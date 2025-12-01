Sevilla Este concentrará la mayor promoción de vivienda pública de Andalucía

Suscríbete a
El solar R1 junto al Palacio de Congresos, donde se levantará la nueva promoción de viviendas
Cristina Rubio

El mayor proyecto de colaboración público-privada de Andalucía en materia de vivienda se va a levantar en Sevilla Este. La promotora Lagoom Living construirá 691 pisos de alquiler protegido en una parcela junto al Palacio de Congresos. En un año que ha ... estado repleto de inicio de obras, esta será la última primera piedra que se coloque dentro del plan de Emvisesa 2024-2027 (en los últimos dos años han sido dieciseises) y cuenta con una financiación de 330 millones de euros de los que 150, los aporta directamente el Ayuntamiento.

