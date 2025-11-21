Suscríbete a
Visto para sentencia el juicio a la exdecana del Colegio de Arquitectos de Sevilla: la sentencia no se espera hasta 2026

Cristina Murillo y los dos restantes acusados sólo acceden a responder a su defensa en la segunda y última sesión de la vista

La exdecana del Colegio de Arquitectos de Sevilla Cristina Murillo irá a juicio por posible delito societario

Arranca el juicio a la exdecana del Colegio de Arquitectos con el testimonio de su antecesor y de otros miembros de la Fundación Fidas

Cristina Murillo a la salida del juzgado en la primera sesión
Cristina Murillo a la salida del juzgado en la primera sesión María GUerra
Fernando Barroso Vargas

El Juzgado de lo Penal número tres de Sevilla ha dejado viernes visto para sentencia, el juicio promovido contra la exdecana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) Cristina Murillo y dos miembros más de la que fuera su junta directiva, por un ... presunto delito societario derivado de acuerdos adoptados en el seno de la Fundación Fidas «prevaliéndose de mayorías ficticias, al no haber sido convocados deliberadamente a todos los patronos que legal y estatutariamente reunían dicha condición».

