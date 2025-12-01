Sevilla Este concentrará la mayor promoción de vivienda pública de Andalucía

El mayor proyecto de colaboración público-privada de Andalucía en materia de vivienda se va a levantar en Sevilla Este. La promotora Lagoom Living construirá 691 pisos de alquiler protegido en una parcela junto al Palacio de Congresos. En un año que ha ... estado repleto de inicio de obras, esta será la última primera piedra que se coloque dentro del plan de Emvisesa 2024-2027 (en los últimos dos años han sido dieciseises) y cuenta con una financiación de 330 millones de euros de los que 150, los aporta directamente el Ayuntamiento.

Los terrenos pasaron a ser de propiedad municipal tras la ampliación de Fibes. Esta obra le supuso la ruina a la empresa pública de vivienda que desembolsó para la obra 20 de los 100 millones que eran necesarios para acatar dichos trabajos. A Emvisesa se le compensó con las dos parcelas anexas; la R1, que será donde se construyan las viviendas y la R2, que colinda con la parcela de Fibes y se reservará para la ampliación del recinto. La primera, de forma rectangular, cuenta con una superficie de 17.550 metros cuadrados y se ubica junto a las vías férreas y tras el nuevo aparcamiento . Mientras que la menor, de 10.300 metros cuadrados, conforma un triángulo limitado por los edificios más antiguos del Palacio de Congresos , la calle Miguel Ríos Sarmiento y el canal.

La inversión por parte de la promotora asciende a los 14 millones de euros, por hacerse con este terreno que llevaba en desuso desde hace más de una década. El Ayuntamiento por su parte, supera los 130 millones de aportación al proyecto. Es más, se trata de la mayor inversión del consistorio en una promoción de las 2.200 unidades residenciales que entran en su programa de promoción de vivienda pública. Según ha reiterado el propio alcalde, José Luis Sanz, en varias ocasiones, Sevilla sólo estaría por detrás de Madrid en promoción de vivienda pública.

La publicación del Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, hizo que en la capital hispalense se pasara de 4.600 VPO a 5.454. De estas 2.200 han sido promovidas directamente por Emvisesa. Los últimos datos proporcionados por la empresa pública de vivienda a este periódico detallaban que ya han sido entregadas 221 viviendas, 1290 están en construcción y 689 serán adjudicadas próximamente.

Once futuros barrios En los próximos cinco años, Sevilla contará con once nuevos barrios ya ejecutados o en pleno desarrollo. Una planta de casi 21.000 viviendas de obra nueva en las que alrededor de la mitad de ellas serán protegidas. Zonas que pasarán a ser residenciales como Cruz del Campo, Cros San Jerónimo, la antigua Algodonera de Alcosa, la Fábrica de Vidrio o el Pítamo. Así como Palmas Altas, donde ya se han entregado varias promociones aunque todavía muchas continúan en vísperas de las obras.

'Smart city'

La parcela cuenta con una edificabilidad de 54.206 metros. Aunque todavía el proyecto se encuentra en fases muy iniciales, por lo que se desconocen las características del complejo, desde la promotora declaran a este periódico que «seguirá el estilo Lagoom Living». Este se caracteriza por priorizar la eficiencia energética y por su compromiso con la transformación urbana. La firma se encuentra ahora mismo inmerso en una promoción en la capital de la Costa del Sol, que está prevista que termine el próximo año. Las viviendas que se levantan en el Distrito Universidad de Málaga están llamadas a ser la primera 'smart city' de VPO de España. La promoción consta de 530 viviendas de entre 1 y 4 dormitorios en edificios calificados con eficiencia energética.

El anterior gobierno municipal quiso hacer de estos suelos un gran centro empresarial dedicado al turismo de congresos y convenciones (MICE). Es más, se llegó a firmar un convenio entre Emvisesa y la gestora de Fibes para levantarlo. El proyecto pretendía construir dos edificios multifuncionales, uno en cada parcela, para complementar tanto la competitividad del Palacio de Congresos como para que sirviera de nexo entre la parte antigua y la nueva, que están separadas. También se estudió la posibilidad dedicar parte del terreno a la actividad hotelera, restauración y comercio, diversificando la oferta de las inmediaciones del Palacio de Congresos. La inversión tenía como objeto generar beneficios que se pudieran reinvertir en vivienda pública. Finalmente, el proyecto nunca llegó a ver la luz y el gobierno de José Luis Sanz decidió destinarlo a vivienda.

Actualmente el registro de demandante de vivienda supera las 20.000 personas, de las que casi 12.000 son menores de 35 años. Para poder acceder a una vivienda de Emvisesa los usuarios deben cumplir una serie de requisitos para formar parte de demandantes de vivienda pública; como ser mayor de edad, no ser titular de una vivienda en propiedad y tener unos ingresos que no excedan de 7 veces el IPREM -un límite que después dependerá según cada promoción en particular-. Uno de los criterios que se tienen en cuenta es el estar empadronado en la capital hispalense los dos últimos años inmediatos o cinco años en cualquier momento anterior. O bien contar con vinculación laboral o profesional acreditada en Sevilla en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Esta solicitud se debe presentar directamente en los puntos de atención al ciudadano en los diferentes distritos o de forma telemática, aunque actualmente esta vía se encuentra inutilizada por trabajos de mantenimiento en la web.