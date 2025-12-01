Suscríbete a
Donde vive Sevilla

A Sevilla Este se fueron muchas familias que no podían pagar pisos con los servicios de las promociones de este barrio en otras partes de la ciudad

Sevilla Este concentrará la mayor promoción de vivienda pública de Andalucía

Sevilla Este lleva a gala que es un lugar para vivir. Lejos, pero que le quiten lo habitado. Las nuevas promociones de Emvisesa en el vivero municipal de jaramagos cultivado durante años junto a Fibes, responde a la actual demanda de vivienda pública. A Sevilla ... Este se fueron muchas familias que no podían pagar pisos con los servicios de las promociones de este barrio en otras partes de la ciudad. Ya es el distrito más poblado de Sevilla y se agranda. Esté atento el Ayuntamiento de darle lo que pida, porque pronto este barrio es capaz de pedir su independencia. Ojo, que ya tienen hasta alcalde autoproclamado en las redes sociales.

