ilustraciones. Lo bueno es que estos textos, que suelen ser extensos, se pueden conseguir en ediciones baratas, por eso prefería una obra gráfica porque yo soy un editor gráfico», indica el editor sevillano.

Pintura de Juan Torres que aparece en el primer volumen y que ilustra el famoso episodio de los molinos de viento grupo pandora Unas pinturas «ejemplares» en su composición Juan Gómez Macías destaca la importancia de haber elegido a Juan Torres en el prólogo que ha escrito y que se incluye en el primer volumen de este Quijote. «Juan Torres en esta ocasión ha pintado sobre lo que le ha conmovido de la historia maravillosa del Caballero de la Triste Figura tocado por la inquietante lucidez de la locura. Pinturas relacionadas con cada capítulo del texto que cambió la literatura para siempre». Además, señala en su texto que el libro recoge pinturas «que son ejemplares en cuanto a la composición, la perspectiva, la colocación del color y más aspectos plásticos de los que el pintor hace gala. Y lo ha hecho mediante una figuración libre no basada en lo que ve, sino en cómo lo ve»

La elección de Juan Torres ha sido después de los excelentes trabajos que este pintor había hecho antes con obras de Lorca y de Baudelaire. Dice Tabernero sobre este creador que «he conocido a pocos artistas con mayor dominio del color y la puesta en escena». Antes de que este creador realizara sus ilustraciones, la mayoría con la técnica del óleo y del acrílico, se le dio una capa de imprimación al papel vegetal para poder trabajar sobre el mismo. «A Juan le hizo muchísima ilusión el encargo porque el Quijote fue el libro de su infancia», subraya el editor.

Además de las pinturas que ha realizado Juan Torres, otro de los aciertos de la presente edición son los prólogos que se incluyen. En el primer volumen escriben textos Juan Gómez Macías, Manuel Jurado López y el propio Pedro Tabernero, mientras que en el segundo tomo lo hacen Francisco J. Escobar Borrego y Rogelio Reyes Cano, uno de los principales expertos que hay en España en Cervantes y en el Quijote en particular. Además, se encuentran representados la totalidad de los capítulos de la obra cervantina con los títulos originales que creó el escritor. De hecho, en cada volumen hay un índice gráfico en el que cada capítulo viene acompañado por una pequeña ilustración que está reproducida en un mayor formato en el interior de su respectivo tomo.

Cubierta del segundo volumen del Quijote grupo pandora

Precisamente, Rogelio Reyes escribe lo siguiente: «Como todos los clásicos, el Quijote interpela de diferentes modos a los lectores de diferentes épocas, trasciende los tiempos y las modas y se deja leer con ojos muy diversos. Los grandes clásicos son hijos de su tiempo. Pero su aliento, al igual que el alma anhelante de Juan de la Cruz, traspasará 'los fuertes y fronteras' de la historia del hombre para seguir hablando a los lectores que vendrán después». «No puede, por ello, -prosigue- sorprender que el gran libro cervantino, al que hoy concedemos una compleja dimensión simbólica capaz de reflejar los más intrincados matices de la condición humana, fuese leído en su tiempo como un simple libro de risa que regocijaba a sus oyentes (que eran muchos) y a sus lectores (que eran pocos) con las extravagancias de un loco y de un simple que recorrían, excéntricos, los campos de la Mancha. O que los ilustrados dieciochescos no viesen en él más que una sátira moral contra la España de los Austria, y los románticos lo considerasen sobre todo un monumento a la imaginación. Habrá que esperar a los ensayistas del 98 y a los historiadores y filólogos del siglo XX para que el Quijote adquiriese la trascendencia estética y humana con que lo miramos en nuestro tiempo».